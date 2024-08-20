Чешские эксперты: Санкции могут навредить России, но не усмирят ее

«Россия вполне могла начать готовиться еще в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма. Тогда санкции были настолько хилыми, непродуманными и бессодержательными, что у россиян было время до 2022 года, чтобы подготовить свою внутреннюю экономику к дальнейшим возможным санкциям или найти партнеров в мире, которые помогут им обойти эти санкции. Простые россияне даже не знали о них или смеялись над ними. В то время все недооценивали Путина», — говорит Мирослав Карас, обозреватель и журналист, который в свое время был постоянным корреспондентом Чешского телевидения в России.



Карел Свобода, русист, напомнил, что зарубежные демократии получают данные об экономической ситуации из России. «Одной из первых вещей, которые они сделали, было сокрытие данных о внешней торговле», — сказал он. Он отметил, что в российском Центробанке тоже есть очень умные эксперты, которые своевременно проработали ряд сценариев. В настоящее время они повышают процентные ставки, хотя объявляют об инфляции около семи процентов. Однако, по словам Свободы, инфляция — это одна из тех вещей, значение которой можно варьировать по-разному. «По некоторым данным, реальная инфляция в России может составлять около 70 процентов, но если сравнить ее, например, с Турцией, где она такая же высокая, то там не происходит никаких революций. Санкции вредят России, но они не заставят страну сдаться», — сказал русист.



«Тот результат, на который рассчитывали западные страны в результате санкций, оказывается ошибочным. Лично я вижу в этом неправильное отношение западных демократий к тому, как должны выглядеть санкции», — считает Карас. Он добавил, что также необходимо ужесточить условия проживания для россиян в западных странах, настаивать на санкциях и всячески поддерживать Украину.



Политический географ Михаил Романцов считает, что война принимает разные формы. «Давайте серьезно отнесемся к тому, что заявляет Кремль. То есть, что мы находимся в состоянии войны с ним», — сказал он.