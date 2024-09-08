Чешские СМИ: «Мини-Россия» в Сербии. Беженцы обособились в стране и не поддерживают Кремль

Более 30 000 россиян подали заявки на временное проживание в Сербии с февраля 2022 года до середины 2023 года, согласно данным местного министерства внутренних дел. Еще больше россиян отправились в Германию с начала вторжения Кремля, но их присутствие там не так заметно, как в Белграде, городе с населением менее 2 миллионов человек, сообщает Reuters.



По данным на февраль 2022 года, россияне открыли в Сербии в общей сложности 11 081 предприятие — от интернет-услуг до гостиничного бизнеса и спортивных школ. Часто эти предприятия ориентированы только на российских клиентов.



«Мне не особо нужны сербские клиенты»

Так, например, работает Виктор, 42-летний ветеринар из Санкт-Петербурга. У него нет необходимой квалификации, чтобы лечить животных в Сербии, поэтому в своей новой стране он стал разнорабочим, работающим исключительно на русских клиентов. «Я ремонтирую сантехнику, проводку, окна и даже делаю мебель. Сербские клиенты мне не очень нужны», — сказал Виктор журналистам.



Русские, которые бежали в Сербию, часто по идеологическим причинам, теперь, по иронии судьбы, живут среди народа, который в значительной степени поддерживает политику нынешнего президента России Владимира Путина. Это также может быть одной из причин, почему они придерживаются своей миниатюрной версии России и не пытаются интегрироваться в сербское общество.



Добровольная изоляция

Однако, по мнению белградского политолога Александра Джокича, причина добровольной изоляции русских, скорее всего, кроется в силе их культуры. «Зов русской культуры слишком силен, чтобы первое поколение русских эмигрантов смогло вписаться в общество, в котором они находятся, независимо от того, сербское оно или западное», — говорит он.



Сербия поддерживает хорошие отношения с Россией, даже когда стремится вступить в Европейский союз, который осуждает вторжение России в Украину. Она также является привычным местом назначения для российских политэмигрантов. После Первой мировой войны тысячи белогвардейцев, спасаясь от коммунистов, бежали в недавно образованное Королевство Югославия во время гражданской войны.