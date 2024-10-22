ЕС в панике из-за мигрантов, Шенген развалится, предсказал Орбан на встрече с Фицо и Вучичем
23 октября 2024
22:00
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Западноевропейские политики в панике из-за того, что ЕС не может выдворить нелегальных мигрантов со своей территории, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Ситуация в Европейском союзе (ЕС) очень близка к восстанию», — заявил Орбан во вторник на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем в Комарно.
Политики согласились, что борьба с нелегальной миграцией является абсолютным приоритетом для Словакии, Венгрии и Сербии и что защита внешних границ ЕС имеет решающее значение.
По словам Орбана, некоторые премьер-министры уже заявили, что приостановят действие миграционного пакта, основанного на обязательной солидарности стран-членов ЕС: «Отдельные страны выйдут из Шенгена, и все рухнет. Мы должны отказаться от миграционного пакта и пойти другим путем», — заявил Орбан на пресс-конференции. Он не уточнил, каких премьер-министров имеет в виду.
Венгерский премьер заявил, что уже в 2015 году было ясно, что если миллионы представителей чужих культур будут бесконтрольно и без разрешения впускаться в Европу, то возникнут проблемы. «Мы говорили об этом заранее, но они нас не послушали, — отметил Орбан.
Он также предупредил, что Европейский союз не справляется с выдворением нелегальных мигрантов со своей территории. «В прошлом году Союз принял 430 000 решений о высылке нелегальных мигрантов, из которых 84 000 высылок были осуществлены», — сказал он.
Премьер-министр Словакии Фицо также подчеркнул, что с самого начала миграционного кризиса он и Орбан говорили, что защита внешних границ Европейского союза является основой борьбы с нелегальной миграцией: «Мы были правы в том, что Европейскому союзу не нужно перераспределение нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию Европейского союза и уже остаются там. Что Евросоюзу не нужны никакие обязательные квоты, а нужно принимать меры в сотрудничестве со странами, которые хотят сотрудничать и которые будут защищать внешние границы», — сказал Фицо.
Фицо удивился, что всегда находятся миллиарды евро для помощи Украине в войне с Россией, но недостаточно средств тратится на решение проблемы нелегальной миграции. «Всегда есть деньги на убийства и на то, чтобы поставить Российскую Федерацию на колени любой ценой», — сказал он.
Словацкий премьер-министр поддержал стремление Сербии как можно скорее стать членом Европейского союза.
По словам Фицо, неоднократно предпринимались попытки ликвидировать Вышеградскую четверку, в которую входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия. «Вышеградская четверка представляла собой конкуренцию той точке зрения, которая преобладает в ЕС сегодня», — сказал Фико, добавив, что формат V4 должен сохраниться.
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