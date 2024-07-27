Украина недавно приостановила транзит нефти российского «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, включив компанию в свой санкционный список в июне.



Впоследствии Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии (ЕК) с призывом рассмотреть решение Украины о транзите нефти «Лукойла». По словам министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, этот шаг Киева нарушает соглашение об ассоциации, заключенное между Украиной и Европейским союзом.



«Украинская сторона готова решать любые проблемные вопросы на экспертном уровне — если словацкая сторона задействует соответствующий механизм, предусмотренный соглашением об ассоциации. Пока что она этого не сделала», — заявил сегодня Андарак.



Министр иностранных дел Венгрии Сийярто пожаловался в Facebook, что ЕК не предприняла никаких действий даже спустя неделю после запроса Словакии и Венгрии. «Несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС... Брюссель молчит», — написал он, добавив, что либо комиссия слишком слаба, чтобы защитить интересы Словакии и Венгрии, либо «это Брюссель, а не Киев, придумал все это». Глава венгерской дипломатии повторил ранее сделанное Будапештом заявление о том, что блокирование транзита нефти «Лукойла» через Украину было шантажом, поскольку Венгрия настаивала на немедленном прекращении огня и мирных переговорах между Москвой и Киевом.



Позиция Будапешта была раскритикована многими официальными лицами ЕС и НАТО как стратегия умиротворения России, несмотря на ее агрессию. Национал-консервативный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по общему мнению, имеет самые теплые отношения с Кремлем среди всех лидеров Европейского союза. Орбан постоянно откладывает, ослабляет или блокирует усилия по отправке финансовой помощи Киеву и введению санкций против Москвы из-за войны, отмечает AP.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни критиковал действия Киева, заявляя, что Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений. В понедельник Фицо пригрозил, что словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft прекратит поставки нефти в Украину, если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время.