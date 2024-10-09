Я не пророссийский, утверждает чешский депутат. Россия может быть довольна его голосованием в Европарламенте
11 октября 2024
08:00
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Как лидер кандидатов от движения Přísahy a Motoristů на выборах в Европарламент, он решительно защищался от критики, что он пророссийский, но Москва должна быть довольна голосованием Филипа Турка в Европарламенте. Совсем недавно он проголосовал против резолюции, выражающей озабоченность Европарламента политической ситуацией в Грузии и растущим влиянием России.
«Мы выражаем глубокую озабоченность растущим влиянием России в Грузии, включая увеличение иммиграции из России, укрепление торговых связей с Россией и примирение Грузии с Россией, несмотря на войну России с Украиной и оккупацию пятой части суверенной территории Грузии», — говорится в одном из пунктов резолюции, принятой Европарламентом 9 октября.
В тексте резолюции евродепутаты призывают Грузию также ввести санкции против России и согласовать свою внешнюю политику с Европейским союзом, а также критикуют законы, которые, по словам Грузии, она использует для цензуры СМИ и ограничения свободы слова, например, закон о семейных ценностях. Резолюция также ставит дальнейшую финансовую поддержку Грузии в зависимость от отмены этих законов.
Филип Турек проголосовал против резолюции, встав в один ряд с тремя другими чешскими евродепутатами — Катержиной Конечной и Ондржеем Досталем (оба избраны от партии «Хватит!») и Иваном Давидом от SPD.
Все чешские коллеги Турека из фракции «Патриоты за Европу» выступили «за», то же самое можно сказать и о представителях движения ANO, включая Клару Досталову и Ярославу Покорну-Ерманову, а также о Николе Бартушеке, который также был избран от Přísahy a Motoristů.
Но среди всех «Патриотов», объединяющих партии, которые часто настроены евроскептически или критикуют помощь Украине, Турек был не одинок в своем несогласии.
Комментируя итоги голосования, Турек сказал, что его беспокоит вмешательство в суверенные дела государства, не являющегося членом ЕС. «Призывы к санкциям и условному финансированию со стороны ЕС были расценены как потенциально контрпродуктивные для дипломатических отношений», — сказал он.
Он отрицает, что ведет себя пророссийски. «Если кто-то воспринимает принципиальный антиинтервенционизм как пророссийский, ему следует начать лечение от психического расстройства», — добавил евродепутат.
«Как правило, такие резолюции вносятся для блокирования необходимой работы парламента активистами зеленых прогрессивных партий, и в период промышленного коллапса в Европе они предпочитают принимать хамские и нелепые решения по пустому отношению к событиям во всех уголках мира», — добавил Турек.
Из-за своих взглядов Турека неоднократно называли пророссийским, но он это отрицает. «Еще раз скажете, что я пророссийский, и вы полетите сюда», — заявил он, например, в подкасте May Insider.
По другой резолюции, осуждающей усилия России по дестабилизации Молдовы, Турек не голосовал. Он обосновал свое решение так же, как и в случае с Грузией. Хотя я поддерживаю суверенитет Молдовы и демократические процессы, я не смог проголосовать за эту резолюцию из-за ее интервенционистского подхода, сказал он.
«Признавая вызовы, с которыми сталкивается Молдова, я выступаю за более сбалансированный подход, который уважает автономию страны и позволяет ее гражданам самим определять свой путь», — добавил Турек.
19 сентября, например, Тюрк также проголосовал против резолюции, в которой Европейский союз заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую и военную поддержку.
«Мы самым решительным образом осуждаем продолжающуюся агрессивную войну России в Украине и участие в ней Беларуси. Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила все военные действия в Украине», — говорилось в начале резолюции. Против выступили Турек, Конечна, Досталь и Давид.
В тексте резолюции евродепутаты призывают Грузию также ввести санкции против России и согласовать свою внешнюю политику с Европейским союзом, а также критикуют законы, которые, по словам Грузии, она использует для цензуры СМИ и ограничения свободы слова, например, закон о семейных ценностях. Резолюция также ставит дальнейшую финансовую поддержку Грузии в зависимость от отмены этих законов.
Филип Турек проголосовал против резолюции, встав в один ряд с тремя другими чешскими евродепутатами — Катержиной Конечной и Ондржеем Досталем (оба избраны от партии «Хватит!») и Иваном Давидом от SPD.
Все чешские коллеги Турека из фракции «Патриоты за Европу» выступили «за», то же самое можно сказать и о представителях движения ANO, включая Клару Досталову и Ярославу Покорну-Ерманову, а также о Николе Бартушеке, который также был избран от Přísahy a Motoristů.
Но среди всех «Патриотов», объединяющих партии, которые часто настроены евроскептически или критикуют помощь Украине, Турек был не одинок в своем несогласии.
Комментируя итоги голосования, Турек сказал, что его беспокоит вмешательство в суверенные дела государства, не являющегося членом ЕС. «Призывы к санкциям и условному финансированию со стороны ЕС были расценены как потенциально контрпродуктивные для дипломатических отношений», — сказал он.
Он отрицает, что ведет себя пророссийски. «Если кто-то воспринимает принципиальный антиинтервенционизм как пророссийский, ему следует начать лечение от психического расстройства», — добавил евродепутат.
«Как правило, такие резолюции вносятся для блокирования необходимой работы парламента активистами зеленых прогрессивных партий, и в период промышленного коллапса в Европе они предпочитают принимать хамские и нелепые решения по пустому отношению к событиям во всех уголках мира», — добавил Турек.
Из-за своих взглядов Турека неоднократно называли пророссийским, но он это отрицает. «Еще раз скажете, что я пророссийский, и вы полетите сюда», — заявил он, например, в подкасте May Insider.
По другой резолюции, осуждающей усилия России по дестабилизации Молдовы, Турек не голосовал. Он обосновал свое решение так же, как и в случае с Грузией. Хотя я поддерживаю суверенитет Молдовы и демократические процессы, я не смог проголосовать за эту резолюцию из-за ее интервенционистского подхода, сказал он.
«Признавая вызовы, с которыми сталкивается Молдова, я выступаю за более сбалансированный подход, который уважает автономию страны и позволяет ее гражданам самим определять свой путь», — добавил Турек.
19 сентября, например, Тюрк также проголосовал против резолюции, в которой Европейский союз заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую и военную поддержку.
«Мы самым решительным образом осуждаем продолжающуюся агрессивную войну России в Украине и участие в ней Беларуси. Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила все военные действия в Украине», — говорилось в начале резолюции. Против выступили Турек, Конечна, Досталь и Давид.
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