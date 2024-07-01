Орбан в Киеве: «Я попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня»
2 июля 2024
21:00
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о совместной работе над соглашением, которое устранит проблемы в отношениях между двумя странами. Политики сделали это заявление после встречи в Киеве во вторник. Орбан также настоятельно рекомендовал Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня, что, по его словам, может ускорить переговоры с Россией, вторгшейся на территорию Украины.
«Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой будущего двустороннего документа между нашими странами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на взаимном зеркальном подходе в отношениях между нашими странами», — цитирует президента Украины Владимира Зеленского сайт «Украинской правды».
«Мы хотим улучшить отношения между нашими странами, мы хотим подписать с Украиной соглашение о глобальном сотрудничестве, подобное тем соглашениям, которые мы заключили с другими соседями Венгрии», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я попросил президента Зеленского подумать о том, можно ли взять паузу, прекратить огонь, а затем начать переговоры», — цитируют украинские СМИ слова венгерского премьер-министра.
Он добавил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики и, как говорят, намерена помогать Украине во время ее председательства в ЕС.
«Я желаю Украине всего наилучшего, и мы будем всячески помогать вам во время венгерского председательства», — сказал глава венгерского правительства.
Орбан, чья страна приняла председательство в ЕС 1 июля, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это была его первая поездка в страну с начала нынешнего вторжения России в Украину. Недавно Будапешт стал объектом критики за то, что он заблокировал почти всю помощь Украине, согласованную другими странами — членами ЕС.
Орбан также является одним из немногих западных лидеров, которые встречались с президентом России Владимиром Путиным после вторжения, напоминает Financial Times.
«Мы хотим улучшить отношения между нашими странами, мы хотим подписать с Украиной соглашение о глобальном сотрудничестве, подобное тем соглашениям, которые мы заключили с другими соседями Венгрии», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я попросил президента Зеленского подумать о том, можно ли взять паузу, прекратить огонь, а затем начать переговоры», — цитируют украинские СМИ слова венгерского премьер-министра.
Он добавил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики и, как говорят, намерена помогать Украине во время ее председательства в ЕС.
«Я желаю Украине всего наилучшего, и мы будем всячески помогать вам во время венгерского председательства», — сказал глава венгерского правительства.
Орбан, чья страна приняла председательство в ЕС 1 июля, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это была его первая поездка в страну с начала нынешнего вторжения России в Украину. Недавно Будапешт стал объектом критики за то, что он заблокировал почти всю помощь Украине, согласованную другими странами — членами ЕС.
Орбан также является одним из немногих западных лидеров, которые встречались с президентом России Владимиром Путиным после вторжения, напоминает Financial Times.
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