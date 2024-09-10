BIS: в прошлом году Россия оставалась самой большой угрозой безопасности Чехии

В своей деятельности контрразведка сосредоточивалась в первую очередь на враждебной деятельности России, а также на киберугрозах и рисках, связанных с новыми технологиями. В годовом отчете за 2023 год говорится также о пробелах в готовности государства реагировать на меняющийся мир или враждебную деятельность Китая.



«Попытки России переписать геополитическую карту мира и построить „новый мировой порядок“ в настоящее время представляют собой самую большую угрозу и в то же время самый большой вызов для мирового сообщества», — заявил в докладе директор BIS Михал Куделка. Помимо обычной войны против Украины, Россия проводит гибридные атаки против Чехии и других западных демократий. Она все чаще использует современные технологии для нападения на стабильность, демократию и свободу.



По мнению BIS, Россия представляет собой угрозу для западного мира, в том числе для Чехии, и эта угроза выходит за рамки конфликта в Украине. «Российские усилия по поляризации общественности, распространению дезинформации или диверсионной деятельности представляют собой серьезную угрозу безопасности, с которой Чехии придется иметь дело в обозримом будущем», — указывает контрразведка.



В своем годовом отчете, как и в предыдущие годы, BIS рассматривает угрозы Китая, исламистский терроризм, экстремизм, а также дезинформацию. В отчете есть информация о киберугрозах, посвященная возможностям создания контента с помощью искусственного интеллекта, или кадровым проблемам в государственной администрации Чехии.



Что касается миграции, BIS заявила, что не получало информации, которая указывала бы на угрозу безопасности. «Тем не менее миграционные тенденции указывают на увеличение числа иммигрантов, приезжающих в Европу», — говорится в докладе.



Административные ограничения законных возможностей прибытия мигрантов будут иметь лишь краткосрочный эффект и приведут к переводу внешней повестки дня из ведения государства в сферу нерегулярной или откровенно незаконной деятельности различных посредников, агентств и компании, паразитирующие на мигрантах, предупреждают в спецслужбе.



Чехия и другие страны ЕС сталкиваются с влиянием долгосрочных факторов в странах — источниках миграции, таких как низкий уровень и нестабильность уровня жизни, войны, религиозные и национальные конфликты, а также политическое давление. С другой стороны, политическая стабильность, экономическое процветание, качество жизни, социальная и личная свобода и внутренняя безопасность также оказывают влияние, что в свою очередь привлекает мигрантов в страны назначения. Реальные возможности ослабления первых факторов ограниченны, изменения вторых нежелательны, констатируют в BIS.



По данным BIS, в последние годы российские спецслужбы начали использовать коммуникационные приложения, в первую очередь Telegram, для вербовки и управления сотрудниками. Атаки направлены, например, на срыв распределения помощи Украине. «Объекты в Чешской Республике подвергаются такому же риску, как и элементы нашей критической инфраструктуры», — говорится в докладе. По данным BIS, риск отправки на территорию Чехии сотрудников российских спецслужб высок.



Контрразведка также упоминает о продолжающихся попытках России обойти санкции через третьи страны в отношении товаров, которые она может использовать в военной промышленности. Например, для производства некоторых систем вооружения и беспилотников, которые необходимы в конфликте в Украине, ключевые компоненты поставляются с Запада. «В 2023 году к чешским компаниям неоднократно обращались с запросами на запасные части для самолетов рискованные субъекты, которые в прошлом уже участвовали в непрозрачном экспорте в Россию», — сообщает BIS.



В начале года было экспортировано несколько единиц станков, которые могут быть использованы в военной промышленности. «Их заявленным пунктом назначения был Кыргызстан. Однако машины не были доставлены в пункт назначения, они были перенаправлены в Турцию, а затем в Россию», — говорится в сообщении. Количество ограничений предъявляет большие требования к контролирующим органам, возможности которых ограниченны, отмечает в этом контексте BIS. Кроме того, ряд компонентов, необходимых для производства российских систем вооружения, попавших под санкции, не являются подконтрольными предметами.