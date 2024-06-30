Чехия направит в Москву своего посла. Кремль может этим воспользоваться, предупреждает бывший министр
2 июля 2024
15:00
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Президент Чехии Петр Павел поддержал отправку нового чешского посла в Москву. Бывший министр иностранных дел Томаш Петршичек высоко оценил этот шаг, но предупредил, что Кремль может использовать решение Чехии в своих пропагандистских целях.
Вопрос о том, должен ли у Чехии быть посол в Москве, уже некоторое время вызывает дебаты в высших политических кругах. Чешская Республика является ярым критиком российской агрессии в Украине и часто критикует действия президента России Владимира Путина.
Однако чешские политические лидеры уже давно настаивают на том, что Чехия должна иметь официальное дипломатическое представительство в России. «Давняя позиция правительства заключается в том, что у нас должно быть представительство во главе с послом», — подтвердил в понедельник свою прежнюю позицию министр иностранных дел Ян Липавский.
В конце концов, эти голоса были поддержаны ранее довольно осторожным президентом Петром Павелом, который теперь подписал документ, позволяющий нанять нового посла, предоставляя правительству возможность выбрать подходящую кандидатуру. Он заменит Витезслава Пивоньку, который занимал должность с 2018 года по май этого года. Однако фактически он находился в Праге с начала 2023 года, а офисом в стране управлял поверенный в делах Йиржи Чистецкий.
Президент объяснил свое решение тем, что, по его мнению, в Украине начинается процесс установления мира, который он связал с недавней мирной конференцией в Швейцарии. Однако он также предупредил, что этот процесс может затянуться. Загвоздка в том, что посол также должен быть принят страной, в которой он или она будет находиться. По словам Павела, ожидание этого одобрения, так называемого agrément, с российской стороны может значительно замедлить процесс.
«Я подписал документ, который начинает процесс предоставления согласия нашему послу. Процесс может начаться. Я не думаю, что он будет завершен в течение нескольких недель или месяцев. В случае с Россией это может занять даже год», — объяснил Павел.
Опасность злоупотребления
Бывший министр иностранных дел и нынешний советник президента Томаш Петршичек также опасается реакции со стороны России. Он видит проблему в определенном символизме и в том, что Москва может использовать чешское решение в качестве пропаганды.
«Символично, что мы передадим наши верительные грамоты кремлевскому режиму. Мы также можем ожидать, что Кремль будет злоупотреблять этим процессом. На данный момент я думаю, что качественного дипломата на уровне поверенного в делах было бы достаточно для выполнения этих посольских задач», — сказал он в интервью.
Поверенный в делах — это дипломатическая должность главы иностранного дипломатического представительства. Ее преимущество в том, что человеку, занимающему ее, не нужно подавать заявление на получение вышеупомянутого agrément. О его назначении просто уведомляется Министерство иностранных дел. Если Чехия примет этот вариант, то, по словам Петржичека, она избежит официального процесса утверждения, в котором будет участвовать Владимир Путин.
Однако Петржичек не оспаривает важность дипломатического представительства даже в тех странах, с которыми у данного государства не очень хорошие отношения. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, важно, чтобы у нас было дипломатическое представительство. Мы не разрывали дипломатических отношений с Россией, мы должны хотеть получать собственную информацию о том, что происходит в России», — прокомментировал ситуацию бывший министр. По его словам, для многих это было главным аргументом в пользу отправки нового посла в Россию.
Давайте подождем и посмотрим, что сделает Россия
Несмотря на свои оговорки, Петржичек похвалил шаг президента. «Это долго обсуждалось, и хорошо, что был найден консенсус. Президент также не был полностью согласен с этим вначале. Теперь все должно быть решено, и мы будем ждать, как отреагирует Россия», — добавил он.
Пока неясно, кто станет новым послом в Москве. В начале ноября прошлого года издание Seznam Zprávy сообщило о готовящемся соглашении, согласно которому этот пост займет Даниэль Коштовал. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел в Чернинском дворце, затем был заместителем министра обороны, а в настоящее время является исследователем в области безопасности в Институте CEVRO, который лично связан с ODS.
Хотя министр Липавский не подтвердил эту информацию, он сказал, что в переговорах уже есть определенный прогресс. «Ни Министерство иностранных дел, ни я обычно не комментируем этот процесс до тех пор, пока не получим согласие принимающей страны. Но я могу сказать, что мы продвинулись вперед в этом процессе», — сказал министр.
