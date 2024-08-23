Россия мечтает организовать переговоры с США о разделе влияния в Европе, говорит чешский историк

Договор о ненападении был подписан в Москве министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом и главой советской дипломатии Вячеславом Молотовым. В договоре обе стороны обязывались не применять военную силу против другой стороны и не вступать в союз с её врагами. К договору был приложен секретный протокол, названный по именам глав дипломатии Германии и СССР, в котором Москва и Берлин делили сферы влияния в Европе. Германия уступила СССР свои политические интересы в Прибалтике (кроме Литвы), Финляндии и румынской Бессарабии, также договор определял раздел Польши.



По словам Главачека, перед нападением на Украину, которое началось в феврале 2022 года, Москва призвала к переговорам с США, в ходе которых страны договорились бы о сферах влияния в Европе. При этом бывшие советские колонии, в том числе Чехия, снова перешли бы под контроль России. «Россия сделала вид, что только сверхдержавы, которые решают судьбу более мелких или несуверенных государств и наций, являются полностью суверенными», — сказал Главачек. Соединённые Штаты, по словам Главачека, не стали «выбрасывать за борт государства Центральной и Восточной Европы». «Но они дали понять высокомерным русским, что российский стиль дипломатии в отношении Европы совершенно неприемлем», — добавил он.



По словам Главачека, своей войной против Украины Россия возвращается в XVIII век, переставая быть европейской страной. «Русский мир означает порабощение и геноцид, поэтому его экспансии необходимо активно сопротивляться», — сказал историк.