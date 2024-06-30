Новый посол Украины в Праге Зварыч официально открывает свою дипломатическую деятельность
2 июля 2024
18:00
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Новый посол Украины в Чехии Василий Зварыч официально начинает свою дипломатическую миссию в стране сегодня во вторник. Президент Петр Павел принимает его верительные грамоты, а также верительные грамоты новых послов в Испании, Индии и Замбии. Об этом сообщил отдел коммуникаций Администрации президента.
пНынешний посол Украины в Польше был назначен Президентом Владимиром Зеленским менее двух недель назад. Должность посла в Праге оставалась вакантной почти два года после того, как предыдущий посол, Евгений Перебыйнис, перешел на должность заместителя министра иностранных дел Украины.
Зварыч занимал должность посла в Варшаве с 2022 года, но в прошлом он работал в посольстве в Польше на разных должностях. Он также имеет опыт работы в посольствах своей страны в США и Турции.
Зварыч занимал должность посла в Варшаве с 2022 года, но в прошлом он работал в посольстве в Польше на разных должностях. Он также имеет опыт работы в посольствах своей страны в США и Турции.
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