В официальном заявлении вашингтонского саммита НАТО четко сказано, что будущее Украины — в Организации Североатлантического договора и что страны НАТО хотят предоставить Киеву десятки миллиардов евро.



Словакию на саммите представляли президент Петер Пеллегрини, министр обороны Роберт Калиняк и министр иностранных дел Юрай Бланар (оба от Směr). Пеллегрини подчеркнул, что все страны-члены должны согласиться на членство Украины в НАТО. «Все страны-члены пришли к консенсусу по окончательной формулировке представленных выводов», — сказал Пеллегрини, добавив, что позиции Словацкой Республики были отражены в итоговом документе.



Сайт Aktuality.sk отметил, что президент Пеллегрини и министры Бланар и Калиняк в США опровергли все то, что премьер-министр Фицо уже много лет говорит о вступлении Украины в НАТО. «Словакии нужна нейтральная Украина. Интересы Словакии будут под угрозой, если Украина станет членом НАТО», — заявил Фицо, в частности, в апреле этого года.



По мнению Томаша Валашека, члена оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (PS), возможное блокирование Словакией вступления Украины в НАТО также было бы плохо для Словакии. «У нас нет лучшего инструмента, чтобы сдержать Россию и отговорить ее от возможной дальнейшей агрессии», — предупредил оппозиционный депутат.



Во время саммита Пеллегрини впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пеллегрини сообщил своему украинскому коллеге, что Словакия не вносит финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, но предоставляет свои возможности в производстве оружия.



Směr против

Фицо, однако, дал понять в видео, опубликованном в четверг в Facebook, что депутаты его партии не поддержат вступление Украины в Организацию Североатлантического договора. «Směr и ее депутаты не согласятся на членство Украины в НАТО. Я понимаю желания Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО — это залог третьей мировой войны», — заявил словацкий премьер-министр в видеоролике, опубликованном в Facebook. «Честно говоря, даже без членства Украины в НАТО мы не так уж далеки от этого, видя, как некоторые передовые демократии подливают масло в огонь», — добавил Фицо.



Словацкий премьер-министр взял паузу после критики в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который некоторое время назад последовательно посетил Украину, Россию и Китай. Фицо сказал, что Орбан распространил там мирные инициативы. «Это просто недопустимо. Если бы он поехал убеждать славян убивать друг друга более интенсивно, возможно, кто-то выдвинул бы его на Нобелевскую премию мира», — иронично заявил Фицо. «Вот так его и делают, причем совершенно необоснованно, изгоем 2024 года», — добавил словацкий премьер.