Президент Чехии: «Украина должна реалистично оценивать свои военные цели»
24 сентября 2024
11:00
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Украина должна реалистично оценивать свои военные цели и признать, что часть территории может оставаться под контролем России, по крайней мере, временно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью американской газете New York Times (NYT).
«Наиболее вероятным исходом войны будет то, что (...) часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией», — сказал Павел, который сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах. По его словам, существует «ряд примеров» территорий, которые временно находятся под контролем Москвы.
По мнению Павла, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на достижение своих максималистских целей. «Говорить о победе над Украиной или победой над Россией просто невозможно», — добавил он, добавив, что «конец будет где-то посередине».
В интервью Петр Павел недавно рассказал о том, что Украине, вероятно, придется смириться с тем, что Россия будет оккупировать часть ее территории на долгое время.
«Если мирные переговоры состоятся, то, скорее всего, мы еще долго будем говорить об оккупации Россией части украинской территории. С точки зрения демократических стран, которые заявляют о соблюдении международного права и Устава ООН, должно случиться так, что мы будем соблюдать соглашение между воюющими сторонами, но не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными в ходе восстановления суверенитета Украины над территорией, которую она сейчас контролирует», — заявил Павел в PoliTalk Novinek.
Он напомнил, что Россия — огромная страна с большим ядерным арсеналом и способна годами вести конфликт на Украине. «Поэтому, если ценой прекращения конфликта будет какое-то временное решение, которое станет компромиссом, то я думаю, что это хороший путь», — добавил он.
«Мы видим, что Украина на данный момент не в состоянии вернуть себе всю свою территорию, это реальность», — признал также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. С другой стороны, по его словам, это не означает, что Украине диктуют отдать что-то со своих территорий России, тем самым подтверждая претензии агрессора.
Киев требует вернуть всю территорию, оккупированную Россией, включая Крымский полуостров, который Москва аннексировала в 2014 году. Россия, с другой стороны, хочет, чтобы Украина официально отказалась от территории, на которую она претендует, включая четыре региона, лишь частично контролируемые российскими войсками.
Большинство лидеров Запада публично повторяют, что форму будущего урегулирования отношений с Россией должен решать Киев, а не Евросоюз или НАТО, напоминает NYT.
Будущее Украины станет главной темой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Во время своего выступления здесь в среду президент Украины Владимир Зеленский обратится к большей военной и политической поддержке. Он также представит «план победы» президенту США Джо Байдену в Вашингтоне в четверг, а затем обнародует его.
Зеленский, ранее исключавший прямые переговоры с Россией, летом смягчил свою позицию и намекнул, что прямые переговоры могут начаться в ноябре. Однако он не отступил от требования, чтобы Россия покинула всю украинскую территорию.
По мнению Павла, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на достижение своих максималистских целей. «Говорить о победе над Украиной или победой над Россией просто невозможно», — добавил он, добавив, что «конец будет где-то посередине».
В интервью Петр Павел недавно рассказал о том, что Украине, вероятно, придется смириться с тем, что Россия будет оккупировать часть ее территории на долгое время.
«Если мирные переговоры состоятся, то, скорее всего, мы еще долго будем говорить об оккупации Россией части украинской территории. С точки зрения демократических стран, которые заявляют о соблюдении международного права и Устава ООН, должно случиться так, что мы будем соблюдать соглашение между воюющими сторонами, но не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными в ходе восстановления суверенитета Украины над территорией, которую она сейчас контролирует», — заявил Павел в PoliTalk Novinek.
Он напомнил, что Россия — огромная страна с большим ядерным арсеналом и способна годами вести конфликт на Украине. «Поэтому, если ценой прекращения конфликта будет какое-то временное решение, которое станет компромиссом, то я думаю, что это хороший путь», — добавил он.
«Мы видим, что Украина на данный момент не в состоянии вернуть себе всю свою территорию, это реальность», — признал также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. С другой стороны, по его словам, это не означает, что Украине диктуют отдать что-то со своих территорий России, тем самым подтверждая претензии агрессора.
Киев требует вернуть всю территорию, оккупированную Россией, включая Крымский полуостров, который Москва аннексировала в 2014 году. Россия, с другой стороны, хочет, чтобы Украина официально отказалась от территории, на которую она претендует, включая четыре региона, лишь частично контролируемые российскими войсками.
Большинство лидеров Запада публично повторяют, что форму будущего урегулирования отношений с Россией должен решать Киев, а не Евросоюз или НАТО, напоминает NYT.
Будущее Украины станет главной темой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Во время своего выступления здесь в среду президент Украины Владимир Зеленский обратится к большей военной и политической поддержке. Он также представит «план победы» президенту США Джо Байдену в Вашингтоне в четверг, а затем обнародует его.
Зеленский, ранее исключавший прямые переговоры с Россией, летом смягчил свою позицию и намекнул, что прямые переговоры могут начаться в ноябре. Однако он не отступил от требования, чтобы Россия покинула всю украинскую территорию.
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