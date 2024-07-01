Орбан в Киеве: «Я попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня»

«Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой будущего двустороннего документа между нашими странами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на взаимном зеркальном подходе в отношениях между нашими странами», — цитирует президента Украины Владимира Зеленского сайт «Украинской правды».



«Мы хотим улучшить отношения между нашими странами, мы хотим подписать с Украиной соглашение о глобальном сотрудничестве, подобное тем соглашениям, которые мы заключили с другими соседями Венгрии», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я попросил президента Зеленского подумать о том, можно ли взять паузу, прекратить огонь, а затем начать переговоры», — цитируют украинские СМИ слова венгерского премьер-министра.



Он добавил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики и, как говорят, намерена помогать Украине во время ее председательства в ЕС.



«Я желаю Украине всего наилучшего, и мы будем всячески помогать вам во время венгерского председательства», — сказал глава венгерского правительства.



Орбан, чья страна приняла председательство в ЕС 1 июля, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это была его первая поездка в страну с начала нынешнего вторжения России в Украину. Недавно Будапешт стал объектом критики за то, что он заблокировал почти всю помощь Украине, согласованную другими странами — членами ЕС.



Орбан также является одним из немногих западных лидеров, которые встречались с президентом России Владимиром Путиным после вторжения, напоминает Financial Times.