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Президент Чехии: Украина могла бы вступить в НАТО и с оккупированными территориями

Новости 420on
20 августа 2024
08:00
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Вступление Украины в НАТО не должно быть обусловлено полным контролем над всей ее территорией, заявил президент Чехии Петр Павел. Он ожидает, что в ближайшие годы Украина сможет договориться с Россией о мире. Соглашение может означать, что Россия будет оккупировать часть территории Украины на долгое время, но без согласия демократических государств на изменение границ.
«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет демаркация, хотя бы административная граница, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — сказал президент.

Он также видит прецедент такого шага в истории. «Давайте посмотрим на Германию. Произошел раздел Германии, который был принят не всеми западными странами, и хотя часть Германии была оккупирована Советским Союзом, Германия, то есть остальная часть, была принята в НАТО, и это было уже в 1955 году. Я думаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине присоединиться к НАТО, не приводя НАТО в конфликт с Российской Федерацией», — сказал он.

Давайте уважать соглашение, а не изменение границ

По мнению Петра Павела, этот шаг можно будет сделать после того, как обе стороны поймут, что дальше продолжать войну нельзя, и начнут действовать сообща. Мировые державы — США, Китай и Европейский союз — должны внести в это значительный вклад.

«Если будут какие-то мирные переговоры, то мы, скорее всего, будем говорить о том, что Россия будет оккупировать часть украинской территории на долгое время, причем с точки зрения демократических стран, которые заявляют о соблюдении международного права и Устава ООН. Должно случиться так, что мы будем соблюдать соглашение между воюющими сторонами, но не примем изменение международных границ на основе агрессии», — добавил президент.

По его словам, демократические страны должны считать территории, оккупированные Россией, лишь временно оккупированными, и именно тогда будет восстановлен суверенитет Украины над подконтрольной ей территорией.

Эксперт по безопасности Олдржих Буреш из Столичного университета в Праге видит изъяны в сценарии, изложенном главой государства. «Чтобы вступить в НАТО, необходимо урегулировать приграничные отношения, не должно быть военного конфликта. Чисто теоретически это было бы возможно, если бы это одобрили все страны — члены НАТО. И большой вопрос, согласятся ли на это все государства. Я в этом очень сомневаюсь, независимо от того, где будет граница», — сказал он.

Однако они сходятся во мнении, что война в Украине пока развивается не так, чтобы в ближайшем будущем можно было ожидать победы той или иной стороны конфликта. 

«Вероятен сценарий, что Украина не освободит все, но в то же время не падет полностью. И это приведет к еще одним сложным мирным переговорам, в которых Украина может пожертвовать частью своей территории», — добавил он.

Война в Украине продолжается уже 2,5 года. В настоящее время оно происходит не только на ее территории, но и в российской Курской области, куда проникли украинские войска. По мнению Павела, таким образом Украина пытается занять более выгодную позицию для возможных мирных переговоров.
Чехия президент Россия Украина НАТО война

Комментарии:
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Mis 20 августа 2024 08:50
Вроде бы человек с большим военным опытом и не глупый. Но такой бред несёт и не понимает последствий от этого решения. Даже если он понимает что главное слово за Америкой и его желание тут роли не играет, зачем вообще такое произносить. И не корректно сравнивать послевоенную Германию и данную ситуацию. Если даже и примут Украину в НАТО( хотя сомневаюсь, с данной коррупцией и отсутствием законов) но ракеты или дроны которые прилетят с обоих сторон, будут означать войну между НАТО и Россией? Этого он хочет?
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