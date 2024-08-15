Экс-глава МИД Чехии: смешно наблюдать как правительство Чехии поддерживает Израиль, а с Россией необходимо вести переговоры
18 августа 2024
15:00
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет фашистское правительство и представляет собой большую угрозу, чем Иран, заявил его вице-председатель и бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек на недавней конференции социал-демократии. Он придерживается своих слов и утверждает, что чешское правительство нелепо поддерживает Израиль.
«Угроза исходит не от Ирана, друзья мои, угроза исходит от Нетаньяху и его по сути фашистского правительства. Потому что Итамар Бен Гвир и (Бекальель) Смотрич (министр национальной безопасности и министр финансов — прим. ред.) по сути своей фашисты», — возмутился Заоралек на дебатах SOCDEM, которые были опубликованы в Интернете.
По его словам, Смотрич призывал к убийству палестинских женщин и детей. Он, видимо, отреагировал на недавнее критикуемое заявление Смотрича: «Никто в мире не позволит нам позволить двум миллионам человек умереть от голода, даже если освобождение заложников может быть оправданным и моральным».
По словам Заоралека, Израиль не заинтересован в прекращении конфликта в секторе Газа, а доказательством считает убийство его армией представителя политического крыла террористического движения ХАМАС Исмаила Хании, с которым США вели переговоры по соглашению.
«Это очевидная попытка помешать заключению соглашения о прекращении огня. Препятствием на пути к соглашению в Израиле является Нетаньяху, который не выступает за прекращение огня. Потому что прекращение огня и стабилизация ситуации будут означать его уход, и он не сможет устоять», — сказал Заоралек Новинкаму. «Он является заложником религиозных фашистов, которые есть в его правительстве», — добавил он.
По словам Заоралека, даже правительство Чехии, которое поддерживает Израиль, не может понять ситуацию. Действия Израиля также подвергаются критике со стороны ООН, чей Совет по правам человека сравнил его действия в секторе Газа с этническими чистками. Международный суд в Гааге признал оккупацию палестинских территорий нарушением международного права.
«Мы смешны, поддерживая Израиль и будучи с ним союзниками! Посмотрите на голосование в ООН, мы среди немногих государств, остальные не могут поднять свой голос. Мы становимся комичными, потому что поддерживаем таких людей, как Итамар Бен Гвир и Смотрич!» — добавил он.
Заоралек также критиковал Израиль на посту министра иностранных дел в правительстве Богуслава Соботки. В 2015 году он посетил Газу и был шокирован положением там мирного населения.
Давайте предотвратим глобальный конфликт, призывает Заоралек
Иран, союзник России и поставщик оружия Украине, в апреле атаковал Израиль с помощью ракет и беспилотников, но его военные уничтожили около 99 процентов из них. По данным западных и израильских информаторов, уже сейчас готовится очередная атака в ответ на убийство лидеров палестинского террористического движения ХАМАС и «Хезболла». Израильская армия намерена убить их за террористическую атаку в октябре прошлого года, в ходе которой ХАМАС жестоко убил 1200 израильских мирных жителей и взял еще 250 в качестве заложников.
По мнению Заоралека, Европа должна попытаться предотвратить глобальный конфликт. «Он висит над нами, как дамоклов меч, повсюду вокруг нас, и мне кажется, что мы вообще этого не понимаем», — говорит Заоралек.
Ему также не нравится состояние войны в Украине. Он не понимает ее подхода к России. «Что сегодня происходит? В Курске мы уже тестируем борьбу на территории России. Это невероятная эскалация конфликта», — считает бывший министр иностранных дел.
По мнению Заоралека, Европа не должна обещать украинцам то, что она не сможет выполнить, чтобы однажды из-за невыполненных обещаний они не выступили против нее, как это произошло в Афганистане. По мнению Заоралека, державам необходимо вести переговоры о мире с Россией.
«И причина, по которой мы, как лунатики, скатываемся к глобальному конфликту, — это, конечно же, Китай», — также заявил в ходе дебатов Заоралек, добавив, что Китай хотел бы победить США в борьбе за гегемонию.
По его словам, Европа является жертвой и первым надвигающимся полем войны. «Учитывая тот бардак, который мы устроили, у нас нет другого выбора, кроме как помочь Украине», — добавил он. Он считал некогда желаемое сотрудничество России с США «приманкой», которую США не восприняли всерьез.
