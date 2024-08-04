«И это не менее важно для их близких, ведь нет ничего хуже, чем потерять связь с дорогими людьми, не знать, что с ними происходит. Но это и хорошая новость в целом: Запад не отказался от продвижения демократических прав и ценностей. Более того, это показывает, что все еще существуют каналы, позволяющие организовать даже такой масштабный обмен заключенными.



Правда, такие обмены всегда сопряжены с некоторым нерадостным моментом. Так, Виктор Бут, "торговец смертью", заслуживающий гнить в камере, или ряд палестинских террористов, осужденных за убийства, были выпущены из тюрьмы в обмен на не очень ответственную баскетболистку Бриттни Гринер. Но ничто не дается бесплатно.



Если в демократическом обществе человеческая жизнь и свобода личности являются высшими ценностями, то — если мы не готовы от них отказаться — мы должны идти на компромисс, жертвовать даже земной справедливостью ради абсолютной справедливости и иметь дело с этими режимами, для которых жизнь человека зачастую не представляет особой ценности. Зачастую это и есть их цель, к которой они стремятся, а также пытаются добиться лучших условий для обмена, которые далеко не равны, о чем хорошо знает государство Израиль. Такие переговоры придают им ложную легитимность, чем и пользуется Северная Корея. С ними нельзя иметь дело, но это вопрос приоритета ценностей.



Президент США Дональд Трамп уже кричит об уступках, которые демократическое правительство сделало России и на которые он бы не пошел, не имея никаких доказательств того, что это были уступки. Конечно, демократам пришлось пойти на неудобные уступки. Даже убийца агент ФСБ Вадим Красиков был освобожден. Тем не менее этот обмен — успех администрации Джо Байдена, которая обладает политическим опытом, необходимым для дипломатических переговоров. Байден не лично вел переговоры о сделке, но его личность и подход, которого он придерживался в различных кризисах в прошлом, облегчили задачу. Здесь необходимо вспомнить не только заявление президента России Владимира Путина в февральском интервью Такеру Карлсону, где обсуждалось возможное освобождение Гершковича и Уилана, которое было бы невозможно без освобождения Красикова, но и его слова о том, что для России было бы лучше иметь Байдена в Белом доме, потому что он более предсказуем. То, что Трамп кричит, вполне объяснимо — за три месяца до президентских выборов в США демократы справедливо набрали очки.



Интересно также отметить, что среди освобожденных много российских граждан во главе с диссидентом Владимиром Кара-Мурзой. Среди них активист Владимир Пивоваров, Олег Орлов из организации "Мемориал" и Илья Яшин. Это показывает, что Запад не забыл о диссидентах, что является важным сигналом для народа России о том, что он не должен отказываться от политической деятельности. Наши диссиденты хорошо помнят, каким толчком для них была такая поддержка.



Это также показывает, что Россия хочет избежать повторения случая с Алексеем Навальным, который умер в этом году в тюремном лагере далеко на севере страны. Россия и Владимир Путин справедливо столкнулись со значительным давлением в связи с его смертью, ведь как можно отправить самого известного лидера оппозиции в лагерь, где условия содержания не позволяют выжить. Это стало серьезным пятном на пропагандистском образе России как "рая на земле".



Взамен Россия убила не двух, а трех зайцев одним выстрелом. Она не только избежит возможного повторения дела Навального, но и выдворит своих противников за границу, так что их влияние на Россию будет меньше, они теперь станут "эмигрантами". Важность избавления от внутренних оппонентов для авторитарных режимов была продемонстрирована в конце 1970-х и 1980-х годов чехословацкой программой госбезопасности "Асанация" — акцией, направленной на то, чтобы заставить диссидентов и других противников режима покинуть Чехословакию. Кроме того, Путин может похвастаться тем, что получил нескольких осужденных из западных стран, таких как полковник ФСБ Вадим Красников, убивший чеченского активиста средь бела дня в берлинском парке, шпион Михаил Микушин, действовавший в Норвегии, а также типичные преступники, такие как Роман Селезнев, лишивший банки девяти миллионов долларов с помощью хакерских атак, и бизнесмен Владислав Клюшин, использовавший данные, полученные в результате хакерских атак. На внутренней арене это показывает, насколько сильно Кремль заботится о своих гражданах.



Лучшая новость, однако, заключается в том, что существуют такие хорошие и широкие дипломатические каналы, которые позволяют договориться о подобном обмене. Это снижает угрозу крупного конфликта между Россией и Западом, поскольку показывает, что еще есть пути для переговоров. Это уводит заявления российских радикалов и пропагандистов о размещении ядерного оружия из реального мира в сферу ложных пропагандистских пустышек».