Еврокомиссия: Чехия добилась прогресса в судебной реформе, но имеет проблемы в расследовании коррупции
25 июля 2024
10:00
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За последний год Чешская Республика добилась значительного прогресса в реформировании прокуратуры, а также завершила пересмотр законодательства о конфликте интересов, однако у нее все еще есть некоторые недостатки, когда речь идет о расследовании дел о коррупции на высоком уровне. Несмотря на прогресс в некоторых областях, ЕК заявила, что Чешская Республика по-прежнему испытывает трудности в проведении реформ по прозрачности информации о владении СМИ.
Вице-президент Чехии Вера Йоурова, чья команда координировала подготовку пятого ежегодного отчета, отметила, что в рекомендациях также указано, что Чехия должна принять закон о лоббировании. Также важно обеспечить достаточное финансирование общественных СМИ в Чехии, предупредила она.
«Чехи — это такой крепкий, скажем так, середнячок, хотя это трудно измерить», — сказала Йоурова, сравнивая состояние верховенства права с другими странами ЕС. По ее словам, в Чехии стабильная система и «не было ни попыток повлиять на судебную систему и ограничить независимость судов, ни попыток аннексировать СМИ со стороны политиков». «Такие вещи мы наблюдаем в некоторых странах-членах ЕС, но не в Чехии, что является очень хорошей новостью», — добавила комиссар по ценностям и прозрачности.
Как и в последние три года, исполнительная власть ЕС разделила оценку на четыре главы, посвященные судебной системе, борьбе с коррупцией, плюрализму СМИ и общей системе сдержек и противовесов в институтах.
В случае с Чешской Республикой Брюссель видит положительные сдвиги в области правосудия. «Чешская Республика добилась значительного прогресса в продолжении реформы системы прокуратуры, — говорится в докладе ЕК, — и достигнут определенный прогресс в принятии мер по сокращению продолжительности судебных разбирательств и обеспечению независимости расследований и судебного преследования по делам о коррупции на высоком уровне», — добавляется в документе.
В целом, чехи по-прежнему очень остро воспринимают коррупцию. Исследование Eurobarometer, на которое также ссылается доклад ЕК, показало, что 79 % чехов назвали коррупцию серьезной проблемой, влияющей на их жизнь. Средний показатель по ЕС составил 68 %. Йоурова заявила, что Чехия должна «ускорить рассмотрение громких коррупционных дел и сосредоточиться на вынесении четких и окончательных судебных решений». Непринятие мер в этой области уже давно привело к определенному недоверию к судебной системе, добавила Йоурова.
Исполнительная власть ЕС рекомендует Чешской Республике «принять меры для решения вопроса о вознаграждении судей» и других работников системы правосудия. Чешские власти также должны обеспечить создание «правил или механизмов финансирования общественных СМИ», чтобы они могли выполнять свою миссию, гарантируя при этом свою независимость.
«Было бы хорошо, если бы в Чехии был принят закон о лоббировании», — сказала сегодня Йоурова чешским журналистам в Брюсселе. По ее словам, лоббирование должно быть не только лоббированием в смысле влияния на политические решения, но и ситуациями, когда люди «входят и выходят из политики, и должно быть прозрачно, что они делают».
Общественные СМИ должны иметь достаточное финансирование, чтобы иметь возможность планировать финансовую деятельность на несколько лет вперед и предоставлять качественные общественные услуги, добавила Йоурова.
В Венгрии и Словакии сохраняются значительные проблемы, угрожающие борьбе с коррупцией, независимости СМИ или функционированию гражданского общества. В своей ежегодной оценке состояния верховенства закона во всех 27 государствах-членах Европейская комиссия (ЕК) заявила сегодня, что две трети (68%) рекомендаций, выпущенных в 2023 году, были полностью или частично выполнены странами, по словам ее вице-президента Веры Йоуровой. Словакия также начинает законодательный процесс по нескольким стандартам, которые ЕК считает проблематичными, по словам Йоуровой. Шаги Польши, напротив, были высоко оценены Европейской комиссией.
Йоурова отметила, что доклад ЕК — это превентивный инструмент, позволяющий на ранней стадии выявить негативные тенденции и опасные авторитарные тенденции. По ее словам, хуже всего дела обстоят в Венгрии, против которой ЕК также ведет дело о нарушении верховенства закона в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.
«Венгрия не добилась прогресса ни в повышении прозрачности рассмотрения дел в судах низшей инстанции, ни в принятии всеобъемлющих реформ в области лоббирования, ни в создании достоверного отчета о расследованиях, судебных преследованиях и окончательных приговорах по делам о коррупции на высоком уровне», — говорится в разделе отчета, посвященном Венгрии.
