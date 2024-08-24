Президент Чехии ответил на вопросы в прямом эфире: Конец войны в руках Путина

Часовую прямую трансляцию посмотрели около 1 200 человек. Павел ответил на письменные вопросы, отправленные с помощью приложения.





«Месси или Роналду? Я предпочитаю Месси», — ответил он на один из первых вопросов об известных футболистах. Также обсуждалось, что президенту нравится стейк из вырезки, особенно когда его готовит жена, что его любимый цвет фланелевой рубашки — красный.





Он также открыл некоторые грехи юности. «В Голландии нам однажды к кофе дали брауни с марихуаной», — признался Павел, отвечая на вопрос о том, пробовал ли он когда-нибудь наркотики.





Но в ходе прямого эфира были заданы гораздо более серьезные вопросы. Например, об эвтаназии. «Это сложная тема. Я придерживаюсь мнения, что люди должны иметь возможность принимать решения о своей жизни и смерти, поэтому я за эвтаназию», — заявил Павел.





Было задано много вопросов, президент повторил свою позицию о необходимости пенсионной реформы или важности поддержки Украины.





«В Украине каждый день гибнут люди, конец войны предсказать невозможно. Конец войны в руках Путина, который начал войну и может закончить ее в любой день. Россия должна понять, что, продолжая войну, она не достигнет своих целей», — сказал Павел.





Речь шла также о внутренней политике, в частности о новой кампании оппозиционной SPD. По словам президента, плакаты с темнокожим мужчиной с ножом неуместны. «Мы не должны вызывать у людей негативные эмоции в такой форме», — говорит он.





Ему также пришлось ответить, будет ли он стремиться продолжать занимать свой пост после истечения нынешнего мандата. Он заявил, что оставшиеся у него три с половиной года — это большой срок. «Давайте оставим этот вопрос открытым», — сказал Павел.





Новая программа «Спросите президента» — это очередная попытка главы государства охватить более широкую группу жителей. После двух выпусков подкаста Podhradí или менее официальных мероприятий президент на этот раз прибегнул к прямой трансляции в социальных сетях.





Этот же формат недавно использовали бывший президент США Дональд Трамп и владелец сети X (ранее Twitter) Илон Маск, чьи трансляции сопровождались техническими проблемами, что Маск ошибочно посчитал хакерской атакой врагов Трампа.





Павел, в отличие от Трампа, отвечал на вопросы в прямом эфире, без модератора. Он сказал, что его не вдохновляют Трамп и Маск.





«Г-н президент хочет использовать возможность прямого общения с людьми и дать им возможность задавать вопросы», — сказал перед эфиром директор департамента коммуникаций Канцелярии Президента Республики Вит Коларж.





В Чехии такой формат еще не использовал ни один известный политик, раньше, например, были популярны модерируемые дебаты в интернет-СМИ, где политик отвечал на вопросы, присланные читателями. «Я не припомню, чтобы кто-либо из национальных политиков, не говоря уже о конституционных чиновниках, делал что-то подобное», — говорит Карел Коминек из Института политического маркетинга.





По его словам, плюсы перевешивают минусы. По мнению эксперта, с появлением социальных сетей у политиков появилась уникальная возможность стать ближе к избирателям. «Он может показать, что он не статуя из слоновой кости, что каждый может с ним поговорить», — добавил Коминек.





На своем посту президент активно участвует в неполитических мероприятиях и старается привлечь в политику молодое поколение. Он сам поставил эту цель в своей новогодней речи. По этой причине он также связался с молодыми творцами и инфлюенсерами, с которыми он установил неформальное сотрудничество и которые консультируют его офис по темам и мероприятиям, предназначенным для молодежи.