Посол Украины в Чехии видит возможности продления антироссийских санкций
3 октября 2024
16:30
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Антироссийские санкции должны быть расширены до полного отключения от платежной системы SWIFT или возможности использования криптовалют. Об этом заявил в интервью Василий Зварыч, новый посол Украины в Праге. Санкции также должны быть направлены на ограничение экспортных мощностей России по добыче нефти и газа или так называемого теневого флота иностранных судов, перевозящих российские нефтепродукты.
В июне страны Европейского союза приняли 14-й пакет санкций против России. По данным LSEG, Россия ежемесячно экспортирует около 3,5 миллиона тонн дизельного топлива и газойля с низким содержанием серы. Санкции, введенные на сегодняшний день, охватывают целый ряд областей - энергетику, транспорт, финансы, торговлю, оборону, СМИ и индивидуальные санкции.
«Санкции направлены на то, чтобы не дать России вести агрессивную войну. Если это будет продолжаться, мы должны активнее усиливать санкции», — сказал Зварыч. По его мнению, крайне важно полностью отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, а также не допустить использования криптовалютных платежей, с помощью которых страна пытается обойти санкции.
«Давайте сосредоточимся на ограничении мощностей по добыче и экспорту нефти и газа. Давайте пресечем деятельность теневого флота, который Россия использует для экспорта нефти», — предложил посол. По мнению Зварыча, санкции также должны быть направлены на военно-морскую инфраструктуру или самые передовые технологии.
Если Россия все же сможет укрепить свой военный потенциал и продолжить войну, санкций будет недостаточно, считает посол. Однако он считает их эффективными. «Тем не менее, мы видим, что экспорт российских товаров в прошлом году вырос на 1,6 процента. Только в июне прибыль России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросла более чем на 50 миллиардов долларов. Они по-прежнему способны производить ракеты, сложное оружие, к сожалению, используя комплектующие из некоторых западных стран», — считает Зварыч. Поэтому мир должен быть более предусмотрительным в вопросе усиления санкций, считает он. Он считает необходимым не дать России обойти санкции.
«Санкции направлены на то, чтобы не дать России вести агрессивную войну. Если это будет продолжаться, мы должны активнее усиливать санкции», — сказал Зварыч. По его мнению, крайне важно полностью отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, а также не допустить использования криптовалютных платежей, с помощью которых страна пытается обойти санкции.
«Давайте сосредоточимся на ограничении мощностей по добыче и экспорту нефти и газа. Давайте пресечем деятельность теневого флота, который Россия использует для экспорта нефти», — предложил посол. По мнению Зварыча, санкции также должны быть направлены на военно-морскую инфраструктуру или самые передовые технологии.
Если Россия все же сможет укрепить свой военный потенциал и продолжить войну, санкций будет недостаточно, считает посол. Однако он считает их эффективными. «Тем не менее, мы видим, что экспорт российских товаров в прошлом году вырос на 1,6 процента. Только в июне прибыль России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросла более чем на 50 миллиардов долларов. Они по-прежнему способны производить ракеты, сложное оружие, к сожалению, используя комплектующие из некоторых западных стран», — считает Зварыч. Поэтому мир должен быть более предусмотрительным в вопросе усиления санкций, считает он. Он считает необходимым не дать России обойти санкции.
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