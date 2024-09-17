Комментарий Seznam Zprávy: антироссийская поправка — дешевый популизм
18 сентября 2024
19:30
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«Непродуманное предложение, препятствующее получению россиянами чешского гражданства, не поможет демократии в Чехии, а только Путину. Дешевый популизм — глупая и ненужная ошибка», — комментирует Константин Сулименко, редактор Seznam Zprávy.
«Некоторые россияне могут подать заявление об отказе от российского гражданства в консульский отдел посольства в Праге. Но сроки подачи документов большие.
Депутат Мартин Экснер (STAN) при поддержке министра внутренних дел Вита Ракушана (тоже STAN) разработал новый план, который поможет защитить демократию и национальную безопасность от угрозы со стороны России. В эти дни он включен в повестку дня Палаты депутатов. Он касается предоставления чешского гражданства, в частности, в нем говорится, что стать гражданином Чехии можно будет только после того, как человек откажется от российского гражданства.
Цель такой меры благородна: предотвратить распространение российского гибридного влияния в Чехии через обычных россиян — будь то в виде «полезных идиотов» или под прямым контролем Москвы. Конечно, такие «чехи», ненавидящие нынешнее антипутинское направление развития Чехии, живут среди нас, и можно согласиться с тем, что они представляют собой потенциальную угрозу для здешней демократии. Или, по крайней мере, являются труднопереносимым позором.
Вспоминается, например, июньский инцидент, когда группа людей, прекрасно говорящих по-русски, напала на стенд с петициями в поддержку Украины на Староместской площади, лишь насмешливо заявив, что они не русские, а граждане Германии. Хотя полиция позже задержала нападавших в аэропорту, никаких обвинений в итоге предъявлено не было.
Но, как водится, благие намерения в сочетании с самодеятельностью в итоге оказываются совершенно противоположными тому, что было задумано изначально. И в итоге они попадают к кому-то совсем не тому, кто думает, как вышеупомянутая группа агрессоров. Хуже того, такие предложения могут в итоге помочь не нам, а Путину.
Для протокола — чтобы никто не обвинил меня в том, что я не могу открыть поисковик — я не гражданин России, я никогда не был в России, и у меня нет абсолютно никаких положительных чувств к русским как к нации после начала войны; мои корни лежат в Западной Украине. Но мне пришлось получить чешское гражданство, так что я знаю, насколько это сложный процесс.
Идея о том, что перед получением чешского гражданства необходимо избавиться от своего первоначального гражданства, в данном случае российского, была бы абсолютным кошмаром на практике. Российский гражданин не может отказаться от своего гражданства, если только он уже не получил другое гражданство. Раздел XXII.
Хотя проект предусматривает, что министерство пообещает предоставить гражданство успешным российским заявителям (что теоретически достаточно для российских властей), он также устанавливает крайний срок для отказа россиянина от своего первоначального гражданства. И никого не удивит, что российские власти могут только посмеяться над любыми сроками.
Официально, согласно закону о гражданстве РФ, срок принятия решения составляет один год со дня подачи заявления. Только: во-первых, не будем делать вид, что власти будут рваться к этому сроку, так не бывает — по моему собственному опыту — даже в Чехии. А во-вторых, в усеченных консульских отделах посольств шансы на подачу этого заявления крайне ограничены.
Более того, подать заявление об отказе от гражданства в консульство в Праге можно только в том случае, если нет проблем с необходимыми для этого документами (а их не так уж мало). Например, если у человека до сих пор есть постоянный адрес в России, он должен лично явиться в российское представительство. Это крайне опасно для человека, открыто критикующего российский режим из-за рубежа, поскольку сотрудники ФСБ могут проверить его социальные сети прямо в аэропорту по мобильному телефону.
Но и на этом проблемы не заканчиваются. Суть предложения — принимать «хороших» россиян и отвергать «плохих» — оказывается совершенно несостоятельной, как только мы понимаем, что никто из осужденных или даже просто обвиненных не может отказаться от российского гражданства. А о независимости российской судебной системы, вероятно, не нужно долго рассказывать. Другими словами: Согласно предложению STAN, россияне, которых режим решил привлечь к ответственности хотя бы за то, что они сделали пожертвование в пользу Člověku v tísni или другого «иностранного агента», не смогут стать полноправными гражданами Чехии, даже если в остальном они прожили здесь всю свою жизнь.
Также можно отказывать в просьбе об отказе от гражданства, если у россиянина есть невыполненные обязательства перед Россией — в случае с юношами, например, за то, что они не пошли в армию. Этим предложением мы, по сути, говорим им, что для того, чтобы стать чехом, они должны сначала отслужить несколько лет на фронте.
