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Соглашение о безопасности между Чехией и Украиной вызывает бурные дискуссии. Говорят немало чепухи

Анастасия Князева
26 июля 2024
15:00
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Недавно подписанное соглашение о безопасности между Чехией и Украиной вызвало ненавистную реакцию и страх у некоторых людей в социальных сетях. Некоторые даже пишут, что это сделка с дьяволом. К подобным эмоциям присоединились и некоторые политики, особенно те, кто не очень благосклонно относится к чешскому правительству и его помощи Украине. Что вообще означает это соглашение?
Еще в апреле этого года, когда только начались разговоры о подписании документа о безопасности, появились опасения со стороны антисистемных групп. Например, Ивана Туркова, кандидат в депутаты Европарламента от движения PRO Йиндржиха Райхла, в социальных сетях пугала, что в случае заключения соглашения Чехия сразу же станет мишенью для ядерной державы.

Другие отмечают, что 18-страничное соглашение было подписано президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Петром Фиалой умышленно летом, когда сезон отпусков и люди не так озабочены политикой. Дезинформационный сервер CZ24 упоминает Зеленского в заголовке статьи как нелегитимного президента, потому что он остался на своем посту после окончания срока полномочий из-за состояния войны.

Среди главных сомнений — то, что Чехия этим договором будет втянута в войну в Украине. По мнению Министерства иностранных дел, это невозможно. «Соглашение не означает, что чешские солдаты будут воевать в Украине. Поддержка захваченной страны в ее обороне от агрессора не делает ее стороной конфликта», — говорится в документе, в связи с которым выдвигаются самые острые обвинения.

В то же время, как сказал Франтишек Мичанек, бригадный генерал в отставке и почетный декан Оборонного института НАТО в Риме, документ на самом деле не обязывает чешских солдат к участию в боевых действиях.

Соглашение декларирует добрую волю
Конечно, пользователи, распространяющие опасные манипуляции, не хотят в это верить. И по словам одного из них, Алеша Свободы, за которым в Facebook следят более 7 000 человек, можно «предположить, что они, по крайней мере, рассматривают возможность отправки чешской армии в Украину».

Нет, это не так.

На самом деле все обстоит иначе: Чехия не связана этим соглашением. «Это не законодательный акт, который имеет значение международного договора. Соглашение декларирует добрую волю обеих сторон. Именно так я бы прочитал этот отрывок, то есть что Чешская Республика будет, насколько это возможно, помогать Украине в настоящем и будущем», — сказал Мичанек.

Факт остается фактом: это скорее символический акт, в котором ни одна из сторон не берет на себя никаких обязательств. Соглашение о безопасности подписали и другие страны, в том числе Германия, Польша, Франция, Великобритания, Италия и США.

С полным текстом документа, подписанного Чехией, можно ознакомиться на сайте правительства. 

Сегодняшний обзор:

  • Соглашение с Украиной — это символическая декларация, которая ни к чему не обязывает Чехию.
  • Оно не означает, что чешские солдаты будут воевать в Украине.
  • Соглашение не втягивает Чехию в ядерную войну.
  • Не было никакого секретного соглашения о льготном лечении украинских пациентов, это чистая ложь.
Украина Чехия война документы

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Dz 26 июля 2024 16:08
Все эти соглашения по силе равны будапешскому меморандуму.
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