Будапешт также не добился прогресса в «укреплении независимого управления и редакционной независимости государственных СМИ в соответствии с европейскими стандартами для государственных СМИ», утверждает ЕК. Кроме того, Венгрия по-прежнему испытывает проблемы с созданием «безопасного гражданского пространства» и не устранила препятствия, которые «влияют на организации гражданского общества». Организации гражданского общества являются посредниками между органами государственной власти и гражданами и включают в себя НПО.
Согласно докладу ЕК, Словакия «не достигла прогресса в реализации мер по обеспечению достаточных гарантий независимости членов Судебного совета при их смещении», а также в реализации предложений по регулированию лоббирования и укреплению законодательства о конфликте интересов, утверждает исполнительная власть ЕС. Как и в соседней Венгрии, ЕК ссылается на озабоченность по поводу независимости государственных СМИ в Словакии. Согласно отчету, страна добилась лишь «некоторого прогресса в создании законодательных и других гарантий для улучшения физической безопасности и условий работы журналистов».
Йоурова заявила, что ЕК внимательно следит за ситуацией в Словакии и анализирует ее. «Словакия вводит в законодательный процесс несколько законов, которые мы считаем проблематичными», — сказала чешский комиссар ЕС. В случае со спорным законом о государственных СМИ, по ее словам, ЕК ждет, как норма будет применяться на практике, в частности, «как будет функционировать независимый совет по государственным СМИ и не будет ли оказываться политическое давление на то, что будут транслировать СМИ». «Кроме того, есть несколько проблемных моментов в отношении некоммерческих организаций, вдохновленных Венгрией в так называемом законе о суверенитете, где некоммерческие организации, получающие деньги из-за рубежа, должны контролироваться и, возможно, даже подвергаться санкциям», — упомянула Йоурова и другие оговорки.
Напротив, ситуация в Польше, к которой у ЕК были оговорки в предыдущие годы, теперь улучшилась.
«В докладе мы отмечаем, что Польша разработала план действий, чтобы исправить то, что мы критиковали на протяжении многих лет. Мы ценим, что новое польское представительство четко заявило, что у них есть проблемы, которые нужно решить», — сказала Йоурова. В начале мая глава ЕС Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что в Польше нет риска серьезного нарушения верховенства закона, поэтому ЕС впоследствии закрыл так называемую процедуру по статье 7.
Доклад 2024 года, как и каждый год, содержит сообщение, в котором рассматривается ситуация в ЕС в целом, и главы по 27 странам, посвященные значительным событиям в каждой стране-члене. По словам Йоуровой, важно иметь «сильный превентивный инструмент», а не начинать разбирательство о нарушении или запускать процедуру по статье 7. Рекомендации, по ее словам, являются результатом очень интенсивного диалога между ЕК и отдельными государствами-членами.
Впервые в этом году доклад также содержит четыре главы, посвященные событиям в Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, которые подают заявки на вступление в ЕС.
«Чехи — это такой крепкий, скажем так, середнячок, хотя это трудно измерить», — сказала Йоурова, сравнивая состояние верховенства права с другими странами ЕС. По ее словам, в Чехии стабильная система и «не было ни попыток повлиять на судебную систему и ограничить независимость судов, ни попыток аннексировать СМИ со стороны политиков». «Такие вещи мы наблюдаем в некоторых странах-членах ЕС, но не в Чехии, что является очень хорошей новостью», — добавила комиссар по ценностям и прозрачности.
Как и в последние три года, исполнительная власть ЕС разделила оценку на четыре главы, посвященные судебной системе, борьбе с коррупцией, плюрализму СМИ и общей системе сдержек и противовесов в институтах.
В случае с Чешской Республикой Брюссель видит положительные сдвиги в области правосудия. «Чешская Республика добилась значительного прогресса в продолжении реформы системы прокуратуры, — говорится в докладе ЕК, — и достигнут определенный прогресс в принятии мер по сокращению продолжительности судебных разбирательств и обеспечению независимости расследований и судебного преследования по делам о коррупции на высоком уровне», — добавляется в документе.
В целом, чехи по-прежнему очень остро воспринимают коррупцию. Исследование Eurobarometer, на которое также ссылается доклад ЕК, показало, что 79 % чехов назвали коррупцию серьезной проблемой, влияющей на их жизнь. Средний показатель по ЕС составил 68 %. Йоурова заявила, что Чехия должна «ускорить рассмотрение громких коррупционных дел и сосредоточиться на вынесении четких и окончательных судебных решений». Непринятие мер в этой области уже давно привело к определенному недоверию к судебной системе, добавила Йоурова.
Исполнительная власть ЕС рекомендует Чешской Республике «принять меры для решения вопроса о вознаграждении судей» и других работников системы правосудия. Чешские власти также должны обеспечить создание «правил или механизмов финансирования общественных СМИ», чтобы они могли выполнять свою миссию, гарантируя при этом свою независимость.
