Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Чешские эксперты: Санкции могут навредить России, но не усмирят ее

Анастасия Князева
22 августа 2024
16:30
246
Западные демократии возлагают слишком большие надежды на последствия санкций против России. Санкции могут навредить россиянам, но не в состоянии их остановить, сошлись во мнении эксперты на семинаре «Перспективы перемен? Россия через два с половиной года после агрессии против Украины», который прошел в Палате депутатов. По их словам, простые россияне могут быть разочарованы санкциями, но зачастую не обращают на ситуацию внимания. Это происходит, в частности, потому, что президент Владимир Путин заставляет людей в России бояться выражать свой протест.
«Россия вполне могла начать готовиться еще в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма. Тогда санкции были настолько хилыми, непродуманными и бессодержательными, что у россиян было время до 2022 года, чтобы подготовить свою внутреннюю экономику к дальнейшим возможным санкциям или найти партнеров в мире, которые помогут им обойти эти санкции. Простые россияне даже не знали о них или смеялись над ними. В то время все недооценивали Путина», — говорит Мирослав Карас, обозреватель и журналист, который в свое время был постоянным корреспондентом Чешского телевидения в России.

Карел Свобода, русист, напомнил, что зарубежные демократии получают данные об экономической ситуации из России. «Одной из первых вещей, которые они сделали, было сокрытие данных о внешней торговле», — сказал он. Он отметил, что в российском Центробанке тоже есть очень умные эксперты, которые своевременно проработали ряд сценариев. В настоящее время они повышают процентные ставки, хотя объявляют об инфляции около семи процентов. Однако, по словам Свободы, инфляция — это одна из тех вещей, значение которой можно варьировать по-разному. «По некоторым данным, реальная инфляция в России может составлять около 70 процентов, но если сравнить ее, например, с Турцией, где она такая же высокая, то там не происходит никаких революций. Санкции вредят России, но они не заставят страну сдаться», — сказал русист.

«Тот результат, на который рассчитывали западные страны в результате санкций, оказывается ошибочным. Лично я вижу в этом неправильное отношение западных демократий к тому, как должны выглядеть санкции», — считает Карас. Он добавил, что также необходимо ужесточить условия проживания для россиян в западных странах, настаивать на санкциях и всячески поддерживать Украину.

Политический географ Михаил Романцов считает, что война принимает разные формы. «Давайте серьезно отнесемся к тому, что заявляет Кремль. То есть, что мы находимся в состоянии войны с ним», — сказал он.
Россия политика инфляция

