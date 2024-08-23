Украина получает десятки тысяч боеприпасов в месяц, говорит премьер

На данный момент 15 стран внесли свой вклад в чешскую инициативу, которая занимается поиском артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Некоторое время назад в Украину прибыла первая партия боеприпасов в количестве около 50 000 единиц. Чехия сотрудничает в этой инициативе с Нидерландами и Данией. Только Чешская Республика внесла почти 866 миллионов крон. До конца года в Украину должно быть доставлено 500 000 единиц боеприпасов.



По словам Фиалы, чешская инициатива по поставке боеприпасов контролируется межминистерской комиссией. Возможность осуществления контроля со стороны доноров была подготовлена с самого начала, и, например, Дания уже воспользовалась ею, добавил он. Он упомянул об этом главным образом потому, что инициатива стала объектом критики со стороны различных сторон, в том числе оппозиции.



«И рыночные цены, и уровень секретности полностью соответствуют проводимым операциям, кто непосредственно заинтересован в их срыве, давайте никогда не забывать об этом, а также о том, какие последствия и риски для безопасности вовлеченных лиц здесь поставлены на карту», — добавил Фиала.



На прошлой неделе министр обороны Яна Чернохова (ODS) объявила, что часть доходов от замороженных российских активов в Европейском союзе будет потрачена на поставки боеприпасов для Украины, которые будет закупать Чешская Республика. Это позволит закупить еще сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Она не раскрыла конкретную сумму.



Страны — члены ЕС в мае договорились использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 миллиарда евро (около 35 миллиардов крон), часть из которых будет использована Министерством обороны Чехии.