Правительство выдвинуло министра промышленности Йозефа Сикелу на пост комиссара ЕС
25 июля 2024
22:00
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Правительство выдвинуло кандидатуру министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN) на пост комиссара Европейского союза. Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала после заседания кабинета министров. Решение было принято единогласно.
«Сегодня мы приняли решение о выборе кандидата в члены Европейской комиссии. Сегодня правительство официально определилось с кандидатурой еврокомиссара на следующий срок. Им станет министр промышленности Йозеф Сикела», — заявил премьер-министр после последнего заседания кабинета министров перед правительственным перерывом.
По его словам, у Сикелы достаточно опыта и контактов как внутри страны, так и на международной арене, в том числе европейской. Чехия хочет, чтобы у нее был сильный портфель в комиссии. Но он не захотел уточнять, какой именно. «В данный момент, когда мы ведем переговоры, было бы нетактично называть конкретную позицию. Но я думаю, что это ясно из профиля нашего кандидата. Нам нужно портфолио, в котором действительно принимаются решения», — сказал Фиала.
Он также отметил, что структура Еврокомиссии претерпевает изменения. «Будет новая структура, произойдет перераспределение портфелей», — сказал он.
«Для меня это огромная честь. Европейская комиссия будет оказывать большое влияние на развитие европейского континента в ближайшие годы», — сказал Сикела, а затем рассказал о своей работе на посту министра промышленности, отметив, что она была очень насыщенной. Лукаш Влчек, первый заместитель председателя движения STAN, является возможным кандидатом на пост министра.
Окончательный выбор членов комиссии будет определять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Сикела уже давно рассматривается в качестве кандидата, его основными конкурентами являются бывший кандидат в президенты Дануше Нерудова (STAN) и бывший евродепутат Марсель Колая («Пираты»). «Мы обсудили два важных аспекта: что нам нужен кандидат, который будет пользоваться наибольшей поддержкой, а также вопрос о том, выдвигать ли двух кандидатов или одного», — сказал заместитель премьер-министра и министр регионального развития Иван Бартош («Пираты»).
«Я рад, что один из наших кандидатов получил поддержку коалиции, но я бы предпочел, чтобы ее получили оба. Я считаю, что это укрепило бы наши позиции на переговорах», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) в сети X.
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