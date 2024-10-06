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Чешское правительство снова в полном составе — назначены два новых министра

Новости и статьи
8 октября 2024
18:00
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Во вторник в Пражском Граде президент Петр Павел назначил двух новых министров. Петру Кулханеку (STAN) было доверено руководство Министерством регионального развития, а Лукаш Влчек (STAN) займет пост министра промышленности и торговли.
Президент приветствовал тот факт, что после «короткого периода неопределенности» правительство снова обретет полный состав. Кулханек, по его словам, окажется в более сложной ситуации, поскольку его министерство также ослаблено персоналом после ухода из правительства «Пиратов».

Павел сказал, что ситуация со строительством находится на стадии, которую он назвал «частичной разрухой», но он верит, что все удастся наладить. Влчеку придется заниматься ликвидацией последствий наводнения, а также завершением тендера на достройку Дукован.

Президент призвал оппозицию к конструктивному подходу.

Кулханек возглавит Министерство местного развития вместо отстраненного от должности Ивана Бартоша (Пиратская партия), которого Фиала предложил уволить из-за проблем с оцифровкой процедуры строительства. Влчек заменит Йозефа Сикелу (STAN), который отправляется в Брюссель в качестве еврокомиссара.

В понедельник оба министра встретились с президентом и рассказали ему о своих приоритетах на посту глав министерств.

Содействие предпринимательству
Фиала поблагодарил Сикелу за работу после присяги Кулханека. Он ожидает от Влчека преемственности в работе министерства. В частности, он упомянул ядерную энергию, цифровизацию и содействие инвестициям с высокой добавленной стоимостью. Влчек также упомянул о «поддержке предпринимательства», которая может помочь, в частности, стимулировать менее развитые регионы.

Уходящий Сикела считает, что правительству удалось сделать много вещей. «Мы сделали гораздо больше, чем могли себе представить», — сказал он, вспоминая ситуацию после начала российского вторжения в Украину.

Помимо Бартоша и Сикелы, в кабинете произойдет еще одно изменение: его покинет Михал Шаломун, министр по законодательству и глава законодательного совета правительства. 

Шаломун уйдет в отставку в пятницу. После него должность министра не будет занята, а повесткой дня займется министр юстиции Павел Блажек (ODS).
Чехия президент политика
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