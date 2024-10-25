Каллас: ЕС должен укрепить оборону и поддержать Украину

«В жестоком, нестабильном и опасном мире, где демократия, верховенство закона и права человека постоянно находятся под угрозой, Европейский союз должен играть чрезвычайно важную роль как защитник этих ценностей и как защитник международного порядка», — написала Каллас в своих ответах, которые занимают в общей сложности 21 страницу. «Наши приоритеты на следующие пять лет определят место Европы в мире на ближайшие пять десятилетий», — добавила она.



Своими приоритетами она назвала «решение неотложных глобальных проблем: война России против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС». «То, как мы реагируем на незаконную наступательную войну России в Украине, говорит всему миру о том, кто мы такие и какие ценности отстаиваем. Помимо того, что это морально правильно, я также убеждена, что, поддерживая Украину — политически, экономически, военным путем — столько, сколько потребуется для победы в этой войне, ЕС может стать действительно авторитетным на мировой арене с гораздо более стратегической, напористой, единой и ориентированной на права человека внешней политикой», — добавила она.



Поддержка ЕС в восстановлении Украины также имеет решающее значение для будущего членства страны в нынешнем ЕС-27, написала Каллас евродепутатам. «Обеспечение справедливости для каждой жертвы совершенных военных преступлений является частью этого процесса, включая требование к России заплатить за нанесенный ею ущерб».



Когда речь идет об укреплении безопасности и обороны ЕС, необходимо срочно действовать, заявила будущий глава дипломатии ЕС. Именно поэтому в первые 100 дней своего мандата она вместе с комиссаром ЕС по обороне подготовит так называемую Белую книгу о будущем европейской обороны. По словам Каллас, в документе будут указаны необходимые инвестиции и представлены идеи долгосрочного подхода к созданию Европейского оборонного союза. Бывший премьер-министр Эстонии также считает приоритетным дальнейшее углубление партнерства между ЕС и НАТО.



«В то время как война России против Украины угрожает целостности Европейского союза, кризис на Ближнем Востоке после терактов 7 октября 2023 года имеет неоспоримые побочные эффекты в виде не только эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но и самого высокого уровня антисемитизма, зафиксированного в Европе со времен Холокоста», — пишет будущая глава дипломатии ЕС о другом из нынешних глобальных кризисов. ЕС должен продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям региона, работая со всеми участниками «для поддержки усилий по достижению справедливого и всеобъемлющего мира в регионе с упором на решение о двух государствах», добавила она, имея в виду появление независимой Палестины наряду с еврейским государством.



Каллас отметила, что важно сделать ЕС «более сильной державой в глобальных вопросах и защитить его от вредных внешних влияний и угроз». «Такие игроки, как Россия, Иран, Северная Корея и отчасти Китай, стремятся укрепить взаимозависимость с помощью вооружений и использовать открытость наших обществ против нас. Мы должны быть готовы к этому», — говорит она.



В своих ответах Каллас также упомянула о будущем сотрудничестве с комиссаром по международному сотрудничеству Чехии Йозефом Сикелой. «Вместе с комиссаром по международным партнерствам я хочу, чтобы к концу моего мандата ЕС укрепил долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения по всему миру — от Латинской Америки и Карибского бассейна до Индо-Тихоокеанского региона, от Центральной Азии до Африки», — сказала она. В этом контексте она также упомянула о подготовке к саммиту ЕС— Африканский союз, который должен состояться в 2025 году.



Кайя Каллас получила поддержку президентов и премьер-министров стран ЕС на пост главы дипломатии ЕС в июне этого года, а также будет исполнительным вице-президентом ЕК. На этом посту она сменит Жозепа Борреля.