С позицией Заоралка не согласны даже некоторые коллеги по партии. Это показали и сами дебаты, которые были опубликованы в Интернете. Во время него Заоралека несколько раз предупреждали, чтобы он придерживался отведенного времени для своих выступлений, но он проигнорировал это. Его коллега, бывший министр иностранных дел Томаш Петршичек тогда отобрал у него микрофон, Заоралек обиделся и покинул дебаты.
По его словам, Смотрич призывал к убийству палестинских женщин и детей. Он, видимо, отреагировал на недавнее критикуемое заявление Смотрича: «Никто в мире не позволит нам позволить двум миллионам человек умереть от голода, даже если освобождение заложников может быть оправданным и моральным».
По словам Заоралека, Израиль не заинтересован в прекращении конфликта в секторе Газа, а доказательством считает убийство его армией представителя политического крыла террористического движения ХАМАС Исмаила Хании, с которым США вели переговоры по соглашению.
«Это очевидная попытка помешать заключению соглашения о прекращении огня. Препятствием на пути к соглашению в Израиле является Нетаньяху, который не выступает за прекращение огня. Потому что прекращение огня и стабилизация ситуации будут означать его уход, и он не сможет устоять», — сказал Заоралек Новинкаму. «Он является заложником религиозных фашистов, которые есть в его правительстве», — добавил он.
По словам Заоралека, даже правительство Чехии, которое поддерживает Израиль, не может понять ситуацию. Действия Израиля также подвергаются критике со стороны ООН, чей Совет по правам человека сравнил его действия в секторе Газа с этническими чистками. Международный суд в Гааге признал оккупацию палестинских территорий нарушением международного права.
«Мы смешны, поддерживая Израиль и будучи с ним союзниками! Посмотрите на голосование в ООН, мы среди немногих государств, остальные не могут поднять свой голос. Мы становимся комичными, потому что поддерживаем таких людей, как Итамар Бен Гвир и Смотрич!» — добавил он.
Заоралек также критиковал Израиль на посту министра иностранных дел в правительстве Богуслава Соботки. В 2015 году он посетил Газу и был шокирован положением там мирного населения.
Давайте предотвратим глобальный конфликт, призывает Заоралек
Иран, союзник России и поставщик оружия Украине, в апреле атаковал Израиль с помощью ракет и беспилотников, но его военные уничтожили около 99 процентов из них. По данным западных и израильских информаторов, уже сейчас готовится очередная атака в ответ на убийство лидеров палестинского террористического движения ХАМАС и «Хезболла». Израильская армия намерена убить их за террористическую атаку в октябре прошлого года, в ходе которой ХАМАС жестоко убил 1200 израильских мирных жителей и взял еще 250 в качестве заложников.
По мнению Заоралека, Европа должна попытаться предотвратить глобальный конфликт. «Он висит над нами, как дамоклов меч, повсюду вокруг нас, и мне кажется, что мы вообще этого не понимаем», — говорит Заоралек.
Ему также не нравится состояние войны в Украине. Он не понимает ее подхода к России. «Что сегодня происходит? В Курске мы уже тестируем борьбу на территории России. Это невероятная эскалация конфликта», — считает бывший министр иностранных дел.
По мнению Заоралека, Европа не должна обещать украинцам то, что она не сможет выполнить, чтобы однажды из-за невыполненных обещаний они не выступили против нее, как это произошло в Афганистане. По мнению Заоралека, державам необходимо вести переговоры о мире с Россией.
«И причина, по которой мы, как лунатики, скатываемся к глобальному конфликту, — это, конечно же, Китай», — также заявил в ходе дебатов Заоралек, добавив, что Китай хотел бы победить США в борьбе за гегемонию.
По его словам, Европа является жертвой и первым надвигающимся полем войны. «Учитывая тот бардак, который мы устроили, у нас нет другого выбора, кроме как помочь Украине», — добавил он. Он считал некогда желаемое сотрудничество России с США «приманкой», которую США не восприняли всерьез.
С позицией Заоралка не согласны даже некоторые коллеги по партии. Это показали и сами дебаты, которые были опубликованы в Интернете. Во время него Заоралека несколько раз предупреждали, чтобы он придерживался отведенного времени для своих выступлений, но он проигнорировал это. Его коллега, бывший министр иностранных дел Томаш Петршичек тогда отобрал у него микрофон, Заоралек обиделся и покинул дебаты.
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