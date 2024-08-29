Глава МИД Чехии: Украина может использовать чешское оружие без ограничений

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что государства Евросоюза должны снять ограничения на использование предоставленного Украине оружия. По его словам, украинцы должны иметь возможность целиться в те места, откуда их бомбят и обстреливают россияне. Ограничения ввела, например, Италия, с другой стороны, такие страны, как Чехия, Швеция и Нидерланды, поддерживают Киев и не выдвигают никаких условий для применения оружия.



«Чехия не дает никаких ограничений на поставляемые ею системы, на оружие, боеприпасы, на военную технику. С другой стороны, давайте будем честными в том, что самые сложные системы вооружения, которые имеют большую дальность действия или ставят поставщиков перед определенными стратегическими дилеммами, также не поступают из Чехии», — сказал Липавский.



Чехии не придется задавать вопросы, как некоторым союзникам, заявил глава чешской дипломатии в связи с поставками ракет ATAMCS из США или Taurus из Германии.



«Я думаю, что Украина должна иметь возможность использовать эти системы, но я оставляю это союзникам. Я никогда не критикую эти страны. Они задают себе вопросы, которые мы даже себе задать не можем», — отметил министр.



«Однако я думаю, что Украина имеет право защищаться от агрессии. Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить самолет или ракету, которая уже летит», — отметил глава чешской дипломатии. «Россия не имеет права нападать на Украину. Это обычный русский империализм. Мы должны пресечь это в зародыше», — добавил он.