Он также сказал, что должность посла должна быть стабильной частью системы, и на ее функционирование не должно оказываться никакого влияния. «Должность посла в России — это не вопрос символизма, а жизненно важные интересы чешской внешней политики. Все крупные страны имеют представительство на уровне посла в Москве — Великобритания, Германия и США, не говоря уже о других», — цитирует его Seznam Zprávy.
Однако чешские политические лидеры уже давно настаивают на том, что Чехия должна иметь официальное дипломатическое представительство в России. «Давняя позиция правительства заключается в том, что у нас должно быть представительство во главе с послом», — подтвердил в понедельник свою прежнюю позицию министр иностранных дел Ян Липавский.
В конце концов, эти голоса были поддержаны ранее довольно осторожным президентом Петром Павелом, который теперь подписал документ, позволяющий нанять нового посла, предоставляя правительству возможность выбрать подходящую кандидатуру. Он заменит Витезслава Пивоньку, который занимал должность с 2018 года по май этого года. Однако фактически он находился в Праге с начала 2023 года, а офисом в стране управлял поверенный в делах Йиржи Чистецкий.
Президент объяснил свое решение тем, что, по его мнению, в Украине начинается процесс установления мира, который он связал с недавней мирной конференцией в Швейцарии. Однако он также предупредил, что этот процесс может затянуться. Загвоздка в том, что посол также должен быть принят страной, в которой он или она будет находиться. По словам Павела, ожидание этого одобрения, так называемого agrément, с российской стороны может значительно замедлить процесс.
«Я подписал документ, который начинает процесс предоставления согласия нашему послу. Процесс может начаться. Я не думаю, что он будет завершен в течение нескольких недель или месяцев. В случае с Россией это может занять даже год», — объяснил Павел.
Опасность злоупотребления
Бывший министр иностранных дел и нынешний советник президента Томаш Петршичек также опасается реакции со стороны России. Он видит проблему в определенном символизме и в том, что Москва может использовать чешское решение в качестве пропаганды.
«Символично, что мы передадим наши верительные грамоты кремлевскому режиму. Мы также можем ожидать, что Кремль будет злоупотреблять этим процессом. На данный момент я думаю, что качественного дипломата на уровне поверенного в делах было бы достаточно для выполнения этих посольских задач», — сказал он в интервью.
Поверенный в делах — это дипломатическая должность главы иностранного дипломатического представительства. Ее преимущество в том, что человеку, занимающему ее, не нужно подавать заявление на получение вышеупомянутого agrément. О его назначении просто уведомляется Министерство иностранных дел. Если Чехия примет этот вариант, то, по словам Петржичека, она избежит официального процесса утверждения, в котором будет участвовать Владимир Путин.
Однако Петржичек не оспаривает важность дипломатического представительства даже в тех странах, с которыми у данного государства не очень хорошие отношения. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, важно, чтобы у нас было дипломатическое представительство. Мы не разрывали дипломатических отношений с Россией, мы должны хотеть получать собственную информацию о том, что происходит в России», — прокомментировал ситуацию бывший министр. По его словам, для многих это было главным аргументом в пользу отправки нового посла в Россию.
Давайте подождем и посмотрим, что сделает Россия
Несмотря на свои оговорки, Петржичек похвалил шаг президента. «Это долго обсуждалось, и хорошо, что был найден консенсус. Президент также не был полностью согласен с этим вначале. Теперь все должно быть решено, и мы будем ждать, как отреагирует Россия», — добавил он.
Пока неясно, кто станет новым послом в Москве. В начале ноября прошлого года издание Seznam Zprávy сообщило о готовящемся соглашении, согласно которому этот пост займет Даниэль Коштовал. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел в Чернинском дворце, затем был заместителем министра обороны, а в настоящее время является исследователем в области безопасности в Институте CEVRO, который лично связан с ODS.
Хотя министр Липавский не подтвердил эту информацию, он сказал, что в переговорах уже есть определенный прогресс. «Ни Министерство иностранных дел, ни я обычно не комментируем этот процесс до тех пор, пока не получим согласие принимающей страны. Но я могу сказать, что мы продвинулись вперед в этом процессе», — сказал министр.
Он также сказал, что должность посла должна быть стабильной частью системы, и на ее функционирование не должно оказываться никакого влияния. «Должность посла в России — это не вопрос символизма, а жизненно важные интересы чешской внешней политики. Все крупные страны имеют представительство на уровне посла в Москве — Великобритания, Германия и США, не говоря уже о других», — цитирует его Seznam Zprávy.
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