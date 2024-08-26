Поддержка Украины — задача внешней политики и политики безопасности, заявил Павел

По его словам, чешская внешняя политика должна быть направлена на то, чтобы в международной среде не перестали действовать правила и не возобладало верховенство закона.



«Прекращение и прежде всего неудача российской агрессии — в наших насущных интересах», — сказал Павел. Победа России, по его словам, будет иметь последствия не только для экономической и политической стабильности, но и, например, приведет к новой масштабной волне беженцев.



Президент высоко оценил то, что Чехии удалось сохранить единую, предсказуемую и понятную позицию по этому ключевому вопросу не только на уровне высших конституционных чиновников. Он отметил, что ценит договоренность с оппозиционным движением ANO о том, что в интересах Чехии продолжать всячески поддерживать Украину и стремиться к справедливому и прочному миру.



По словам Павела, Чехия показала, что серьезно относится к помощи Украине, и получила за это заслуженное признание. Инициатива по обеспечению артиллерийских боеприпасов в странах, не входящих в ЕС, помогает украинским защитникам преодолеть критический период, считает президент. «Кроме того, усилия Чехии по восстановлению уже помогают серьезно пострадавшим от войны секторам здравоохранения и энергетики Украины», — сказал глава государства. Павел отметил, что Чехия часто может помочь там, где другие не решаются.



По словам главы государства, российская агрессия против Украины показывает, насколько бесконфликтные отношения с соседними странами очевидны и важны для безопасности Чешской Республики. «Я буду и дальше прилагать усилия, чтобы наши соседи знали, что Чешская Республика — их открытый и надежный партнер. Независимо от смены правительств, я хочу, чтобы контакты на высшем президентском уровне оставались конструктивными и открытыми», — отметил Павел.



По словам Павела, в долгосрочной перспективе успех усилий по сохранению правил в международной среде будет измеряться тем, сколько стран за пределами западного сообщества удастся убедить в этом видении. «В частности, Россия, а также Китай и другие игроки все активнее влияют на политику стран так называемого Глобального Юга», — отметил он.



По мнению главы государства, было бы фатальной ошибкой, если бы отношение этих государств к Западу определялось теми образами, которые рисуют их оппоненты. «Мы не должны допустить российской интерпретации войны в Украине или ложного представления о том, что интересы этих стран лучше всего защищают автократические державы», — сказал Павел. По его словам, в Африке, Азии и Южной Америке этого можно добиться терпеливой работой и честным предложением открытого сотрудничества.



Павел: НАТО не только остается сильной в военном отношении, но и становится сильнее в политическом

Организация Североатлантического договора (НАТО) не только остается сильной в военном отношении, но и становится сильнее в политическом плане, применяя более глобальный подход. Об этом сегодня в Пражском Граде заявил президент Петр Павел чешским послам за рубежом.



По словам главы государства, Европа должна стать более геополитичной и более активной, она должна уметь напористо защищать и прагматично продвигать свои интересы. Активное членство в Европейском союзе и НАТО будет оставаться опорой чешской безопасности, сказал Павел.



«Российская агрессия придала новую актуальность миссии НАТО», — сказал президент. Июльский саммит альянса в Вашингтоне, по словам Павела, наглядно подтвердил, что НАТО остается не только сильной в военном отношении, но и становится сильнее в политическом плане и использует более глобальный подход.



Основным принципом существования НАТО, по словам Павела, является сдерживание. Для того чтобы НАТО вызывало доверие, оно должно быть эффективным, считает президент. «Оно будет убедительным только в том случае, если у нас будут эффективные, развернутые и готовые вооруженные силы. То есть, когда мы выполним конкретные задачи по наращиванию сил, которые наша республика и наши союзники взяли на себя в рамках оборонного планирования НАТО», — сказал президент.



По словам Павела, шок от агрессии России против Украины придал новый импульс процессу расширения ЕС. «Я считаю необходимым, чтобы мы не теряли из виду этот ключевой интерес», — сказал он. В конце этой недели Павел проведет двусторонние встречи со всеми четырьмя президентами балканских стран, прибывшими на конференцию Globsec. Именно расширение Союза за счет включения в него стран Западных Балкан пользуется поддержкой Чешской Республики.



Если Чехия хочет быть уважаемым партнером и иметь влияние на международном уровне, необходимо укреплять сотрудничество в области развития и трансформации, отметил президент. «Мы должны стремиться не только обеспечить достаточные финансовые и человеческие ресурсы, но и быть более гибкими, чтобы укрепить восстановленные отношения через проекты развития и сотрудничества», — отметил Павел.



Он также считает важным поддерживать чешские компании во время их визитов за границу. По его словам, безопасность и стабильность Чехии взаимосвязаны с процветанием и успехом компаний за рубежом.



В заключение Павел сказал, что в ближайшие 12 месяцев Чехию и мир ожидает несколько ключевых событий. В ноябре исполнится 35 лет со дня бархатной революции. «2025 год также станет годом нового, а возможно, и старого президента или президента Соединенных Штатов. Исход выборов в США во многом определит, в каком направлении будут двигаться возможные решения текущих конфликтов», — отметил он.



Он также напомнил собравшимся, что в этом году исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны. «Наш долг — сохранить эти воспоминания, но при этом сделать их понятными для молодых поколений, чтобы избежать повторения тех же ошибок в будущем», — добавил он.



Президент отметил, что почтовое голосование, одобренное Сенатом на прошлой неделе, станет значительным облегчением для чехов, живущих за границей. Поправка, которую соотечественники смогут использовать на парламентских выборах в следующем году, теперь должна быть подписана Павелом.



Министр иностранных дел Ян Липавский поблагодарил Павела за принятие дипломатического корпуса. «Я также хотел бы поблагодарить вас за единство чешской внешней политики, которую вы помогаете формировать, встречаясь с конституционными чиновниками. Мы переживаем хорошую эпоху с точки зрения единства чешской внешней политики», — сказал он президенту.