RFE: Орбан встретится с Путиным в Москве в пятницу

Во вторник Орбан, чья страна с понедельника председательствует в Совете Европейского союза, встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Европейского совета Шарль Мишель опроверг информацию о том, что у Орбана есть мандат на ведение переговоров в Москве от имени ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил свою обеспокоенность этой поездкой.



Орбан, известный своими тесными отношениями с Москвой, посетил Киев во вторник впервые после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 г. Кроме того, поездка состоялась через день после того, как Венгрия приняла на себя шестимесячное председательство в Совете ЕС. Хотя это дает Будапешту мало реальной власти, это позволяет ему влиять на повестку дня ЕС. Цель венгерского председательства - решать проблемы, стоящие перед ЕС, поэтому первая поездка была на Украину, написал Орбан в Facebook.



"У ротационного председательства в ЕС нет мандата на ведение переговоров с Россией от имени ЕС. Европейский совет занимает четкую позицию: Россия - агрессор, Украина - жертва. Никакие переговоры по Украине не могут вестись без Украины", - написал Мишель в сети X. Туск спросил Орбана через сеть X, правдивы ли слухи о поездке в Москву.



По данным RFE/RL, вместе с Орбаном поедет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который был в Москве не менее пяти раз с начала войны, подсчитал сайт. Орбан - один из немногих западных лидеров, встречавшихся с Путиным с начала вторжения. Последний раз он был в Москве в сентябре 2022 года на похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева.



Журналист Саболч Паньи впервые сообщил в сети X о планируемой поездке венгерской делегации в Москву. По его словам, венгерский правительственный самолет уже совершил сегодня перелет из Будапешта в Москву и обратно, и на его борту, скорее всего, находится часть делегации Орбана. Венгерское правительство официально не комментирует эту поездку.