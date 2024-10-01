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Власти утвердили армейские миссии, до 2 000 солдат будут направлены на восток НАТО

Новости и статьи
3 октября 2024
15:00
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Сегодня правительство одобрило развертывание войск в зарубежных операциях на ближайшие два года, до 2000 чешских солдат могут быть направлены на восток Организации Североатлантического договора (НАТО), что на 800 человек больше, чем сейчас. Министерство обороны сообщило об этом в пресс-релизе. Согласно предложению, в 2025 году в зарубежных миссиях смогут служить в общей сложности 2 666 чешских солдат, а годом позже — 2 571. Мандат должен быть утвержден парламентом. Нынешний мандат действует до конца этого года.
По словам представителей министерства, Чехия должна внести свой вклад в укрепление восточного крыла НАТО, которое альянс уже давно наращивает из-за агрессии России против Украины. «Мы хотим сохранить наше присутствие в Литве, Латвии, Польше и Словакии», — заявили в ведомстве. Предложение также позволяет чешским войскам действовать в Эстонии, Венгрии, Румынии и Болгарии. «Однако участие чешской армии в этих странах будет зависеть от конкретных потребностей НАТО, связанных с обеспечением надежного сдерживания и обороны территории Альянса. В настоящее время, однако, нет никаких планов для чешской армии действовать в этих странах», — заявили в министерстве.

В миссии EUFOR Althea также ожидается увеличение численности чешских военнослужащих на 200 человек, сообщили в министерстве, в связи с выделением резервной роты в составе союзных резервных сил. В следующем году воздушное пространство Исландии будут охранять самолеты JAS-39 Gripen с 95 солдатами чешской армии.

В связи с преобразованиями в рамках новой модели сил НАТО количество военнослужащих, выделяемых Чешской Республикой в состав союзных сил быстрого реагирования, будет сокращено с 600 до 300 человек. По данным министерства, до 200 человек могут быть направлены в недавно сформированную боевую группу ЕС во главе с Польшей.

Сегодня правительство также одобрило предложение по обучению и консультированию в Мавритании, где до 30 чешских солдат будут помогать обучать спецназ в сотрудничестве с НАТО. По данным министерства, Мавритания является одной из самых стабильных стран в Сахельском регионе. «Однако ее устойчивость может быть ослаблена, например, активизацией деятельности террористических организаций или нестабильностью в соседних странах», — говорится в сообщении министерства. «В частности, рост нелегальной миграции и проникновение радикальных террористических групп напрямую влияют на безопасность Чешской Республики и Европы. Дополнительным вызовом безопасности является распространение влияния России и Китая в регионе», — добавили в министерстве.

Правительство также продлило срок пребывания в Чехии Британской военно-консультативной и учебной группы (BMATT). Группа британских инструкторов работает в Чехии с 2000 года и занимается обучением чешских солдат и военнослужащих вооруженных сил стран-членов НАТО и ЕС. По данным министерства, к 2023 году курсы должны пройти 11 600 чешских и иностранных солдат. «Количество членов BMATT из состава британских вооруженных сил по-прежнему будет ограничено максимум 30 людьми, а количество военнослужащих вооруженных сил иностранных государств, направляемых на курсы BMATT, не будет превышать 100 человек на одном курсе», — говорится в сообщении ведомства.
НАТО Чехия армия
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