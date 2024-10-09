Адвокаты: Правительство говорит неправду, Конституционный суд не обязывал повышать зарплаты политикам

Если проект будет принят, то, по предварительным данным, зарплата рядового депутата в следующем году вырастет на 14 000 чешских крон — до 116 400 крон, а также вырастут зарплаты министров, премьер-министра и президента. «Это реакция на решение Конституционного суда. Если бы Конституционный суд не вынес такого решения, мы бы не стали вносить никаких изменений в закон», — сказал Станюра о предложении повысить зарплаты в следующем году.



«Министерство выступило с предложением, без которого зарплаты государственных служащих вообще не могли быть рассчитаны на следующий год», — защитил изменения Юречка, добавив, что он лишь исполняет решение Конституционного суда. Его министерство стоит за поправкой, которая должна быть рассмотрена правительством.



В конце мая Конституционный суд фактически отменил установленный законом коэффициент, необходимый для расчета зарплат судей и политиков, начиная со следующего года. Суд решил, что снижение зарплат судей в этом году, заключавшееся в постоянном изменении этого коэффициента, противоречит конституционному порядку. Однако, по мнению конституционных юристов, из этого, конечно, не следует, что политики должны повышать свои зарплаты вместе с повышением зарплат судей.



«Конституционный суд, конечно, не говорит, что зарплата депутатов, сенаторов или министров должна увеличиться на 14 процентов. С точки зрения политиков, трудно смириться с тем, что зарплата судей будет расти все больше и больше, а их — никогда, потому что они подотчетны избирателям, и те предпочтут не давать им денег», — сказал конституционный юрист Ян Кисела, советник президента по конституции и правовым вопросам.



Ондржей Преус, конституционный юрист юридического факультета Карлова университета, придерживается того же мнения. По его словам, постановление Конституционного суда не означает, что зарплата политиков должна расти вместе с зарплатой судей. «Это было бы некорректиным толкованием постановления», — сказал Преусс.



«Я могу понять аргумент, что это немного несправедливо, что только судьи будут защищены и их зарплата будет постоянно поддерживаться или повышаться, в то время как депутаты и министры будут стагнировать», — сказал Преусс, добавив, что с юридической точки зрения, однако, невозможно четко связать повышение зарплат политиков и судей.



По его словам, если политики хотят, они могут позволить судьям повысить зарплату, как того хочет Конституционный суд, но оставить зарплаты политиков без изменений или позволить им расти медленнее. «Безусловно, можно найти вариант, принять специальное постановление, которое не допускает повышения зарплат чиновников, кроме судей, или умерить это повышение, — сказал Преусс.



В законе говорится, что зарплата представителя государственной власти, то есть политиков, составляет 83,3% от зарплаты судей. Отсюда ясно, что политики при желании могут изменить этот процент и сохранить свою зарплату на прежнем уровне. Поправка не меняет эти проценты.