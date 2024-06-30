Новый посол Украины в Праге Зварыч официально открывает свою дипломатическую деятельность

пНынешний посол Украины в Польше был назначен Президентом Владимиром Зеленским менее двух недель назад. Должность посла в Праге оставалась вакантной почти два года после того, как предыдущий посол, Евгений Перебыйнис, перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.



Зварыч занимал должность посла в Варшаве с 2022 года, но в прошлом он работал в посольстве в Польше на разных должностях. Он также имеет опыт работы в посольствах своей страны в США и Турции.