ФОТО: Министр обороны Чехии Яна Чернохова посетила Украину

Министр обороны Яна Чернохова почтила память чехословацких легионеров и героев Второй мировой войны в Украине





Последним пунктом ее поездки в субботу стало посещение мемориала Зборовской битвы, где сражались чехословацкие легионеры. Она увидела, что там продолжается реставрация воинских захоронений.







«Жертв обеих великих войн и героев Восточного фронта необходимо помнить в контексте продолжающейся бессмысленной агрессии путинской России», — сказала министр Чернохова, которая также отдала дань памяти погибшим украинским солдатам.





Во время визита она неоднократно осуждала агрессию России против Украины и подчеркивала необходимость всячески помогать Украине обороняться.