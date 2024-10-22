ЕС в панике из-за мигрантов, Шенген развалится, предсказал Орбан на встрече с Фицо и Вучичем

Политики согласились, что борьба с нелегальной миграцией является абсолютным приоритетом для Словакии, Венгрии и Сербии и что защита внешних границ ЕС имеет решающее значение.





По словам Орбана, некоторые премьер-министры уже заявили, что приостановят действие миграционного пакта, основанного на обязательной солидарности стран-членов ЕС: «Отдельные страны выйдут из Шенгена, и все рухнет. Мы должны отказаться от миграционного пакта и пойти другим путем», — заявил Орбан на пресс-конференции. Он не уточнил, каких премьер-министров имеет в виду.





Венгерский премьер заявил, что уже в 2015 году было ясно, что если миллионы представителей чужих культур будут бесконтрольно и без разрешения впускаться в Европу, то возникнут проблемы. «Мы говорили об этом заранее, но они нас не послушали, — отметил Орбан.





Он также предупредил, что Европейский союз не справляется с выдворением нелегальных мигрантов со своей территории. «В прошлом году Союз принял 430 000 решений о высылке нелегальных мигрантов, из которых 84 000 высылок были осуществлены», — сказал он.





Премьер-министр Словакии Фицо также подчеркнул, что с самого начала миграционного кризиса он и Орбан говорили, что защита внешних границ Европейского союза является основой борьбы с нелегальной миграцией: «Мы были правы в том, что Европейскому союзу не нужно перераспределение нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию Европейского союза и уже остаются там. Что Евросоюзу не нужны никакие обязательные квоты, а нужно принимать меры в сотрудничестве со странами, которые хотят сотрудничать и которые будут защищать внешние границы», — сказал Фицо.





Фицо удивился, что всегда находятся миллиарды евро для помощи Украине в войне с Россией, но недостаточно средств тратится на решение проблемы нелегальной миграции. «Всегда есть деньги на убийства и на то, чтобы поставить Российскую Федерацию на колени любой ценой», — сказал он.





Словацкий премьер-министр поддержал стремление Сербии как можно скорее стать членом Европейского союза.





По словам Фицо, неоднократно предпринимались попытки ликвидировать Вышеградскую четверку, в которую входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия. «Вышеградская четверка представляла собой конкуренцию той точке зрения, которая преобладает в ЕС сегодня», — сказал Фико, добавив, что формат V4 должен сохраниться.