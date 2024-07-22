Важнейшие военные объекты в будущем будут принадлежать только государству Чехии

Министерство обороны заявило, что поправки к Закону об обеспечении обороны призваны помочь разобраться с правами собственности на землю под складами боеприпасов. Некоторые из них, например, принадлежат частным лицам в результате реституции. Речь идет о земельных участках под складами в Тыниште-над-Орлици, Добронине, Чермне-над-Орлици и Травчице. Постановление даст оборонной отрасли возможность предложить более высокую цену покупки, а в крайнем случае можно будет перейти к экспроприации.



Проект о пиротехнике вводит, среди прочего, уголовное наказание за несанкционированное изготовление, размещение или владение пиротехническими изделиями категорий, предназначенных для использования профессионалами или профессиональными исполнителями. В нем также определены действия, которые будут подпадать под термин «обращение с пиротехническими изделиями».



Кабинет министров также обсудит южночешское предложение разрешить главным фармацевтам занимать должность в нескольких аптеках. Правительственные законодатели предлагают кабинету занять нейтральную позицию. Правительство может поддержать предложение депутатов о введении обязательных учебных планов для судей, а также отрицательно отнестись к проекту о введении «датовых схранек» для иностранцев, получающих социальные пособия от чешской социальной системы.



Правительство обсудит будущее безопасности службы санитарной авиации после 2028 года и проект постановления правительства, согласно которому максимальный размер персональной надбавки должен вырасти с 50 до 100% от тарифной ставки самого высокого разряда, к которому приписан государственный служащий. Данное предложение призвано обеспечить равенство сотрудников на официальных должностях с сотрудниками, работающими по найму.



Также на повестке дня материалы о задачах по подготовке так называемой гигафабрики в Долни-Лутине, предложение о предоставлении денежных пожертвований за рубежом, национальная стратегия искусственного интеллекта в Чешской Республике 2030 и отчет о состоянии пенсионной системы.