Чешская компания Sellier & Bellot поможет в производстве боеприпасов в Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил на пресс-конференции, что представители чешских и украинских оружейных компаний подписали контракты о переносе производства в Украину после того, как правительства провели переговоры по боеприпасам для стрелкового оружия от компании Sellier & Bellot и винтовкам CZ BREN 2 от чешской оружейной компании.



Sellier & Bellot поставит технологию для производства боеприпасов в Украине, говорится в пресс-релизе компании Colt CZ, владеющей производителем малокалиберных боеприпасов. Sellier & Bellot и чешское оружейное предприятие договорились со своими украинскими партнерами о сотрудничестве в производстве нескольких типов малокалиберных боеприпасов в Украине, говорится в сообщении. «Вслед за соглашением о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом", заключенным в феврале, предприятие подписало соглашение о передаче технологий для сборки винтовок CZ BREN 2 в Украине», — добавили в компании.



Комментируя чешско-украинское сотрудничество в создании нового завода по производству боеприпасов, министр обороны Яна Чернохова сказала журналистам, что он может работать по аналогии с чешско-украинской компанией по производству беспилотников U&C UAS. Часть производства и сотрудники будут работать из Чехии, а разработка будет осуществляться на украинской стороне, сказала она. Она также пообещала, что украинцы, работающие в чешской оборонной промышленности, могут быть освобождены от исполнения указа о мобилизации.



Одним из основных секторов сотрудничества, по словам Шмыгаля, является оборонная промышленность, и тема поставок новых видов вооружений в страну, подвергшуюся российскому вторжению, также была предметом обсуждения. Шмигаль также рассказал о сотрудничестве в области производства винтовок с группой Colt CZ, которая в мае этого года завершила сделку по приобретению производителя боеприпасов Sellier & Bellot.



Украина и Чехия строят крепкий стратегический союз, сказал Шмыгаль. По его мнению, сотрудничество сделает Европу безопаснее и принесет выгоду обеим странам.



Представители обоих правительств также рассказали об инициативе Чехии по обеспечению безопасности боеприпасов в странах за пределами Европейского союза, причем Киев уже принял первые 50 000 единиц. «Мы надеемся на совместные проекты в области производства боеприпасов на территории Чехии и в безопасных местах в Украине, а также на совместный ремонт вертолетов на территории Чехии», — сказал Шмыгаль.



По словам украинского премьер-министра, Чехия является производителем некоторых видов специального оборудования и компонентов, которые чрезвычайно важны для охваченной войной страны. Украинская сторона попросила отложить заключение контрактов между чешскими производителями и другими странами и отдать приоритет Украине, сказал Шмыгаль.



Он также поблагодарил своего чешского коллегу Петра Фиалу за личный вклад в поддержание мира на европейском континенте в нынешний сложный период. Он также напомнил, что Чешская Республика предложила Украине медицинскую помощь в связи с недавним нападением на крупнейшую детскую больницу Украины.