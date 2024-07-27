Украина готова решить проблемы с транзитом нефти
30 июля 2024
21:00
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Украина гарантирует бесперебойный транзит нефти для компаний, не подпадающих под санкции, и готова решить проблемы транзита со Словакией. Как сообщает Reuters, об этом сегодня заявил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак. Между тем, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал, что Европейская комиссия, возможно, организовала прекращение поставок нефти, сообщает AP.
Украина недавно приостановила транзит нефти российского «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, включив компанию в свой санкционный список в июне.
Впоследствии Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии (ЕК) с призывом рассмотреть решение Украины о транзите нефти «Лукойла». По словам министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, этот шаг Киева нарушает соглашение об ассоциации, заключенное между Украиной и Европейским союзом.
«Украинская сторона готова решать любые проблемные вопросы на экспертном уровне — если словацкая сторона задействует соответствующий механизм, предусмотренный соглашением об ассоциации. Пока что она этого не сделала», — заявил сегодня Андарак.
Министр иностранных дел Венгрии Сийярто пожаловался в Facebook, что ЕК не предприняла никаких действий даже спустя неделю после запроса Словакии и Венгрии. «Несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС... Брюссель молчит», — написал он, добавив, что либо комиссия слишком слаба, чтобы защитить интересы Словакии и Венгрии, либо «это Брюссель, а не Киев, придумал все это». Глава венгерской дипломатии повторил ранее сделанное Будапештом заявление о том, что блокирование транзита нефти «Лукойла» через Украину было шантажом, поскольку Венгрия настаивала на немедленном прекращении огня и мирных переговорах между Москвой и Киевом.
Позиция Будапешта была раскритикована многими официальными лицами ЕС и НАТО как стратегия умиротворения России, несмотря на ее агрессию. Национал-консервативный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по общему мнению, имеет самые теплые отношения с Кремлем среди всех лидеров Европейского союза. Орбан постоянно откладывает, ослабляет или блокирует усилия по отправке финансовой помощи Киеву и введению санкций против Москвы из-за войны, отмечает AP.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни критиковал действия Киева, заявляя, что Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений. В понедельник Фицо пригрозил, что словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft прекратит поставки нефти в Украину, если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время.
Впоследствии Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии (ЕК) с призывом рассмотреть решение Украины о транзите нефти «Лукойла». По словам министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, этот шаг Киева нарушает соглашение об ассоциации, заключенное между Украиной и Европейским союзом.
«Украинская сторона готова решать любые проблемные вопросы на экспертном уровне — если словацкая сторона задействует соответствующий механизм, предусмотренный соглашением об ассоциации. Пока что она этого не сделала», — заявил сегодня Андарак.
Министр иностранных дел Венгрии Сийярто пожаловался в Facebook, что ЕК не предприняла никаких действий даже спустя неделю после запроса Словакии и Венгрии. «Несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС... Брюссель молчит», — написал он, добавив, что либо комиссия слишком слаба, чтобы защитить интересы Словакии и Венгрии, либо «это Брюссель, а не Киев, придумал все это». Глава венгерской дипломатии повторил ранее сделанное Будапештом заявление о том, что блокирование транзита нефти «Лукойла» через Украину было шантажом, поскольку Венгрия настаивала на немедленном прекращении огня и мирных переговорах между Москвой и Киевом.
Позиция Будапешта была раскритикована многими официальными лицами ЕС и НАТО как стратегия умиротворения России, несмотря на ее агрессию. Национал-консервативный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по общему мнению, имеет самые теплые отношения с Кремлем среди всех лидеров Европейского союза. Орбан постоянно откладывает, ослабляет или блокирует усилия по отправке финансовой помощи Киеву и введению санкций против Москвы из-за войны, отмечает AP.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни критиковал действия Киева, заявляя, что Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений. В понедельник Фицо пригрозил, что словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft прекратит поставки нефти в Украину, если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время.
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