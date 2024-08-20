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Правительство Чехии увеличило испытательный срок при приеме на работу

Новости 420on
21 августа 2024
18:00
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С января испытательный срок будет продлен до четырех месяцев вместо трех для рядовых сотрудников, а для руководителей — еще больше — до восьми месяцев. Напротив, срок уведомления об увольнении будет сокращен. Несовершеннолетние подростки смогут подрабатывать летом с четырнадцати лет. Сейчас они могут работать после окончания начальной школы и самое раннее в пятнадцатилетнем возрасте.
Так решило правительство, которое в среду направило в Палату депутатов поправку к Трудовому кодексу. Это существенно меняет отношения между работодателями и их работниками.

С самого начала поправка подверглась резкой критике со стороны представителей профсоюзов, по мнению которых это выгодно только работодателям. «Не учитывается тот факт, что положение работников и работодателей в сфере трудовых отношений неравноправно и что важной задачей Трудового кодекса является уравновешивание этого неравенства», — предупредили они в процедуре комментариев.

Например, их беспокоит то, что срок уведомления будет исчисляться не с первого числа следующего месяца, а с момента уведомления. В некоторых случаях это сокращает срок до месяца.

Профсоюзы также возражали против увеличения испытательного срока, что, по их мнению, нанесет вред работникам. Это признало и Минтруда в пояснительной записке. «Существует длительный период неопределенности, в течение которого занятость может прекратиться в одночасье», — признали в нем.

Однако министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) утверждает, что поправка также приносит облегчение работникам, что, с другой стороны, усложняет задачу работодателям. Конкретно речь идет о том, что им придется держать родителей — преимущественно матерей — на работе в той же должности, откуда они ушли в отпуск по уходу за ребенком, до достижения ребенком двухлетнего возраста.

До сих пор этим правом обладают матери только при возвращении из отпуска по беременности и родам, а отцы — при возвращении из отпуска по уходу за ребенком или из отпуска по уходу за ребенком в пределах периода, в течение которого мать имеет право взять отпуск по беременности и родам. Обычно это длится около полугода.

Однако теперь родители смогут выполнять ту же работу для своего работодателя во время отпуска по уходу за ребенком на основании договора о выполнении работы или трудовой деятельности.

Оплата также в евро

Несовершеннолетние школьники смогут пойти на летнюю работу уже с четырнадцати лет, но только с разрешения родителей, приемных родителей или иных законных представителей. Их рабочее время не может превышать 35 часов в неделю, им не будет разрешено работать в ночное время и они будут выполнять только легкую работу.

Поправка также регулирует другие области. Не только люди, работающие за границей, но и иностранцы, работающие в Чехии, или чехи, которые живут за границей или имеют там свои семьи, смогут получать зарплату в иностранной валюте, например, в евро.


Чехия правительство работа зарплата законы

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