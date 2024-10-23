К счастью, мы можем обойтись без подобных оценочных суждений. Достаточно перечислить, что удалось сделать за год четвертому правительству Роберта Фицо.





Оппозиция вредит Словакии





Роберт Фицо перед выборами заявлял, что не будет упразднять специальную прокуратуру, созданную при его собственном правительстве в 2004 году. После выборов это был его первый шаг. С другой стороны, Национальное агентство по борьбе с преступностью занималось расследованием серьезной организованной преступности. Он не говорил о ней перед выборами. После выборов он отменил и это агентство.



Это вызвало протесты, которые, по словам Роберта Фицо, не уважали результаты демократических выборов. При этом все уважали результаты демократических выборов, но протестовали против того, что Фицо делал то, чего, по его собственным словам, делать не следовало.





То же самое произошло — наверняка только по совпадению — когда был изменен уголовный закон. Его должны были изменить, чтобы восторжествовала большая справедливость, но оказалось, что от изменений выиграли обвиняемые и преследуемые люди из окружения Фицо. Когда Европейский Союз выразил протест, Роберт Фицо заявил, что оппозиция за рубежом наносит вред Словакии.





Произошли изменения и в культуре, и на телевидении: спустя год заметных ведущих практически не осталось. У нового руководства есть национальный театр, галерея, музей и множество других учреждений, и зачастую это люди, о которых раньше никто не слышал. Когда протесты последовали снова, Роберт Фицо обвинил демонстрантов в дестабилизации и распространении ненависти.





Главный редактор портала Aktuality.sk Петер Барди написал книгу о Роберте Фицо и подал на него в суд. Не из-за содержания, а потому, что на обложке его фото. Нападки на СМИ — в порядке вещей.





Шимечку надо уволить





В начале года председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко ночью врезался на своей машине в светофор, скрылся с места происшествия, и есть много признаков того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ничего не последовало.





Состоялись президентские выборы, на которых победил Петер Пеллегрини — в том числе благодаря нарушению избирательного моратория, распространению ложной информации и тому, что он назвал своего оппонента Ивана Корчака кандидатом на войну.





Покушение на убийство Роберта Фицо. Оппозиция призвала успокоить ситуацию, однако коалиция скорее накалила ситуацию. Министр внутренних дел рассказал об угрозе гражданской войны и напомнил о чрезвычайном положении. Должен был состояться круглый стол, но этого не произошло, потому что Фицо не хотел. Вместо этого в начале июля он выступил с речью о прогрессирующем раке.





С 1998 года в Словакии действует неписаное правило: одно место вице-спикера парламента всегда занимает оппозиция. Однако лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка является воплощением прогрессирующего рака, поэтому его пришлось отстранить от этой должности. Причин было много, но это не означало, что они обязательно имели смысл.





В конце концов Шимечку уволили, хотя никто толком и не понял, почему его на самом деле уволили. То есть, помимо того, что его нужно отозвать. Однако не все депутаты коалиции проголосовали за его отставку.





Одни только успехи





Сын уголовно преследуемого экс-начальника полиции, а сегодня депутат от Дирекции Тибор Гашпар стал директором секретной службы, и получилось точно так же, как когда сын уголовно преследуемого коалиционного депутата стал директором секретной службы.





Представители сегодняшней коалиции обещали перед выборами, что налоги не будут повышаться, но затем увеличили их и ввели какие-то новые, которые, кроме Словакии, существуют только в таких престижных странах, как Венгрия и Венесуэла. По сути, виноват был Шимечка. Они предоставили Роберту Фицо пожизненную ренту просто потому, что могли ее предоставить.





Министр культуры Мартина Шимковичова очернила Словакию, но, к счастью, она не управляет Министерством культуры. В течение нескольких месяцев ходили разговоры о том, что Мартина Шимковичова должна уйти из правительства, потому что это просто слишком позорно, но затем вместо нее оказалась министр здравоохранения Зузана Долинкова. Словацкое здравоохранение уже несколько лет находится на грани фактического краха, она ничего с этим не предприняла.





Распространителю мистификаций, ортопеду Петеру Котлару, фактически было поручено расследование прогресса государства во время ковида. Ему было поручено найти бесполезную трату ресурсов во время пандемии Covid. Другими словами, он должен был найти что-то в оппозиции. Вместо этого он сделал открытие, что пандемии на самом деле не существует, и обнаружил это, проверив ее на себе. Тогда же выступили и некоторые представители коалиции, напомнив ему, что это не то, чего он должен был искать.





Словацкая внешняя политика изменилась. Роберт Фицо говорит, что в Киеве нет войны, но в то же время говорит, что войну, которой там нет, необходимо остановить. Он видит в Украине фашистов, но в то же время поддерживает ее вступление в ЕС. Официальная политика не претендует на боеприпасы для Украины, но в то же время мы продаем ей огромное количество оружия – но это не война, это бизнес.





Мы формируем внешнюю политику четырех мировых партий, что на практике означает, что у нас ровно два друга: Венгрия и Россия. И делаем это несмотря на то, что Венгрия под руководством Виктора Орбана ставит под сомнение территориальную целостность Словакии, а Россия официально считает нас врагом.





Мы этого добились, но, с другой стороны, Любош Блаха, депутат Европарламента от Смера и главный рупор российской пропаганды в Словакии, находился в Москве. Он увидел там стиральные машины и так обрадовался, что снял об этом видео.





Жизнь в Словакии не очень хороша





В то же время не факт, что коалиция будет править без проблем. С момента избрания Петера Пеллегрини президентом должность спикера парламента оказалась вакантной. Коалиция не может рассчитывать даже на значительное большинство в Национальном совете: у нее всего 79 голосов из 150 депутатов, а, например, отставка Михала Шимечки была принята лишь самым узким большинством в 76 голосов.





Она не может рассчитывать даже на общую, явную или хотя бы широкую поддержку населения. Ни в коем случае жители Словакии не поддержат правительство Роберта Фицо одним махом. Его направление проигрывает в опросах, коалиции приходится принимать непопулярные решения, она гораздо больше озабочена собой, чем народом.





Правительство Роберта Фицо характеризовалось стабильностью и социальной гармонией. Однако по прошествии года нынешнюю коалицию сопровождает ряд споров, протестуют Конфедерация профсоюзов и врачи, а социальный мир рушится. Роберт Фицо всегда работал или, по крайней мере, делал вид, что работает «для народа», но через год вы вряд ли найдете что-нибудь, что он делал «для народа».





Как раз наоборот: все больше и больше людей становятся все более недовольными, потому что жизнь в Словакии на данный момент не очень хороша ни в экономическом, ни в социальном плане, а Роберт Фицо не выполняет то, с чем он выиграл выборы.





И все это правительству Роберта Фицо удалось за один год. Коалиционные чиновники и их друзья добились безнаказанности. В некоторой степени они контролировали суды и полицию. Они определенно освоили Секретную службу и, вероятно, будут использовать ее для выслеживания противников. Возможно, что не только политическое. Они контролируют средства массовой информации и культуру и изменили внешнюю политику до такой степени, что это потеряло смысл.





Обещали мир, но мира не последовало. Однако это не их вина. Во всем виноват прогрессирующий рак, а значит Шимечка, Брюссель, Евросоюз, Западная Европа, США, просто весь мир, как надо. Весь мир хочет нам навредить. За исключением России и Венгрии.