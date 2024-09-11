Путин: удары вглубь России дальнобойным оружием будут означать прямое участие НАТО в войне
13 сентября 2024
08:00
345
Если Запад позволит Украине атаковать цели в глубине российской территории с помощью дальнобойного оружия, это будет означать, что страны Организации Североатлантического договора находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, сообщает информационное агентство ТАСС. Киев уже несколько месяцев призывает Соединенные Штаты, в частности, снять ограничения на использование американского оружия, предоставленного украинцам.
Если ограничение будет снято, сказал Путин, «это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне в Украине». «Это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией», — сказал глава Кремля. Он предупредил, что, исходя из угроз, с которыми она столкнется, Россия намерена принять «соответствующие решения».
Соединенные Штаты, опасаясь эскалации конфликта, до сих пор отказывались дать согласие на использование Украиной поставляемого ими оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по объектам в глубине России. Однако в последнее время позиция Вашингтона по этому вопросу меняется: на этой неделе президент Джо Байден заявил, что США работают над снятием ограничений. В пятницу он планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые западные политики напоминают, что с аэродромов в российском тылу взлетают бомбардировщики и запускают ракеты по гражданским объектам в Украине.
Соединенные Штаты, опасаясь эскалации конфликта, до сих пор отказывались дать согласие на использование Украиной поставляемого ими оружия дальнего радиуса действия для нанесения ударов по объектам в глубине России. Однако в последнее время позиция Вашингтона по этому вопросу меняется: на этой неделе президент Джо Байден заявил, что США работают над снятием ограничений. В пятницу он планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Президент Украины Владимир Зеленский и некоторые западные политики напоминают, что с аэродромов в российском тылу взлетают бомбардировщики и запускают ракеты по гражданским объектам в Украине.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
413
Британский бренд суперспортивных автомобилей Aston Martin откроет свой первый магазин в Чехии. На чешском и словацком рынках автомобили, прославившиеся благодаря киноагенту Джеймсу Бонду, будет...
21:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
601
Прибытие беженцев после вторжения России не привело к активизации деятельности организованных преступных групп, а также к появлению в Чехии рискованных лиц, связанных с исламистским радикализмом,...
18:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1757
ТЭЦ в Чехии уже готовы к началу отопительного сезона после значительного понижения температуры на этой неделе. В первую очередь отопление включат в Карловарском крае и высокогорных районах,...
15:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
2835
Города и муниципалитеты готовятся к наводнениям, которые могут обрушиться на Чехию в ближайшие дни в результате сильных дождей. В Оломоуце активированы планы по борьбе с наводнениями, пожарные...
14:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1305
Сравнение Вены и Праги, будь то с точки зрения скорости строительства, доступного жилья или инфраструктуры, обычно заканчивается для Праги не очень лестно. К сожалению, в контексте нынешнего...
13:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
571
В прошлом году, как и в предыдущие годы, Россия оставалась самой большой угрозой безопасности Чешской Республики, заявила сегодня Служба информации безопасности (BIS) в своем годовом отчете.
12:15
12 СЕНТЯБРЯ 2024
4618
Метеорологи сегодня расширили предупреждение об экстремальных осадках и риске наводнений, а также подчеркнули факт сильного ветра. Предупреждение будет действовать с вечера пятницы до полудня...
11:30
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1338
В среду вечером на заправочной станции в Ратиборже (Польша) пьяный 29-летний чех облил бензином двух полицейских и поджег их. Впоследствии он был задержан. Полицейские попали в больницу, один...
10:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1181
Финансируемое государством экстренное размещение беженцев сократилось до минимума. С сентября 2024 года компенсация за жилье выплачивается только в течение первых 90 дней после прибытия.
09:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
885
Экспедиционный специальный автомобиль Tatra 815 экспедиции «Татра Вокруг Света 2» разбился на склоне Памира в Таджикистане. Грузовик дважды перевернулся, деревья остановили его падение. Экипаж...
22:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1368
Иностранец, взорвавший петарду во влагалище своей жены в Пльзеньском крае, отсидит 18 лет в тюрьме. Приговор, вынесенный ему за покушение на убийство, был окончательно утвержден сегодня пражским...
21:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1655
LEGO КАК ИНВЕСТИЦИЯ? У МЕНЯ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО НЕРАСПАКОВАННЫХ НАБОРОВ, НО КОГДА-НИБУДЬ Я ИХ ОТКРОЮ, ГОВОРИТ ГЛАВА БРЕНДА В ЧЕХИИ
Сейчас не лучшее время для игрушек: куклы Барби и фигурки Playmobil продаются не так хорошо, как ожидалось. Но в то время как у гигантов игрушечной индустрии, таких как Mattel и Hasbro, продажи...
19:30
11 СЕНТЯБРЯ 2024
883
Паевые инвестиционные фонды относятся к тем продуктам, которые могут заработать значительно больше, чем сберегательные счета с медленно снижающимися процентами. Но у них есть минусы, которые...
18:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1860
Пражская мэрия хочет обратить внимание на автомобили, которые ездят по столице без сажевого фильтра. Совместно с компанией «Чешские радиокоммуникации» (ČRa) она установит стационарные, мобильные и...
17:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1255
Чешская Республика недостаточно осознает, насколько изменился мир и каковы приоритеты в области государственных инвестиций после вспышки пандемии ковида-19 в 2019 году. Об этом заявил экономист и...