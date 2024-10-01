Власти утвердили армейские миссии, до 2 000 солдат будут направлены на восток НАТО

По словам представителей министерства, Чехия должна внести свой вклад в укрепление восточного крыла НАТО, которое альянс уже давно наращивает из-за агрессии России против Украины. «Мы хотим сохранить наше присутствие в Литве, Латвии, Польше и Словакии», — заявили в ведомстве. Предложение также позволяет чешским войскам действовать в Эстонии, Венгрии, Румынии и Болгарии. «Однако участие чешской армии в этих странах будет зависеть от конкретных потребностей НАТО, связанных с обеспечением надежного сдерживания и обороны территории Альянса. В настоящее время, однако, нет никаких планов для чешской армии действовать в этих странах», — заявили в министерстве.



В миссии EUFOR Althea также ожидается увеличение численности чешских военнослужащих на 200 человек, сообщили в министерстве, в связи с выделением резервной роты в составе союзных резервных сил. В следующем году воздушное пространство Исландии будут охранять самолеты JAS-39 Gripen с 95 солдатами чешской армии.



В связи с преобразованиями в рамках новой модели сил НАТО количество военнослужащих, выделяемых Чешской Республикой в состав союзных сил быстрого реагирования, будет сокращено с 600 до 300 человек. По данным министерства, до 200 человек могут быть направлены в недавно сформированную боевую группу ЕС во главе с Польшей.



Сегодня правительство также одобрило предложение по обучению и консультированию в Мавритании, где до 30 чешских солдат будут помогать обучать спецназ в сотрудничестве с НАТО. По данным министерства, Мавритания является одной из самых стабильных стран в Сахельском регионе. «Однако ее устойчивость может быть ослаблена, например, активизацией деятельности террористических организаций или нестабильностью в соседних странах», — говорится в сообщении министерства. «В частности, рост нелегальной миграции и проникновение радикальных террористических групп напрямую влияют на безопасность Чешской Республики и Европы. Дополнительным вызовом безопасности является распространение влияния России и Китая в регионе», — добавили в министерстве.



Правительство также продлило срок пребывания в Чехии Британской военно-консультативной и учебной группы (BMATT). Группа британских инструкторов работает в Чехии с 2000 года и занимается обучением чешских солдат и военнослужащих вооруженных сил стран-членов НАТО и ЕС. По данным министерства, к 2023 году курсы должны пройти 11 600 чешских и иностранных солдат. «Количество членов BMATT из состава британских вооруженных сил по-прежнему будет ограничено максимум 30 людьми, а количество военнослужащих вооруженных сил иностранных государств, направляемых на курсы BMATT, не будет превышать 100 человек на одном курсе», — говорится в сообщении ведомства.