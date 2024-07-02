Чешские СМИ: Израиль и ХАМАС в одном шаге от перемирия, говорят переговорщики
4 июля 2024
11:20
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Израиль и террористическая организация ХАМАС, похоже, находятся в одном шаге от заключения рамочного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свой израильский источник, знакомый с ходом переговоров. Израильские чиновники считают, что последняя реакция официальных лиц ХАМАС позволит двум сторонам начать детальные переговоры по достижению соглашения, сказал источник. Газета Haaretz, ссылаясь на свои источники, сообщила, что ХАМАС больше не настаивает на полном прекращении огня на первом этапе соглашения.
«ХАМАС не настаивает на полном прекращении огня на первом этапе. В реальности это означает, что может быть выполнено гуманитарное соглашение и освобождены солдаты, женщины, старики и больные. Если ХАМАС нарушит условия соглашения, Израиль сможет вернуться и сражаться», — сказал источник газете Haaretz.
Но для заключения соглашения предстоит пройти еще непростой путь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сначала дать зеленый свет для начала следующего этапа переговоров. Потребуется несколько недель, наполненных трудными переговорами, прежде чем будут проработаны детали, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и последовательность освобождения, сообщает сайт телекомпании CNN.
Израильские переговорщики должны встретиться с руководством еврейского государства, включая Нетаньяху, чтобы решить, стоит ли вступать в эту фазу детальных переговоров.
ХАМАС подтвердил, что направил ответ на израильское предложение переговорщикам в Катаре и Египте. В отдельном заявлении он сообщил, что обменялся некоторыми идеями с переговорщиками, чтобы остановить «агрессию против нашего палестинского народа». В более позднем заявлении ХАМАС добавил, что он позитивно отнесся к израильскому предложению.
Но для заключения соглашения предстоит пройти еще непростой путь. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сначала дать зеленый свет для начала следующего этапа переговоров. Потребуется несколько недель, наполненных трудными переговорами, прежде чем будут проработаны детали, включая личности палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и последовательность освобождения, сообщает сайт телекомпании CNN.
Израильские переговорщики должны встретиться с руководством еврейского государства, включая Нетаньяху, чтобы решить, стоит ли вступать в эту фазу детальных переговоров.
ХАМАС подтвердил, что направил ответ на израильское предложение переговорщикам в Катаре и Египте. В отдельном заявлении он сообщил, что обменялся некоторыми идеями с переговорщиками, чтобы остановить «агрессию против нашего палестинского народа». В более позднем заявлении ХАМАС добавил, что он позитивно отнесся к израильскому предложению.
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