Чехия неправильно выполнила директиву, утверждает ЕК, дело передано в суд ЕС

По мнению Комиссии, Прага не дала удовлетворительных ответов даже после предыдущего требования. Комиссия пришла к выводу, что чешское законодательство не соответствует положениям директивы, и поэтому исполнительная власть ЕС решила передать дело в суд ЕС.



В последний раз Европейская комиссия обращалась к Чешской Республике по этому вопросу 28 сентября прошлого года. «Изучив чешские ответы, Комиссия считает, что одно из положений Директивы, касающееся возможного ограничения права на адвоката, не было правильно перенесено в национальное законодательство», — говорится в сообщении исполнительной власти ЕС.



Соответствующая директива предоставляет подозреваемым и обвиняемым право на доступ к адвокату на всех стадиях уголовного процесса, право информировать третью сторону, например, члена семьи, об аресте, регулирует права уязвимых подозреваемых или обвиняемых, включая детей, или дает властям государств-членов возможность ограничивать права подозреваемых при определенных условиях.



Пресс-служба чешского министерства юстиции сообщила, что директива была перенесена в чешское законодательство поправками 2014 и 2017 годов, внесенными во время пребывания у власти бывших министров Хелены Валковой и Роберта Пеликана (оба — ANO).



«Мы предварительно считаем, что предполагаемое нарушение не обосновано. Чешская Республика готова представить свою позицию в ходе разбирательства в Суде ЕС. Однако следует также отметить, что сам иск еще не опубликован, а опубликована лишь информация о нем», — продолжили в ведомстве, добавив, что фактическое представительство Чешской Республики в Суде ЕС находится в ведении Министерства иностранных дел.



«Следует подчеркнуть, что в настоящее время Чехии не грозят никакие санкции. Разбирательство касается только того, была ли одна из статей директивы перенесена должным образом», — заключили в Министерстве юстиции.



Сегодня Комиссия также направила в суд ЕС иск против Венгрии за неправильное выполнение той же директивы, но в другой ее части. Если суд примет решение в пользу Комиссии, то есть признает, что страна не перенесла директиву в национальное законодательство надлежащим образом, Брюссель может начать дальнейшее разбирательство, чтобы добиться ее выполнения. Он может попросить суд наложить на страну-нарушителя финансовый штраф, либо единовременный, либо повторяющийся до тех пор, пока страна не изменит свои национальные правила соответствующим образом.