Представитель МИД РФ сравнила чешского президента с террористами

Чешский президент Петр Павел в интервью изданию Novinky заявил, что во время вооруженного конфликта возможны атаки против стратегических объектов, так как те являются законной целью, а Украина имеет право на их подрыв. Так он прокомментировал версию о том, что за атакой на «Северные потоки» действительно стояла Украина.





«Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются такой целью. Если такая атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю „условно“ — это была бы законная цель», — отметил он.





Политик подчеркнул, что не располагает подобной информацией.





«Цитаты террористов»





Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова Павела с заявлениями представителей террористических ячеек.





«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими „мыслями“ выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — говорится в посте Захаровой в Telegram.





Ранее Захарова заявила, что Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по подрывам, и в очередной раз обвинила Берлин в том, что тот не предоставляет данные по расследованию, пишет «Газета.Ру».



