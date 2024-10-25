Каллас: ЕС должен укрепить оборону и поддержать Украину
29 октября 2024
08:00
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Укрепление безопасности и обороны Европейского союза станет приоритетом для нового главы дипломатии ЕС Кайи Каллас. Но она также хочет заняться решением насущных глобальных проблем, таких как война России против Украины. Об этом бывший премьер-министр Эстонии написала в ответах на вопросы евродепутатов. Все предлагаемые члены Европейской комиссии, за исключением ее главы Урсулы фон дер Ляйен, будут проходить публичные слушания в различных комитетах ЕП с 4 ноября. Каллас, которая также должна стать исполнительным вице-президентом ЕК, предстанет перед евродепутатами в последний день, во вторник, 12 ноября.
«В жестоком, нестабильном и опасном мире, где демократия, верховенство закона и права человека постоянно находятся под угрозой, Европейский союз должен играть чрезвычайно важную роль как защитник этих ценностей и как защитник международного порядка», — написала Каллас в своих ответах, которые занимают в общей сложности 21 страницу. «Наши приоритеты на следующие пять лет определят место Европы в мире на ближайшие пять десятилетий», — добавила она.
Своими приоритетами она назвала «решение неотложных глобальных проблем: война России против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС». «То, как мы реагируем на незаконную наступательную войну России в Украине, говорит всему миру о том, кто мы такие и какие ценности отстаиваем. Помимо того, что это морально правильно, я также убеждена, что, поддерживая Украину — политически, экономически, военным путем — столько, сколько потребуется для победы в этой войне, ЕС может стать действительно авторитетным на мировой арене с гораздо более стратегической, напористой, единой и ориентированной на права человека внешней политикой», — добавила она.
Поддержка ЕС в восстановлении Украины также имеет решающее значение для будущего членства страны в нынешнем ЕС-27, написала Каллас евродепутатам. «Обеспечение справедливости для каждой жертвы совершенных военных преступлений является частью этого процесса, включая требование к России заплатить за нанесенный ею ущерб».
Когда речь идет об укреплении безопасности и обороны ЕС, необходимо срочно действовать, заявила будущий глава дипломатии ЕС. Именно поэтому в первые 100 дней своего мандата она вместе с комиссаром ЕС по обороне подготовит так называемую Белую книгу о будущем европейской обороны. По словам Каллас, в документе будут указаны необходимые инвестиции и представлены идеи долгосрочного подхода к созданию Европейского оборонного союза. Бывший премьер-министр Эстонии также считает приоритетным дальнейшее углубление партнерства между ЕС и НАТО.
«В то время как война России против Украины угрожает целостности Европейского союза, кризис на Ближнем Востоке после терактов 7 октября 2023 года имеет неоспоримые побочные эффекты в виде не только эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но и самого высокого уровня антисемитизма, зафиксированного в Европе со времен Холокоста», — пишет будущая глава дипломатии ЕС о другом из нынешних глобальных кризисов. ЕС должен продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям региона, работая со всеми участниками «для поддержки усилий по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в регионе с упором на решение о двух государствах», добавила она, имея в виду появление независимой Палестины наряду с еврейским государством.
Каллас отметила, что важно сделать ЕС «более сильной державой в глобальных вопросах и защитить его от вредных внешних влияний и угроз». «Такие игроки, как Россия, Иран, Северная Корея и отчасти Китай, стремятся укрепить взаимозависимость с помощью вооружений и использовать открытость наших обществ против нас. Мы должны быть готовы к этому», — говорит она.
В своих ответах Каллас также упомянула о будущем сотрудничестве с комиссаром по международному сотрудничеству Чехии Йозефом Сикелой. «Вместе с комиссаром по международным партнерствам я хочу, чтобы к концу моего мандата ЕС укрепил долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения по всему миру — от Латинской Америки и Карибского бассейна до Индо-Тихоокеанского региона, от Центральной Азии до Африки», — сказала она. В этом контексте она также упомянула о подготовке к саммиту ЕС— Африканский союз, который должен состояться в 2025 году.
Кайя Каллас получила поддержку президентов и премьер-министров стран ЕС на пост главы дипломатии ЕС в июне этого года, а также будет исполнительным вице-президентом ЕК. На этом посту она сменит Жозепа Борреля.
Своими приоритетами она назвала «решение неотложных глобальных проблем: война России против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС». «То, как мы реагируем на незаконную наступательную войну России в Украине, говорит всему миру о том, кто мы такие и какие ценности отстаиваем. Помимо того, что это морально правильно, я также убеждена, что, поддерживая Украину — политически, экономически, военным путем — столько, сколько потребуется для победы в этой войне, ЕС может стать действительно авторитетным на мировой арене с гораздо более стратегической, напористой, единой и ориентированной на права человека внешней политикой», — добавила она.
Поддержка ЕС в восстановлении Украины также имеет решающее значение для будущего членства страны в нынешнем ЕС-27, написала Каллас евродепутатам. «Обеспечение справедливости для каждой жертвы совершенных военных преступлений является частью этого процесса, включая требование к России заплатить за нанесенный ею ущерб».
Когда речь идет об укреплении безопасности и обороны ЕС, необходимо срочно действовать, заявила будущий глава дипломатии ЕС. Именно поэтому в первые 100 дней своего мандата она вместе с комиссаром ЕС по обороне подготовит так называемую Белую книгу о будущем европейской обороны. По словам Каллас, в документе будут указаны необходимые инвестиции и представлены идеи долгосрочного подхода к созданию Европейского оборонного союза. Бывший премьер-министр Эстонии также считает приоритетным дальнейшее углубление партнерства между ЕС и НАТО.
«В то время как война России против Украины угрожает целостности Европейского союза, кризис на Ближнем Востоке после терактов 7 октября 2023 года имеет неоспоримые побочные эффекты в виде не только эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но и самого высокого уровня антисемитизма, зафиксированного в Европе со времен Холокоста», — пишет будущая глава дипломатии ЕС о другом из нынешних глобальных кризисов. ЕС должен продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям региона, работая со всеми участниками «для поддержки усилий по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в регионе с упором на решение о двух государствах», добавила она, имея в виду появление независимой Палестины наряду с еврейским государством.
Каллас отметила, что важно сделать ЕС «более сильной державой в глобальных вопросах и защитить его от вредных внешних влияний и угроз». «Такие игроки, как Россия, Иран, Северная Корея и отчасти Китай, стремятся укрепить взаимозависимость с помощью вооружений и использовать открытость наших обществ против нас. Мы должны быть готовы к этому», — говорит она.
В своих ответах Каллас также упомянула о будущем сотрудничестве с комиссаром по международному сотрудничеству Чехии Йозефом Сикелой. «Вместе с комиссаром по международным партнерствам я хочу, чтобы к концу моего мандата ЕС укрепил долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения по всему миру — от Латинской Америки и Карибского бассейна до Индо-Тихоокеанского региона, от Центральной Азии до Африки», — сказала она. В этом контексте она также упомянула о подготовке к саммиту ЕС— Африканский союз, который должен состояться в 2025 году.
Кайя Каллас получила поддержку президентов и премьер-министров стран ЕС на пост главы дипломатии ЕС в июне этого года, а также будет исполнительным вице-президентом ЕК. На этом посту она сменит Жозепа Борреля.
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