Президенту тоже надо отдыхать — Петр Павел ушел в отпуск

Анастасия Князева 6 августа 2024 18:00 395

Президент Чехии отправился в отпуск на две недели. Он проводит его в Чехии, в основном в своем загородном доме и в саду. Об этом сообщила сегодня телеканалу Каролина Блинкова из отдела коммуникации Града. Ранее Павел рассказал Чешскому радио, что в этом году часть отпуска он проведет в Чехии на даче, а часть — за границей в путешествии на мотоцикле по нескольким странам.