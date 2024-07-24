ФОТО: Министр обороны Чехии Яна Чернохова посетила Украину
27 июля 2024
18:00
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Министр обороны Яна Чернохова сегодня вернулась в Чехию после визита в Украину. Она посетила воинские захоронения солдат из чешских земель времен Первой и Второй мировой войны.
Министр обороны Яна Чернохова почтила память чехословацких легионеров и героев Второй мировой войны в Украине
Последним пунктом ее поездки в субботу стало посещение мемориала Зборовской битвы, где сражались чехословацкие легионеры. Она увидела, что там продолжается реставрация воинских захоронений.
«Жертв обеих великих войн и героев Восточного фронта необходимо помнить в контексте продолжающейся бессмысленной агрессии путинской России», — сказала министр Чернохова, которая также отдала дань памяти погибшим украинским солдатам.
Во время визита она неоднократно осуждала агрессию России против Украины и подчеркивала необходимость всячески помогать Украине обороняться.
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