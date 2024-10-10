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Вы бы задержали Путина? Сербский министр отказался отвечать на вопросы на пресс-конференции с Липавским

Новости и статьи
11 октября 2024
19:30
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Сербия является одной из сторон, подписавших Римский статут, который обязывает все страны-подписанты арестовывать лиц, в отношении которых Международным уголовным судом выданы ордера на арест. Но на вопрос, будет ли страна выполнять это обязательство, которое включает в себя арест российского лидера Владимира Путина, министр иностранных дел Сербии Марко Джурич отказался отвечать. Как и на любые вопросы, касающиеся отношений с Россией.
В пятницу Джурич провел переговоры с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. После встречи состоялась пресс-конференция, на которой была возможность задать один вопрос. Сербское министерство запросило точную формулировку вопроса. Однако затем оно отменило вопросы журналистов на пресс-конференции по «временным причинам».

Источник сказал, что это совершенно нормальная практика в Сербии и что в последний раз чешский журналист задавал вопрос сербскому политику на пресс-конференции только один раз, и было это восемь лет назад.

Мы дадим интервью
Более того, подобная ситуация повторилась и с интервью, которое запросили почти за неделю. В понедельник, 7 октября, сотрудник пресс-службы Министерства иностранных дел Сербии с большим энтузиазмом ответил, что министр будет очень рад дать интервью.

«Министр Джурич принял ваше предложение и будет очень рад дать интервью для Novinky.cz», — написала в понедельник Милица Вучкович из пресс-службы Министерства иностранных дел Сербии.

В оригинальном письме она также поинтересовалась, на каком языке будет проходить интервью, возможно ли в таком случае утверждение окончательного текста и могут ли им заранее прислать конкретные вопросы, которые будут заданы.

«Но мы не будем обсуждать Россию»
Впоследствии им прислали заголовки вопросов, среди которых были отношения Сербии с Российской Федерацией, отношения Сербии с Украиной, агрессивная война России в Украине и влияние России в Сербии.

Эти темы не понравились Джуричу. В последующем докладе Вучкович сказала, что думала, что разговор пойдет о двусторонних переговорах между чешским министром и его сербским коллегой.

«Я буду откровенна. Когда вы предложили интервью, мы подумали, что, учитывая, что вы будете в составе делегации министра Липавски, тема разговора будет касаться сербско-чешских отношений», — написала она во вторник.

Вучкович далее подчеркнула, что хотя сербский министр не уклоняется ни от каких тем, он был бы рад, если бы в интервью обсуждались именно отношения между двумя странами, а также Косово, которое Сербия не признает в качестве суверенного государства. А вот Чехия, напротив, признает.

Новостное издание отказалось определить круг вопросов, поэтому Вучкович отменил интервью в четверг. В пятницу утром, незадолго до встречи министра иностранных дел Яна Липавского с сербским министром Джуричем, сербская сторона отказалась от вопросов на пресс-конференции из-за «нехватки времени».
политика Россия
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