«Было бы хорошо, если бы в Чехии был принят закон о лоббировании», — сказала сегодня Йоурова чешским журналистам в Брюсселе. По ее словам, лоббирование должно быть не только лоббированием в смысле влияния на политические решения, но и ситуациями, когда люди «входят и выходят из политики, и должно быть прозрачно, что они делают».
Общественные СМИ должны иметь достаточное финансирование, чтобы иметь возможность планировать финансовую деятельность на несколько лет вперед и предоставлять качественные общественные услуги, добавила Йоурова.
В Венгрии и Словакии сохраняются значительные проблемы, угрожающие борьбе с коррупцией, независимости СМИ или функционированию гражданского общества. В своей ежегодной оценке состояния верховенства закона во всех 27 государствах-членах Европейская комиссия (ЕК) заявила сегодня, что две трети (68%) рекомендаций, выпущенных в 2023 году, были полностью или частично выполнены странами, по словам ее вице-президента Веры Йоуровой. Словакия также начинает законодательный процесс по нескольким стандартам, которые ЕК считает проблематичными, по словам Йоуровой. Шаги Польши, напротив, были высоко оценены Европейской комиссией.
Йоурова отметила, что доклад ЕК — это превентивный инструмент, позволяющий на ранней стадии выявить негативные тенденции и опасные авторитарные тенденции. По ее словам, хуже всего дела обстоят в Венгрии, против которой ЕК также ведет дело о нарушении верховенства закона в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.
«Венгрия не добилась прогресса ни в повышении прозрачности рассмотрения дел в судах низшей инстанции, ни в принятии всеобъемлющих реформ в области лоббирования, ни в создании достоверного отчета о расследованиях, судебных преследованиях и окончательных приговорах по делам о коррупции на высоком уровне», — говорится в разделе отчета, посвященном Венгрии.
Будапешт также не добился прогресса в «укреплении независимого управления и редакционной независимости государственных СМИ в соответствии с европейскими стандартами для государственных СМИ», утверждает ЕК. Кроме того, Венгрия по-прежнему испытывает проблемы с созданием «безопасного гражданского пространства» и не устранила препятствия, которые «влияют на организации гражданского общества». Организации гражданского общества являются посредниками между органами государственной власти и гражданами и включают в себя НПО.
Согласно докладу ЕК, Словакия «не достигла прогресса в реализации мер по обеспечению достаточных гарантий независимости членов Судебного совета при их смещении», а также в реализации предложений по регулированию лоббирования и укреплению законодательства о конфликте интересов, утверждает исполнительная власть ЕС. Как и в соседней Венгрии, ЕК ссылается на озабоченность по поводу независимости государственных СМИ в Словакии. Согласно отчету, страна добилась лишь «некоторого прогресса в создании законодательных и других гарантий для улучшения физической безопасности и условий работы журналистов».
Йоурова заявила, что ЕК внимательно следит за ситуацией в Словакии и анализирует ее. «Словакия вводит в законодательный процесс несколько законов, которые мы считаем проблематичными», — сказала чешский комиссар ЕС. В случае со спорным законом о государственных СМИ, по ее словам, ЕК ждет, как норма будет применяться на практике, в частности, «как будет функционировать независимый совет по государственным СМИ и не будет ли оказываться политическое давление на то, что будут транслировать СМИ». «Кроме того, есть несколько проблемных моментов в отношении некоммерческих организаций, вдохновленных Венгрией в так называемом законе о суверенитете, где некоммерческие организации, получающие деньги из-за рубежа, должны контролироваться и, возможно, даже подвергаться санкциям», — упомянула Йоурова и другие оговорки.
Напротив, ситуация в Польше, к которой у ЕК были оговорки в предыдущие годы, теперь улучшилась.
«В докладе мы отмечаем, что Польша разработала план действий, чтобы исправить то, что мы критиковали на протяжении многих лет. Мы ценим, что новое польское представительство четко заявило, что у них есть проблемы, которые нужно решить», — сказала Йоурова. В начале мая глава ЕС Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что в Польше нет риска серьезного нарушения верховенства закона, поэтому ЕС впоследствии закрыл так называемую процедуру по статье 7.
Доклад 2024 года, как и каждый год, содержит сообщение, в котором рассматривается ситуация в ЕС в целом, и главы по 27 странам, посвященные значительным событиям в каждой стране-члене. По словам Йоуровой, важно иметь «сильный превентивный инструмент», а не начинать разбирательство о нарушении или запускать процедуру по статье 7. Рекомендации, по ее словам, являются результатом очень интенсивного диалога между ЕК и отдельными государствами-членами.
Впервые в этом году доклад также содержит четыре главы, посвященные событиям в Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, которые подают заявки на вступление в ЕС.
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