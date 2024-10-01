Посол Украины в Чехии видит возможности продления антироссийских санкций

В июне страны Европейского союза приняли 14-й пакет санкций против России. По данным LSEG, Россия ежемесячно экспортирует около 3,5 миллиона тонн дизельного топлива и газойля с низким содержанием серы. Санкции, введенные на сегодняшний день, охватывают целый ряд областей - энергетику, транспорт, финансы, торговлю, оборону, СМИ и индивидуальные санкции.



«Санкции направлены на то, чтобы не дать России вести агрессивную войну. Если это будет продолжаться, мы должны активнее усиливать санкции», — сказал Зварыч. По его мнению, крайне важно полностью отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, а также не допустить использования криптовалютных платежей, с помощью которых страна пытается обойти санкции.



«Давайте сосредоточимся на ограничении мощностей по добыче и экспорту нефти и газа. Давайте пресечем деятельность теневого флота, который Россия использует для экспорта нефти», — предложил посол. По мнению Зварыча, санкции также должны быть направлены на военно-морскую инфраструктуру или самые передовые технологии.



Если Россия все же сможет укрепить свой военный потенциал и продолжить войну, санкций будет недостаточно, считает посол. Однако он считает их эффективными. «Тем не менее, мы видим, что экспорт российских товаров в прошлом году вырос на 1,6 процента. Только в июне прибыль России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросла более чем на 50 миллиардов долларов. Они по-прежнему способны производить ракеты, сложное оружие, к сожалению, используя комплектующие из некоторых западных стран», — считает Зварыч. Поэтому мир должен быть более предусмотрительным в вопросе усиления санкций, считает он. Он считает необходимым не дать России обойти санкции.