Авторы предложения утверждают, например, что процедура получения убежища не затрагивается этим законом. Однако лишь небольшой процент россиян, которые больше не хотят иметь ничего общего со своей страной происхождения, будет иметь право на убежище или какую-либо форму дополнительной защиты — в основном только те, кому угрожает непосредственная опасность. Остальным придется ждать, пока данные параграфы не будут отменены после «нормализации отношений». Возможно. Наверное. Когда-нибудь.
И такая горькая финальная точка: согласно Конституции и вышеупомянутому закону, официальное решение по заявлениям об отказе от гражданства принимает сам президент России Владимир Путин. Так что да, в конечном итоге именно Путин будет решать, кто станет гражданином Чехии, а кто нет. Он может заявить, что не будет подписывать такие заявления. И использовать это для антизападной пропаганды: мол, это чехи виноваты, они не хотят, чтобы вы были с ними.
Хорошо, давайте на минуту признаем, что мы готовы пожертвовать этими конкретными случаями в пользу «защиты демократии», даже если это означает, что мы умываем руки от коллективной вины. Поможет ли это предложение хоть чему-то?
Насчет этого есть большие сомнения. Вспомним историю с обменом пленными: муж и жена Артем и Анна Дульцевы так долго притворялись аргентинцами, что их дети, 11 и 8 лет, узнали о своем истинном российском гражданстве только по дороге в Россию, где их лично встречал Путин. И повторное предоставление таким людям российского гражданства за их исключительную преданность федерации для него — дело одной подписи.
Так что подобное предложение не поможет вообще никому — честные россияне, ненавидящие путинский режим, будут надежно «отброшены». Напротив, те, кто пытается навредить Чехии, обойдут это постановление с помощью российских властей. Если мы не хотим признать коллективную вину на том основании, что при рубке леса летят щепки, то нет другого выхода, кроме честной проверки всех российских соискателей.
Таким образом, мы можем популистски обнять друг друга и сделать вид, что в очередной раз утерли России нос, но не добьемся ничего, кроме чувства горечи среди тех, против кого это предложение вовсе не направлено».
Комментарий Константина Сулименко
- С подробностями и юридическим анализом можно ознакомиться здесь
- ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ ДЛЯ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ
- Петиция на petice.com
Комментарии:
paylina 18 сентября 2024 21:19
О, надо же, в редакции Seznam Zprávy есть украинцы. А комментарии порой открываешь - там такие "посраны цизинцы, посраны все", что не знаю, как редактура это терпит. В Украине все-таки проще: хоть официально двойного гражданства нет, украинские власти о получении паспорта другой страны, давайте признаемся честно, большинство просто не уведомляет и никого за второй паспорт не наказывают. И даже если уведомит - это совсем не то же самое, что просить выписать из гражданства, не имея никакого другого, как предлагают россиянам. Насчет безопасности - тоже верно. В Чехии самый малый процент мигрантов, голосовавших за путина, среди других стран ЕС. Люди в основном молодые, образованные и в целом нормальные по взглядам. Запутинских россиян почему-то много в Германии, откуда они и приезжают задирать людей на площади. Но Германия их ни в чем не ограничивает и этот закон никак не помешает им приезжать и дальше. У шпионов наверняка есть гражданство. Но для того, чтобы как-то гадить в Чехии, совсем не обязательно иметь чешское гражданство и даже не обязательно быть россиянином. Сами же пишут в СМИ, что российские службы вербуют чехов и другие национальности. Поджигатель автобусов - якобы по российскому заказу, хотя подтверждений нет - был из Латинской Америки. Мишкин и Покрышкин или как там их прилетали взрывать склады по молдавским и таджикским паспортам. С тем же успехом могут подослать гражданина любой другой постсоветской страны или въехать в Чехию хотя бы из Австрии через открытую границу и находиться без регистрации. От этого поправка к закону тоже никак не защитит. "Своих" россиян хоть проверить можно. Но всех туристов не проверишь.
jonny 18 сентября 2024 21:51
Согласен со статьей и критикой в отношении данной поправки. Честни проглашени об отношении к политике путина при подаче документов россиянами на чешское гражданство было бы достаточно, и эта бумага могла бы быть основанием для лишения гражданства в случае шпионских скандалов. Нужно быть лучше чем путин, и не давать ему дополнительных карт в руки. Кроме того ЕУ (а Чехия часть ЕУ), должна быть лучше чем путин и терпимее к людям чем диктаторы. И дополнительно, принятые и подписанные соглашения с ЕУ Чехией - никто не отменял (я о дискриминации по признаку гражданства).
jonny 18 сентября 2024 21:56
кроме того - не понимаю какое отношение поправка к закону о помощи Украине имеет отношение к Чешскому закону о предоставлении гражданства. Мне кажется что пытаются нарушить саму законодательную структуру и приоритеты такими поправками, которым в законе о помощи Украине - явно не место.
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