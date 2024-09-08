Чешские СМИ: «Мини-Россия» в Сербии. Беженцы обособились в стране и не поддерживают Кремль
10 сентября 2024
16:30
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Из-за большого количества русских, которые с февраля 2022 года бежали в Сербию, спасаясь от войны и призыва в российскую армию, страна, по сути, сформировала уменьшенную версию их родины. Открываются русские детские сады, поликлиники или клубы, в которых выступают только русские группы и певцы. Русская еда продается в русских магазинах. Одной из причин изоляции русских иммигрантов может быть то, что, в отличие от сербских граждан, они в большинстве своем не поддерживают нынешний кремлевский режим. Ситуацию комментируют чешские СМИ, которые стремятся объяснить, почему так происходит.
Более 30 000 россиян подали заявки на временное проживание в Сербии с февраля 2022 года до середины 2023 года, согласно данным местного министерства внутренних дел. Еще больше россиян отправились в Германию с начала вторжения Кремля, но их присутствие там не так заметно, как в Белграде, городе с населением менее 2 миллионов человек, сообщает Reuters.
По данным на февраль 2022 года, россияне открыли в Сербии в общей сложности 11 081 предприятие — от интернет-услуг до гостиничного бизнеса и спортивных школ. Часто эти предприятия ориентированы только на российских клиентов.
«Мне не особо нужны сербские клиенты»
Так, например, работает Виктор, 42-летний ветеринар из Санкт-Петербурга. У него нет необходимой квалификации, чтобы лечить животных в Сербии, поэтому в своей новой стране он стал разнорабочим, работающим исключительно на русских клиентов. «Я ремонтирую сантехнику, проводку, окна и даже делаю мебель. Сербские клиенты мне не очень нужны», — сказал Виктор журналистам.
Русские, которые бежали в Сербию, часто по идеологическим причинам, теперь, по иронии судьбы, живут среди народа, который в значительной степени поддерживает политику нынешнего президента России Владимира Путина. Это также может быть одной из причин, почему они придерживаются своей миниатюрной версии России и не пытаются интегрироваться в сербское общество.
Добровольная изоляция
Однако, по мнению белградского политолога Александра Джокича, причина добровольной изоляции русских, скорее всего, кроется в силе их культуры. «Зов русской культуры слишком силен, чтобы первое поколение русских эмигрантов смогло вписаться в общество, в котором они находятся, независимо от того, сербское оно или западное», — говорит он.
Сербия поддерживает хорошие отношения с Россией, даже когда стремится вступить в Европейский союз, который осуждает вторжение России в Украину. Она также является привычным местом назначения для российских политэмигрантов. После Первой мировой войны тысячи белогвардейцев, спасаясь от коммунистов, бежали в недавно образованное Королевство Югославия во время гражданской войны.
По данным на февраль 2022 года, россияне открыли в Сербии в общей сложности 11 081 предприятие — от интернет-услуг до гостиничного бизнеса и спортивных школ. Часто эти предприятия ориентированы только на российских клиентов.
«Мне не особо нужны сербские клиенты»
Так, например, работает Виктор, 42-летний ветеринар из Санкт-Петербурга. У него нет необходимой квалификации, чтобы лечить животных в Сербии, поэтому в своей новой стране он стал разнорабочим, работающим исключительно на русских клиентов. «Я ремонтирую сантехнику, проводку, окна и даже делаю мебель. Сербские клиенты мне не очень нужны», — сказал Виктор журналистам.
Русские, которые бежали в Сербию, часто по идеологическим причинам, теперь, по иронии судьбы, живут среди народа, который в значительной степени поддерживает политику нынешнего президента России Владимира Путина. Это также может быть одной из причин, почему они придерживаются своей миниатюрной версии России и не пытаются интегрироваться в сербское общество.
Добровольная изоляция
Однако, по мнению белградского политолога Александра Джокича, причина добровольной изоляции русских, скорее всего, кроется в силе их культуры. «Зов русской культуры слишком силен, чтобы первое поколение русских эмигрантов смогло вписаться в общество, в котором они находятся, независимо от того, сербское оно или западное», — говорит он.
Сербия поддерживает хорошие отношения с Россией, даже когда стремится вступить в Европейский союз, который осуждает вторжение России в Украину. Она также является привычным местом назначения для российских политэмигрантов. После Первой мировой войны тысячи белогвардейцев, спасаясь от коммунистов, бежали в недавно образованное Королевство Югославия во время гражданской войны.
Комментарии:
paylina 10 сентября 2024 18:28
Так у нас все то же самое. Конечно, часть приезжих ассимилирована. Но сколько людей, которые до сих пор толком не учат чешский, потому что надеются вернуться на родину, сколько обид на расформирование "чисто украинских" классов в чешских школах, сколько фирм и индивидуальных предпринимателей, ориентированных в первую очередь на украиномовных/русскоговорящих клиентов... Гастролируют свои артисты, открываются свои кафе, первые книжные, в магазинах можно найти свои продукты, даже Нова Пошта зашла, Сiльпо только не хватает. Но разве не так делает любое крупное сообщество иностранцев в любой стране? В этом плане "мини-Россия" в Сербии мало чем отличается от какого-нибудь Чайнатауна.
jonny 10 сентября 2024 20:10
классика, тем паче у чехов своя тусовка и цизинцев тут совсем не любят (даже с языком). Методы продаж тут свои, ешь что дают, и за столько денег за сколько мы хотим (пример - цены в польско-немецко, состав продуктов, забаленное мясо и рыба, качество овощей и фруктов, и тд). Именно по этому все русскоязычные и арабские и азиатские магазины, амазоны, и европейские интернет магазины тут популярны.
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