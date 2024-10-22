Напряженная борьба за Молдову между Европой и Россией. Комментирует чешский эксперт

А то, что, по мнению чешского эксперта Катерины Фуксовой, проевропейским правителям Молдовы дан тревожный звонок, чтобы они наконец начали решать проблемы страны.



О Молдове говорят как о стране, которая находится на границе двух влияний и с момента обретения независимости в 1990-х годах ищет свой собственный путь. На Запад или, скорее, к России? Сейчас на референдуме Молдова проголосовала за то, что вступление в Европейский союз является стратегической целью, которая должна быть закреплена в ее конституции. Но в то же время сторонники европейского пути для страны, зажатой между Украиной и Румынией, были встревожены тем, что на воскресном референдуме их партия одержала лишь незначительную победу.



Даже главная фигура проевропейских сил в Молдове не может торжествовать. Президент Майя Санду, возможно, и получила наибольшую поддержку в параллельном первом туре выборов главы государства, но сама она, вероятно, рассчитывала на большее, чем итоговые 42% голосов. Поэтому ей придется бороться за продление своего мандата во втором туре в ноябре, где она столкнется с бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло, которого поддерживают пророссийские социалисты.



Напряженность в связи с близкими результатами усилилась после слов президента Санду, которая в понедельник утром заявила, что выборы и референдум были сорваны из-за «беспрецедентного» вмешательства извне. Между тем, молдавские власти уже не первый год сообщают о попытках вмешательства со стороны России. И, согласно многим интерпретациям, Санду теперь имеет в виду Москву и ее попытки вмешательства в дела Молдовы.



«Россия, конечно, не сдается, но дело не только в этом. Было бы ужасно наивно рассматривать всю ситуацию (с результатами выборов) только как победу российской пропаганды», — говорит Катержина Фуксова, историк и антрополог с факультета социальных наук Карлова университета, которая давно занимается Молдовой и регулярно посещает страну. Фуксова отмечает, что правящие политики Молдовы уже некоторое время сталкиваются с падением популярности.



Санду говорит, что долгое время предупреждающие голоса игнорировались, но теперь, по мнению академика с экономического факультета Карлова университета, раздается сигнал к пробуждению.



Ведь правителям одной из беднейших стран Европы, похоже, есть что исправлять. Фуксова рассказывает, как они много обещали народу - реформы, более стабильную страну, лучшие экономические результаты, работающую систему здравоохранения и образования. Но они практически ничего не сделали. Однако, по словам эксперта, президент Санду «совершенно не замечает внутренней ситуации» и часто концентрирует свое внимание на зарубежных поездках и теме европейской интеграции.



Медвежья услуга проевропейской коалиции

Однако события и настроения в Молдове определяются целым рядом факторов. По мнению Катержины Фуксовой, нельзя недооценивать российскую пропаганду, распространение которой связывают, в частности, с олигархом Иланом Шором. Человек, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за причастность к хищению миллиарда долларов из банка, также живет в России. «Он всеми способами пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Уже давно поговаривают, что у него есть целая сеть платных активистов и агентов», — говорит эксперт.



Однако довольно бурное развитие Молдовы в последние десятилетия также влияет на отношение к ЕС. В ответ на глубокие экономические проблемы в 1990-х годах к власти пришли нереформированные коммунисты, но после революционных событий 2009 года их сменила коалиция проевропейских партий. Однако во время их правления Молдова пострадала от ряда коррупционных скандалов.



«(Коалиция) была очень проевропейской, но в то же время в ней было много крупнейших олигархов. В этот период возникло много действительно крупных проблем», — продолжает Фуксова, добавляя, что часть этой коррупционной среды пользовалась притоком денег от европейских грантов и субсидий.



И все это отражается на отношении молдаван к идее европейской интеграции. «Почему, собственно, Европейский союз не имеет доброго имени среди многих людей? Это не так, потому что история отношений между Молдовой и Европейским союзом сложная. Самый коррумпированный период в политической истории Молдовы был, когда у власти находились проевропейские партии», — говорит эксперт.