В публикации статьи ТАСС цитируются слова Бабиша: «Правительство Фиалы мечтает о войне с Россией, возможно, с использованием F-35, которые должны появиться только через 11 лет», — сказал Бабиш.



Глава партии ANO сообщил через своего пресс-секретаря Мартина Водичку, что воспринимает правительство Фиалы таким образом, потому что, по его словам, оно является самым милитаристским в Европе.



«Дело не только в F-35 за 300 миллиардов вместо противовоздушной обороны. Дело в том, как правительство Петра Фиалы ведет себя и действует в долгосрочной перспективе. Это самое милитаристское правительство в Европе, которое говорит только о войне», — сказал Бабиш.



По мнению Бабиша, российское правительственное агентство ТАСС не является объективным. «Ему нельзя доверять», — сказал он.



Истребители F-35

Свое заявление Бабиш связал с истребителями F-35. В сентябре прошлого года правительство одобрило покупку 24 единиц на сумму 150 миллиардов чешских крон, а американская компания Lockheed Martin обязалась поставить первые самолеты в Чехию к 2031 году. Чешская армия уже готовит первых пилотов.



Более того, Бабиш ранее заявил в интервью Novinky и Právo, что, если истребители не будут поставлены вовремя, он откажется от их покупки. «Но я надеюсь, что в контракте есть пункт о том, что если поставки F-35 не будут продолжаться, то мы откажемся от покупки», — сказал он в начале февраля. Кроме того, в прошлом он неоднократно заявлял, что Чехия не нуждается в истребителях.



Но, как заявила министр обороны Яна Чернохова (ODS), от покупки истребителей Бабиш не отступит.



«Теперь, когда господин глава перестал говорить о том, что его возможное будущее правительство откажется от контракта, потому что он хорошо понимает последствия, он по крайней мере спекулирует тем, что откажется от контракта, если поставки будут задерживаться. Нет, он не откажется от контракта, и он это прекрасно знает», — сказала она.



Оборонная техника

Эти истребители не предназначены для нападения на Россию, как можно предположить из заявления Бабиша или его цитат, приведенных российским агентством.



Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии генерал-лейтенант Карел Ржекха заявил, что это оборонительные машины.



«Система F-35 — единственная, с которой мы сможем выступить на полях сражений будущего и которая также гарантирует, что в случае необходимости мы сможем эффективно защитить себя вместе с нашими союзниками от внешней агрессии», — говорится в его заявлении, размещенном на сайте чешской армии.



В январе министр обороны Чернохова подписала с главой американской дипломатии меморандум о взаимопонимании по проекту приобретения самолетов, который, по словам представителей чешских вооруженных сил, является самым важным проектом в истории армии.



«Кроме того, их приобретение повысит боеспособность чешской армии», — заявила Чернохова после подписания меморандума.



Вскоре после этого Фиала прокомментировал январское подписание в сети X. «Подписание меморандума о приобретении истребителей F-35 для ВВС Чехии — это еще один важный шаг в стратегическом проекте, который обеспечит долгосрочную оборону Чешской Республики», — сказал премьер-министр.



Враги России

Заявление Бабиша, которое ТАСС использовал для утверждения, что Чехия готовится к войне, играет в пользу российского нарратива, который неоднократно утверждал, что Запад хочет вступить в открытый конфликт с Россией.



Москва объявила Чехию враждебной страной с мая 2021 года; тогда Прага оказалась в компании с Соединенными Штатами, заклятым врагом России номер один.



Русские расширили этот список до 48 стран в феврале 2022 года, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.