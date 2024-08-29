Чешская военная разведка: Угрозу представляют войны в Украине и на Ближнем Востоке

По мнению Бартовского, в контексте событий в Европе и в результате российской агрессии в Украине восприятие угроз кардинально изменилось. «В геополитической среде произошло самое значительное изменение за последние десятилетия, и весь аппарат безопасности Чехии вынужден на это реагировать», — сказал он. По его словам, спецслужбы усиленно отслеживают деятельность в кризисных регионах, прежде всего в Украине и России, на Ближнем Востоке и в Африке.



По словам Бартовского, террористическая атака ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года показала, что основная деятельность спецслужб не изменилась даже под воздействием технологий. «У нас могут быть всевозможные датчики и технологии, но они не спасут нас, если мы не проникнем в сеть противника, если у нас не будет разведки», — сказал он. По его словам, у чешских и израильских спецслужб налажено сверхстандартное общение и связи, идет интенсивный обмен информацией. «Делимся опытом, почему так произошло, что было не так. Мы должны задуматься о том, что технологии и технические удобства — не единственное, что нас спасет», — добавил он.



Другая угроза, по мнению Бартовского, — это нестабильность в Африке. По его словам, великие державы пытаются получить влияние на страны и недра региона. По его словам, это можно увидеть на примере таких стран, как Нигер или Мали, где до недавнего времени действовала военная миссия с целью стабилизации страны. «Мы не должны просто оставлять государства в вакууме и тем самым приближать их к противникам. В то же время, если мы принесем государствам предложения и гарантии, они должны быть выполнены. Если мы этого не сделаем, они выберут тот, кто для них сильнее и выгоднее в данный момент», — отметил Бартовский.



По мнению Бартовского, Китай представляет собой один из самых больших рисков для Европы и Запада в будущем. «Они развивают отношения и используют торговую политику для продвижения своих интересов. Они постепенно все больше и больше проникают не только в Африку», — сказал он. По его словам, страна является существующим и будущим важным глобальным игроком, который пытается получить влияние на направление и торговую политику Европейского Союза и остального мира. По его словам, в сфере киберопераций Китай значительно превосходит деятельность России. «Он очень активен и очень агрессивен», — сказал он.



По словам директора военной разведки, чешские оружейные компании в настоящее время являются одними из крупнейших сторонников Украины. Их продукция имеет очень хорошие оценки. По его словам, компании умеют быстро реагировать, их поддержка в рамках чешской инициативы по боеприпасам уникальна.



На данный момент 15 стран внесли свой вклад в чешскую инициативу по поиску артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС. Некоторое время назад в Украину прибыла первая партия из примерно 50 тысяч единиц боеприпасов. По инициативе Чехия сотрудничает в основном с Нидерландами и Данией. Только Чехия внесла почти 866 миллионов крон. До конца года в Украину должно быть доставлено 500 тысяч единиц боеприпасов.



«Участие и поддержка чешских компаний очень высоко оцениваются. Особенно их своевременность. Уникальность Чешской Республики состоит в том, что она начала очень быстро. Мы не теряли времени зря и просто быстро выполнили задачу», — сказал он. По его словам, чешская поддержка Украины боеприпасами уникальна. Роль компаний заключается не только в поиске и согласовании боеприпасов в зарубежных странах, но также в их проверке и восстановлении до боевой готовности.