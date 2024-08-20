Представитель МИД РФ сравнила чешского президента с террористами
22 августа 2024
11:00
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что атака на стратегические объекты, такие как газопроводы, могла бы быть законной целью Украины в условиях конфликта. В ответ российский МИД сравнил его слова с заявлениями террористов. Москва также продолжает обвинять Берлин в недостаточной прозрачности расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».
Чешский президент Петр Павел в интервью изданию Novinky заявил, что во время вооруженного конфликта возможны атаки против стратегических объектов, так как те являются законной целью, а Украина имеет право на их подрыв. Так он прокомментировал версию о том, что за атакой на «Северные потоки» действительно стояла Украина.
«Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы являются такой целью. Если такая атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю „условно“ — это была бы законная цель», — отметил он.
Политик подчеркнул, что не располагает подобной информацией.
«Цитаты террористов»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова Павела с заявлениями представителей террористических ячеек.
«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими „мыслями“ выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — говорится в посте Захаровой в Telegram.
Ранее Захарова заявила, что Россия настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций с Германией по подрывам, и в очередной раз обвинила Берлин в том, что тот не предоставляет данные по расследованию, пишет «Газета.Ру».
Комментарии:
HeyHo 22 августа 2024 13:50
Президент Чехии высказался конкретно про «Северный поток-2», а это - критическая инфраструктура, причем именно этот объект имеет огромное значение для Германии, впрочем как и для самой Чехии. Также, атака на критическую инфраструктуру считается (всеми странами) террористическим актом. Ну и вишенка на торте: само собой Украинцы не были способны на подрыв, это слишком сложная операция для них.
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