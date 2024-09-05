Начальник Генштаба Чехии: Не будем бояться эскалации, русские только угрожают
9 сентября 2024
09:00
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Западные страны должны, наконец, развязать руки Украине и позволить украинской армии использовать дальнобойные ракеты и против российских целей. Начальник Генштаба Карел Ржехка считает, что в противном случае у Украины не будет шансов эффективно защитить себя.
«Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на территорию России, потому что они не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой», — заявил Ржехка в воскресенье в дискуссионной программе чешского телевидения.
Западные страны — США, Великобритания, Франция и Германия, — которые могли бы поставить украинцам ракеты большой дальности, не могут договориться, не приведет ли это к эскалации конфликта и спровоцирует ядерную войну между НАТО и Россией.
Россия угрожает эскалацией ситуации, но не стесняется использовать дальнобойные ракеты против украинских городов. По мнению Ржекхи, Россия имеет значительное преимущество. «Самолеты взлетают с российских аэродромов, которые находятся в пределах досягаемости существующих вооружений, но украинцы не могут их применить. И эти самолеты затем бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы прекрасно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России», — отметил генерал.
По его словам, украинская операция в Курской области показала, что россияне зачастую только угрожают. «Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что русские до сих пор применяют ядерное оружие, но когда украинцы вторглись и захватили весь округ, ничего не произошло», — добавил он.
Если целью украинского нападения на Курскую область было облегчить ситуацию на восточном фронте, куда русские все еще наступают, то, по мнению Ржеки, оно не было полностью успешным. Но, по его словам, это преследовало другие цели. «Есть и другие важные аспекты, например, повышение морального духа. Война идет уже третий год, и прошло уже много времени, и каждая война зависит от воли. И мы знаем из наших украинских контактов, что это значительно подняло моральный дух», — сказал генерал. Он добавил, что внезапная акция также привлекла внимание западных союзников.
Бабиш занимается политикой, Ржехка готовится к войне
Ржехка уже давно говорит о необходимости готовиться к возможному конфликту с Россией, поскольку это единственный способ удержать агрессора от столкновения. За это он несколько раз подвергался критике со стороны лидера оппозиции и главы ANO Андрея Бабиша. Еще во время своей президентской кампании он предостерег от того, что солдаты хотят втянуть Чехию в войну и что Ржехка напрасно пугает людей войной.
«Господин Бабиш занимается политикой, и я отношусь к этому именно так. В этом нет ничего личного. Он, наверное, в каких-то цифрах понял, что надо поступать именно так», — сказал генерал. Он добавил, что не боится войны и что бояться негде, но его задача — подготовить армию к конфликту с противником.
А стратегия НАТО, по словам Ржехки, — это не наступательная война, а «сдерживание и оборона».
«Мы делаем это не для того, чтобы выиграть войну, когда она произойдет, а для того, чтобы этого не произошло», — сказал он. Поэтому необходимо построить мощную оборону, чтобы Россия не посмела воевать с НАТО. «Мы все хотим мира, но вы не добьетесь его, идя на уступки или поведением, которое, как мы ясно видим, не работает, а наоборот поощряет Россию к эскалации», — добавил Ржехка.
Западные страны — США, Великобритания, Франция и Германия, — которые могли бы поставить украинцам ракеты большой дальности, не могут договориться, не приведет ли это к эскалации конфликта и спровоцирует ядерную войну между НАТО и Россией.
Россия угрожает эскалацией ситуации, но не стесняется использовать дальнобойные ракеты против украинских городов. По мнению Ржекхи, Россия имеет значительное преимущество. «Самолеты взлетают с российских аэродромов, которые находятся в пределах досягаемости существующих вооружений, но украинцы не могут их применить. И эти самолеты затем бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы прекрасно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России», — отметил генерал.
По его словам, украинская операция в Курской области показала, что россияне зачастую только угрожают. «Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что русские до сих пор применяют ядерное оружие, но когда украинцы вторглись и захватили весь округ, ничего не произошло», — добавил он.
Если целью украинского нападения на Курскую область было облегчить ситуацию на восточном фронте, куда русские все еще наступают, то, по мнению Ржеки, оно не было полностью успешным. Но, по его словам, это преследовало другие цели. «Есть и другие важные аспекты, например, повышение морального духа. Война идет уже третий год, и прошло уже много времени, и каждая война зависит от воли. И мы знаем из наших украинских контактов, что это значительно подняло моральный дух», — сказал генерал. Он добавил, что внезапная акция также привлекла внимание западных союзников.
Бабиш занимается политикой, Ржехка готовится к войне
Ржехка уже давно говорит о необходимости готовиться к возможному конфликту с Россией, поскольку это единственный способ удержать агрессора от столкновения. За это он несколько раз подвергался критике со стороны лидера оппозиции и главы ANO Андрея Бабиша. Еще во время своей президентской кампании он предостерег от того, что солдаты хотят втянуть Чехию в войну и что Ржехка напрасно пугает людей войной.
«Господин Бабиш занимается политикой, и я отношусь к этому именно так. В этом нет ничего личного. Он, наверное, в каких-то цифрах понял, что надо поступать именно так», — сказал генерал. Он добавил, что не боится войны и что бояться негде, но его задача — подготовить армию к конфликту с противником.
А стратегия НАТО, по словам Ржехки, — это не наступательная война, а «сдерживание и оборона».
«Мы делаем это не для того, чтобы выиграть войну, когда она произойдет, а для того, чтобы этого не произошло», — сказал он. Поэтому необходимо построить мощную оборону, чтобы Россия не посмела воевать с НАТО. «Мы все хотим мира, но вы не добьетесь его, идя на уступки или поведением, которое, как мы ясно видим, не работает, а наоборот поощряет Россию к эскалации», — добавил Ржехка.
Комментарии:
Mis 9 сентября 2024 10:11
А когда ядерное применят, то что? Всем будет хорошо? Переговоры не хотят, интересы других стран хотя бы учитывать не хотят. Только в одни ворота играют и очень сильно удивляются когда кто-то против. Что мешало договориться о более широких автономных правах для Донбасса в составе Украины. Тянули время, хотели что-то доказать или наказать кого-то. Лицимеры.......
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