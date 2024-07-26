Чешская армия угрожает экспроприацией, желая получить землю для складов боеприпасов
29 июля 2024
15:00
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Министерство обороны уже некоторое время решает серьезную проблему безопасности. Оно не владеет землей под некоторыми складами боеприпасов и военными зданиями. По имеющимся данным, оно не может разумно договориться с частными землевладельцами, поэтому предлагает изменить закон, согласно которому министерство будет предлагать владельцу в четыре раза больше обычной цены или экспроприацию, если они не достигнут соглашения.
Любомир Метнар (ANO), председатель комитета по обороне Палаты представителей, высказал свои сомнения по поводу законопроекта, который, как ожидается, будет обсуждаться правительством сегодня.
По мнению министерства, внесение изменений в закон об обеспечении обороны Чешской Республики является первоочередной задачей, поскольку ее безопасность находится под угрозой.
«Существует реальная угроза продажи этих земель иностранным гражданам, организациям или даже государствам, которые угрожают безопасности Чешской Республики или ведут против нее враждебную деятельность. Иностранные государства зафиксировали продажу таких земель вблизи военных объектов», — заявил представитель Министерства обороны Карел Чапек.
В пояснительной записке ведомство добавило, что война в Украине заставила пересмотреть взгляд на обеспечение обороны, «которая не может быть обеспечена без функциональных военных объектов, служащих, например, для хранения боеприпасов или для обучения и размещения солдат».
Именно поэтому министерство предлагает, чтобы оно могло предложить землевладельцу цену, в четыре раза превышающую обычную, «в случаях, заслуживающих особого рассмотрения». Если предложение будет отклонено, министерство сможет экспроприировать собственность. У них будет три года с момента вступления закона в силу, чтобы достичь соглашения. «Права на землю и здания могут быть изъяты или ограничены в целях обеспечения национальной обороны», — говорится в новом разделе. По словам представителей министерства, экспроприация будет проводиться в рамках действующего законодательства.
Затраты до полумиллиарда
Особую проблему представляют четыре склада боеприпасов: в Тыниште-над-Орлици, Добронине, Чермне-над-Орлици и Травчице. Например, склад боеприпасов в Чермне занимает 127 гектаров, из которых 112 гектаров принадлежат частному владельцу.
Министерство ожидает, что за землю придется заплатить до полумиллиарда крон. «Однако в итоге предложение положительно скажется на государственном бюджете, поскольку стоимость строительства новых объектов составит миллиарды крон», — заявили в министерстве, добавив, что строительство одного склада боеприпасов обойдется в 2,3-2,8 миллиарда крон.
Метнар согласен с тем, что министерство хочет решить проблему, но ему не нравятся некоторые формулировки в законе. «Я поддержу его, но только в том случае, если министерство обороны исправит некоторые недостатки законодательства, по моему мнению. Например, она предлагает выплачивать компенсации в четырехкратном размере. Я вижу в этом некоторый фактор коррупции, потому что можно будет торговаться за эту сумму», — сказал Метнар в интервью Novinky. По его словам, было бы лучше, если бы, как и в нынешнем законе об экспроприации, существовала четкая норма, согласно которой государство будет платить за здания и землю под застройку в полтора раза больше обычной цены, а за остальное — в восемь раз больше обычной цены.
Метнару также не нравится формулировка, касающаяся экспроприации. «Вместо экспроприации министерство предлагает национализацию, и для меня это аналогично национализации. Министерство зафиксировало, что именно будет экспроприировано, и не дает органу по экспроприации возможности для альтернативных предложений», — говорит он.
По мнению министерства, внесение изменений в закон об обеспечении обороны Чешской Республики является первоочередной задачей, поскольку ее безопасность находится под угрозой.
«Существует реальная угроза продажи этих земель иностранным гражданам, организациям или даже государствам, которые угрожают безопасности Чешской Республики или ведут против нее враждебную деятельность. Иностранные государства зафиксировали продажу таких земель вблизи военных объектов», — заявил представитель Министерства обороны Карел Чапек.
В пояснительной записке ведомство добавило, что война в Украине заставила пересмотреть взгляд на обеспечение обороны, «которая не может быть обеспечена без функциональных военных объектов, служащих, например, для хранения боеприпасов или для обучения и размещения солдат».
Именно поэтому министерство предлагает, чтобы оно могло предложить землевладельцу цену, в четыре раза превышающую обычную, «в случаях, заслуживающих особого рассмотрения». Если предложение будет отклонено, министерство сможет экспроприировать собственность. У них будет три года с момента вступления закона в силу, чтобы достичь соглашения. «Права на землю и здания могут быть изъяты или ограничены в целях обеспечения национальной обороны», — говорится в новом разделе. По словам представителей министерства, экспроприация будет проводиться в рамках действующего законодательства.
Затраты до полумиллиарда
Особую проблему представляют четыре склада боеприпасов: в Тыниште-над-Орлици, Добронине, Чермне-над-Орлици и Травчице. Например, склад боеприпасов в Чермне занимает 127 гектаров, из которых 112 гектаров принадлежат частному владельцу.
Министерство ожидает, что за землю придется заплатить до полумиллиарда крон. «Однако в итоге предложение положительно скажется на государственном бюджете, поскольку стоимость строительства новых объектов составит миллиарды крон», — заявили в министерстве, добавив, что строительство одного склада боеприпасов обойдется в 2,3-2,8 миллиарда крон.
Метнар согласен с тем, что министерство хочет решить проблему, но ему не нравятся некоторые формулировки в законе. «Я поддержу его, но только в том случае, если министерство обороны исправит некоторые недостатки законодательства, по моему мнению. Например, она предлагает выплачивать компенсации в четырехкратном размере. Я вижу в этом некоторый фактор коррупции, потому что можно будет торговаться за эту сумму», — сказал Метнар в интервью Novinky. По его словам, было бы лучше, если бы, как и в нынешнем законе об экспроприации, существовала четкая норма, согласно которой государство будет платить за здания и землю под застройку в полтора раза больше обычной цены, а за остальное — в восемь раз больше обычной цены.
Метнару также не нравится формулировка, касающаяся экспроприации. «Вместо экспроприации министерство предлагает национализацию, и для меня это аналогично национализации. Министерство зафиксировало, что именно будет экспроприировано, и не дает органу по экспроприации возможности для альтернативных предложений», — говорит он.
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