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 АВГУСТА 2024
134
ПОЛИТИКА
ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ОБМЕНА ЗАКЛЮЧЕННЫМИ — РОССИЙСКИЙ ШПИОН РУБЦОВ — ЧИТАЛ ЛЕКЦИИ В КАРЛОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПРАГЕ
Испанско-российский журналист Павел Рубцов, он же Пабло Гонсалес — один из 26 участников недавнего обмена заключенными между Россией и Западом — ездил в Прагу в 2018 и 2019 годах, чтобы читать...
11:00
22 АВГУСТА 2024
783
ПОЛИТИКА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ СРАВНИЛА ЧЕШСКОГО ПРЕЗИДЕНТА С ТЕРРОРИСТАМИ
Президент Чехии Петр Павел заявил, что атака на стратегические объекты, такие как газопроводы, могла бы быть законной целью Украины в условиях конфликта. В ответ российский МИД сравнил его слова с...
08:00
22 АВГУСТА 2024
634
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ КАРЛОВЫХ ВАР ПОТЕРЯЛ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КРОН ИЗ-ЗА РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ
49-летний мужчина из Карловых Вар столкнулся с мошенником. В интернете он нажал на объявление, изображающее известных личностей и манящее к выгодным инвестициям. В итоге он потерял более миллиона...
22:00
21 АВГУСТА 2024
903
ПОЛИТИКА
НЕМЦЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ К ЧЕХАМ, СЧИТАЕТ ПОСОЛ ТОМАШ КАФКА
В интервью Томаш Кафка, уходящий посол Чехии в Федеративной Республике, поделился своим видением отношений Чехии и Германии. Например, тем, что современная Германия — скорее один из велосипедистов...
21:00
21 АВГУСТА 2024
5810
ЭКОНОМИКА
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПОТЕРЯЛИ СМЫСЛ ДЛЯ ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ
Порядка 750 000 человек остались без государственных пенсионных надбавок за июль. Это коснулось всех, кому была назначена пенсия по старости. Тысячи пенсионеров решили прекратить делать взносы на...
18:00
21 АВГУСТА 2024
1145
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
С января испытательный срок будет продлен до четырех месяцев вместо трех для рядовых сотрудников, а для руководителей еще больше — до восьми месяцев. Напротив, срок уведомления об увольнении будет...
16:30
21 АВГУСТА 2024
2675
ЭКОНОМИКА
КИТАЙ ПРОВЕРИТ ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЕС И НАЦЕЛИТСЯ НА ЧЕХИЮ
Китай начал антисубсидиарное расследование в отношении молочных продуктов, импортируемых из Европейского союза. Одной из стран, в отношении которых ведется расследование, является Чешская...
12:30
21 АВГУСТА 2024
1026
ОБЩЕСТВО
БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ВЕРОЯТНО, ПОЯВЯТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Даже недавнее решение Чешского национального банка снизить базовую ставку еще на 0,25 процентного пункта не положит начало существенным скидкам на ипотеку. Банки продолжат защищаться от бегства...
11:30
21 АВГУСТА 2024
582
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНЕ СВОИ НАРАБОТКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
Чешская Республика в Днепропетровской области Украины предлагает свои возможности в области энергетики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, водного хозяйства, традиционного инженерного...
10:00
21 АВГУСТА 2024
816
ОБЩЕСТВО
ВООРУЖИТЬ ВСЮ ПРАГУ. ОРУЖИЯ В ЧЕХИИ СТАЛО БОЛЬШЕ — УЖЕ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
В Чешской Республике насчитывается почти 319 000 владельцев лицензий на оружие. За последние четыре года прибавилось почти 12 000 новых. Наибольший прирост произошел после начала войны в Украине.
08:00
21 АВГУСТА 2024
959
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ В ПАМЯТЬ ОБ ОККУПАЦИИ ЗАЖГЛИ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ В ПРАГЕ
Несколько сотен человек собрались в сумерках 20 августа у посольства России в Праге, чтобы отметить годовщину вторжения в Чехословакию советских и других войск Варшавского договора и в то же время...
22:00
20 АВГУСТА 2024
1355
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ В ПРАГЕ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ПРАКТИКАМ
Полиция разыскивает жертв мужчины, который принуждал женщин в квартире в Праге 6 к принудительным сексуальным действиям. Он искал женщин через объявления, в которых предлагал оплачиваемую работу...
17:30
20 АВГУСТА 2024
1586
ОБЩЕСТВО
СЕНАТ ПРИЗЫВАЕТ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В ЧЕХИИ
По мнению сенатского комитета по безопасности, правительство должно поручить спецслужбам расследовать угрозу злоупотребления православными церквями в Чехии для проведения российских операций по...
16:30
20 АВГУСТА 2024
1000
ЭКОНОМИКА
ВЛАДЕЕТЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЧЕХИИ И СДАЕТЕ ТУРИСТАМ? ТЕПЕРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ETURISTA
Объекты размещения в Чешской Республике с середины следующего года смогут обязать регистрироваться в новой электронной системе eTurista. Это предусмотрено поправкой к Закону о туристическом...
14:00
20 АВГУСТА 2024
990
ОБЩЕСТВО
ОНИ НЕ БОЯТСЯ МЕСТИ. В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБРАТИЛИСЬ 166 ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ
За первый год действия закона, защищающего так называемых осведомителей, в Министерство юстиции обратились 166 человек. На данный момент 52 из этих сообщений были переданы в соответствующие органы,...