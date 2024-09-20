Предупреждение Петру Фиале. Что может ждать того, кто проиграл региональные выборы?

Начиная с 2004 года, за одним исключением, победитель региональных выборов год-два спустя побеждал и на «больших» выборах в Палату депутатов Чехии.



На этот раз победителем стала ANO, набравшая в среднем 35 процентов голосов в регионах. Вместе с другими левыми или левопопулистскими партиями «Stačilo!», SPD и Socdem, за них проголосовал каждый второй избиратель. Это на десять процентов больше, чем четыре года назад.



Напротив, пять партий, составляющих правоцентристскую коалицию, вместе не набрали даже 40 процентов и ухудшили свой баланс по сравнению с прошлыми региональными выборами на десять процентов.



Заслуга подъема левого блока принадлежит исключительно движению Бабиша, которому благодаря протестным голосам удалось улучшить свой четырехлетний результат более чем наполовину.



Напротив, проигрыш правоцентристских либеральных партий можно объяснить провалом «Пиратов», которые четыре года назад набирали в среднем 12 процентов голосов, а сейчас лишь немногим больше трех процентов. Хотя их молодые избиратели помогли сохранить достойный результат остальным четырем партиям пятикоалиции, в итоге весь блок проиграл.



Более того, падение правоцентристских партий в целом показывает изменение тенденции последнего десятилетия.



Правые партии опустились с точки зрения региональных выборов на дно в 2012 году, когда за них не проголосовало даже трети избирателей. С тех пор их баланс начал улучшаться благодаря тому, что они получили на свою сторону две недавно усилившиеся партии, «Пиратов» и Starostů, и в то же время они смогли интегрировать региональные ассоциации и движения в региональные коалиции.



Однако выборы этого года показали не только то, что один из союзников впал в экзистенциальный кризис, но и то, что региональные партии, голоса которых помогли бы восполнить этот разрыв в будущем, больше не доступны.



О том, что растущее недовольство, особенно экономическими условиями, является одной из причин сейсмического сдвига во внутренней политике, свидетельствуют детали результатов в отдельных регионах. По сравнению с выборами 2020 года, поддержка избирателей сместилась от партий пяти коалиций к ANO во всех регионах, за исключением Южной Чехии, где феномен гетмана Мартина Кубы (ODS) решил результат.



При этом, правда, о самом большом оттоке сторонников ODS или ее союзников и о самом большом приросте избирателей Андрея Бабиша сообщают регионы, где, по данным расследования Евростата, условия больше всего ухудшились за время выборов. нынешний экономический кризис и где больше всего выросло число людей, страдающих от «материальных лишений». Помимо регионов на севере республики, где люди традиционно недовольны, из правительственного лагеря бежало большинство избирателей в Пльзене, Либерце и периферийных частях центральной Чехии. Напротив, электоральная шкала меньше всего склонилась в пользу ANO в Южно-Моравском крае и Праге, а также в Оломоуцком крае.



Предчувствия со стороны регионов не оправдались на выборах в Палату депутатов лишь в 2010 году. Двумя годами ранее социал-демократ Иржи Пароубек хоть и осознал свое «оранжевое цунами», но не смог воспользоваться своим преимуществом. Среди прочего, благодаря неудавшейся попытке досрочных выборов, а также тому, что ODS смогла обрести новых союзников, TOP 09 Шварценберга и отдел по связям с общественностью Вито Барты.