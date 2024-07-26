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МИД России обвиняет сотрудников чешского посольства в попытке контрабанды сильнодействующих веществ

Новости 420on
29 июля 2024
20:40
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Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в МИД России, ему выражен протест в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником чешского посольства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства — попыткой контрабанды сильнодействующих веществ», — указали в министерстве.

«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции Российской Федерации в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности. В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации», — подчеркнули в дипведомстве.

Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что поверенный в делах Ян Ондржейка находился в российском МИДе. «Мы подтверждаем, что наш дипломат провел сегодня встречу в российском МИДе. Мы не комментируем детали таких встреч», — сказала Мариана Вернерова из пресс-службы МИД Чехии.

Обострение двусторонних отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

В мае 2021 года Россия опубликовала официальный список недружественных стран. Кроме Чехии, в список попали только Соединенные Штаты.
Чехия Министерство иностранных дел посольство

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