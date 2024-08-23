Украина получает десятки тысяч боеприпасов в месяц, говорит премьер
26 августа 2024
20:00
261
Украина получает десятки тысяч боеприпасов в месяц. В общей сложности с момента российского вторжения в феврале 2022 года Чешская Республика поставила ей два миллиона крупнокалиберных и 22 миллиона среднекалиберных боеприпасов в рамках собственных инициатив и других проектов. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) на открытии встречи чешских послов за рубежом в Чернинском дворце.
На данный момент 15 стран внесли свой вклад в чешскую инициативу, которая занимается поиском артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Некоторое время назад в Украину прибыла первая партия боеприпасов в количестве около 50 000 единиц. Чехия сотрудничает в этой инициативе с Нидерландами и Данией. Только Чешская Республика внесла почти 866 миллионов крон. До конца года в Украину должно быть доставлено 500 000 единиц боеприпасов.
По словам Фиалы, чешская инициатива по поставке боеприпасов контролируется межминистерской комиссией. Возможность осуществления контроля со стороны доноров была подготовлена с самого начала, и, например, Дания уже воспользовалась ею, добавил он. Он упомянул об этом главным образом потому, что инициатива стала объектом критики со стороны различных сторон, в том числе оппозиции.
«И рыночные цены, и уровень секретности полностью соответствуют проводимым операциям, кто непосредственно заинтересован в их срыве, давайте никогда не забывать об этом, а также о том, какие последствия и риски для безопасности вовлеченных лиц здесь поставлены на карту», — добавил Фиала.
На прошлой неделе министр обороны Яна Чернохова (ODS) объявила, что часть доходов от замороженных российских активов в Европейском союзе будет потрачена на поставки боеприпасов для Украины, которые будет закупать Чешская Республика. Это позволит закупить еще сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Она не раскрыла конкретную сумму.
Страны — члены ЕС в мае договорились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 миллиарда евро (около 35 миллиардов крон), часть из которых будет использована Министерством обороны Чехии.
По словам Фиалы, чешская инициатива по поставке боеприпасов контролируется межминистерской комиссией. Возможность осуществления контроля со стороны доноров была подготовлена с самого начала, и, например, Дания уже воспользовалась ею, добавил он. Он упомянул об этом главным образом потому, что инициатива стала объектом критики со стороны различных сторон, в том числе оппозиции.
«И рыночные цены, и уровень секретности полностью соответствуют проводимым операциям, кто непосредственно заинтересован в их срыве, давайте никогда не забывать об этом, а также о том, какие последствия и риски для безопасности вовлеченных лиц здесь поставлены на карту», — добавил Фиала.
На прошлой неделе министр обороны Яна Чернохова (ODS) объявила, что часть доходов от замороженных российских активов в Европейском союзе будет потрачена на поставки боеприпасов для Украины, которые будет закупать Чешская Республика. Это позволит закупить еще сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Она не раскрыла конкретную сумму.
Страны — члены ЕС в мае договорились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 миллиарда евро (около 35 миллиардов крон), часть из которых будет использована Министерством обороны Чехии.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
26 АВГУСТА 2024
448
С начала сентября жители Чехии обязаны прекратить использование старых угольных котлов, которые производят наибольшее количество вредных выбросов. Тем, кто не успеет к сроку, власти предоставят...
18:00
26 АВГУСТА 2024
488
После прохладной погоды с дождями в начале недели со среды в Чехию вернется жара. Во вторник дожди будут носить спорадический характер, а в четверг могут появиться грозы. В пятницу холодный фронт...
16:30
26 АВГУСТА 2024
566
Современная Россия мечтает договориться с Соединенными Штатами о разделе влияния в Европе, подобно тому, как Советский Союз и нацистская Германия разделили сферы влияния в 1939 году, считает Петр...
15:00
26 АВГУСТА 2024
370
В бюджетном резерве правительства на этот год нет средств на увеличение зарплат в государственном секторе. Однако министерства все еще ищут в своих бюджетах деньги на сентябрьское повышение. Оклады...
12:50
26 АВГУСТА 2024
612
Выстрел прозвучал в понедельник утром на 12-м этаже здания в Злине, где расположена областная мэрия и финансовое управление края. Чиновники напуганы, потому что это уже второй случай за два года....
11:30
26 АВГУСТА 2024
1269
В выходные двое недовольных пассажиров не смогли сдержать гнев и нанесли ущерб транспортным средствам в Оломоуце. Один излил свой гнев на трамвае в субботу, другой повредил автобус в воскресенье....
09:00
26 АВГУСТА 2024
531
Чешская экономика сократилась в реальном выражении в прошлом году, инфляция была второй по величине в Европейском союзе, страна продолжала быстро влезать в долги, а ее расходы росли, сообщили в...
18:30
25 АВГУСТА 2024
610
ЧЕХ, ПОПАВШИЙ В ТЮРЬМУ ИЗ-ЗА КРИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЗИМБАБВЕ, БЫЛ ОСВОБОЖДЕН И ПОКИНУЛ СТРАНУ
Гражданин Чехии, задержанный в этом месяце в зимбабвийском городе Масвинго по подозрению в распространении лжи, был освобожден и покинул Зимбабве после того, как суд оправдал его в пятницу. Об этом...
10:00
25 АВГУСТА 2024
1628
Франция преследует Дурова за серьезные преступления, связанные с отказом Telegram сотрудничать с расследованием. Ордер на его арест во Франции действителен уже давно, непонятно, зачем он приехал в...
09:00
25 АВГУСТА 2024
1261
Ответственность за произошедшую в пятницу резню на городском празднике в Золингене (Германия), в которой три человека были убиты и еще восемь получили ранения, несет 26-летний сириец. Полиции...
15:00
24 АВГУСТА 2024
1134
КАКИЕ АКЦИИ С ВЫСОКИМИ ДИВИДЕНДАМИ СТОИТ РАССМОТРЕТЬ ЧЕШСКИМ ИНВЕСТОРАМ В КОНЦЕ ЛЕТА И НАЧАЛЕ ОСЕНИ?
Когда лето подходит к концу и приближается осень, самое время пересмотреть свой инвестиционный портфель. Дивидендные акции предлагают не только стабильный доход, но и потенциал для долгосрочного...
13:00
24 АВГУСТА 2024
670
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) считает, что вероятность того, что этот год побьет рекорд прошлого года и станет самым теплым с момента начала...
12:23
24 АВГУСТА 2024
3324
Во время празднования 650-летия города Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия мужчина начал наносить ножевых ранения прохожим около 21:45 в пятницу. Три человека погибли, еще восемь получили...
09:00
24 АВГУСТА 2024
4038
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...
21:00
23 АВГУСТА 2024
1114
Хотя в этом году большая часть внимания прикована к фондовым рынкам, другие инструменты переживают период беспрецедентного роста. Одним из них является золото, которое с января подорожало примерно...