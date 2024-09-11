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Путин: удары вглубь России дальнобойным оружием будут означать прямое участие НАТО в войне

Новости 420on
13 сентября 2024
08:00
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Если Запад позволит Украине атаковать цели в глубине российской территории с помощью дальнобойного оружия, это будет означать, что страны Организации Североатлантического договора находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, сообщает информационное агентство ТАСС. Киев уже несколько месяцев призывает Соединенные Штаты, в частности, снять ограничения на использование американского оружия, предоставленного украинцам.
Если ограничение будет снято, сказал Путин, «это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне в Украине». «Это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией», — сказал глава Кремля. Он предупредил, что, исходя из угроз, с которыми она столкнется, Россия намерена принять «соответствующие решения».

Соединенные Штаты, опасаясь эскалации конфликта, до сих пор отказывались дать согласие на использование Украиной поставляемого ими оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по объектам в глубине России. Однако в последнее время позиция Вашингтона по этому вопросу меняется: на этой неделе президент Джо Байден заявил, что США работают над снятием ограничений. В пятницу он планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые западные политики напоминают, что с аэродромов в российском тылу взлетают бомбардировщики и запускают ракеты по гражданским объектам в Украине. 
Украина Россия США война оружие

Комментарии:
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michany 13 сентября 2024 08:44
Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые западные политики напоминают, что с аэродромов в российском тылу взлетают бомбардировщики и запускают ракеты по гражданским объектам в Украине.......... в Полтаве был так же гражданский объект
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