Зеленский: «Я хочу закончить войну этой осенью»
10 сентября 2024
18:00
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну этой осенью в рамках своего «плана победы». Глава украинского государства рассчитывает на то, что союзники Киева окажут достаточное давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров и дала добро на мир на приемлемых для Киева условиях. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.
«Я строил этот план исходя из того, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не воле или, наоборот, нежеланию Российской Федерации», — сказал Зеленский на прошлой неделе, отвечая на вопрос журналистов о своем плане.
Но теперь украинский президент стал еще более конкретным. Так, по данным испанского информационного агентства, он утверждает, что война может закончиться уже этой осенью, если союзники Украины окажут достаточное давление на Кремль.
Впервые Зеленский рассказал о своем плане 27 августа, назвав его «планом победы». Он сказал, что обсудит его с официальными лицами США, включая президента Джо Байдена, лидеров конгресса и кандидатов на ноябрьских выборах Камалу Харрис и Дональда Трампа, прежде чем сообщить дальнейшие подробности. По данным агентства, частично это уже произошло: в выходные он встретился с членами Конгресса в Италии на экономическом форуме.
Война в Украине
Параллельно с этим планом Киев готовится провести к концу года второй мирный саммит, на который планирует пригласить Россию. По словам испанского агентства, цель саммита — заставить как можно больше стран оказать давление на Россию, чтобы она согласилась на мир на условиях, предложенных Киевом в документе, который он представит. Однако, по мнению EFE, этот документ может быть основан на мирном плане Зеленского, а может и нет.
Главным козырем Украины должна стать Курская область, где в начале августа украинцы начали наступление. В настоящее время они контролируют около 1 300 квадратных километров и сумели захватить в плен около 600 российских солдат.
Однако EFE не уточнило, как именно должен выглядеть этот мир, и не определило, какие условия Киев сочтет приемлемыми.
Украинский президент с самого начала войны отказывается от каких-либо территориальных уступок, в то время как российский лидер Владимир Путин поставил прекращение огня и последующие переговоры в зависимость от вывода украинских войск с четырех оккупированных территорий: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Но теперь украинский президент стал еще более конкретным. Так, по данным испанского информационного агентства, он утверждает, что война может закончиться уже этой осенью, если союзники Украины окажут достаточное давление на Кремль.
Впервые Зеленский рассказал о своем плане 27 августа, назвав его «планом победы». Он сказал, что обсудит его с официальными лицами США, включая президента Джо Байдена, лидеров конгресса и кандидатов на ноябрьских выборах Камалу Харрис и Дональда Трампа, прежде чем сообщить дальнейшие подробности. По данным агентства, частично это уже произошло: в выходные он встретился с членами Конгресса в Италии на экономическом форуме.
Война в Украине
Параллельно с этим планом Киев готовится провести к концу года второй мирный саммит, на который планирует пригласить Россию. По словам испанского агентства, цель саммита — заставить как можно больше стран оказать давление на Россию, чтобы она согласилась на мир на условиях, предложенных Киевом в документе, который он представит. Однако, по мнению EFE, этот документ может быть основан на мирном плане Зеленского, а может и нет.
Главным козырем Украины должна стать Курская область, где в начале августа украинцы начали наступление. В настоящее время они контролируют около 1 300 квадратных километров и сумели захватить в плен около 600 российских солдат.
Однако EFE не уточнило, как именно должен выглядеть этот мир, и не определило, какие условия Киев сочтет приемлемыми.
Украинский президент с самого начала войны отказывается от каких-либо территориальных уступок, в то время как российский лидер Владимир Путин поставил прекращение огня и последующие переговоры в зависимость от вывода украинских войск с четырех оккупированных территорий: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Комментарии:
jonny 10 сентября 2024 19:53
хотеть можно многое, например загран-паспорт получить 18-60 летнему украинцу за границей. Но, хотеть не значит это получить! +можно еще хотеть чтобы украинцы обратно в украину возвращались, создавать министерства по возвращению, не выдавать паспорта и документы. Но хотеть это не значит получить, ведь когда ты бьешь документами человека по голове, никакие министерства по возвращению не способны заставить снова полюбить насильника (который даже и поет красиво).
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