Чехи критикуют выступление Фицо на российском телевидении, но есть и сторонники
4 ноября 2024
15:00
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Недавние действия и слова премьер-министра Словакии на российском пропагандистском шоу вызывают удивление не только у депутатов коалиции, но и у представителей ANO, которые еще недавно защищали его. Однако большинство чешских политиков как из коалиции, так и из оппозиции не хотят читать лекции своим словацким соседям о том, как себя вести.
«Мы им не указ, забудьте об этом. Словаки избрали это правительство. Я бы не поехал в Москву, но мы не можем диктовать суверенному государству, куда должен ездить его премьер-министр», — сказал Марек Бенда, глава парламентского клуба ODS.
Однако он не понимает стремления угодить Москве. «Я не считаю это разумным, потому что если Украина падет, у них на границе появится Россия, и они будут удивлены», — сказал Бенда.
В среду Фицо принял приглашение выступить на пропагандистском шоу Ольги Скабеевой, которая находится в западных санкционных списках. Затем в пятницу он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, и они повысили уровень отношений между Китаем и Словакией до стратегического партнерства.
Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек не стал слишком подробно комментировать действия словацкого премьер-министра. «Единственное, что я хочу сказать, это то, что я бы в Москву не поехал», — сказал он.
Фицо заявил по российскому телевидению, что хотел бы посетить Москву на майские праздники, а также выступил с тезисом о том, что западноевропейские державы еще больше разжигают войну с Россией, поставляя оружие защищающейся Украине.
По мнению Гавличека, такие разговоры не очень радуют. «Если я не ошибаюсь, Словакия является одним из активных экспортеров оружия в Украину, поэтому в следующий раз такие выступления должны быть скоординированы в рамках НАТО», — сказал Гавличек.
Вондрачек: Словаки хотят этого
Когда в начале этого года кабинет Петра Фиалы отменил переговоры из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики, движение ANO было одним из самых больших критиков. «Разрыв со Словакией, инициированный Петром Фиалой, является продолжением снисходительной политики местных интеллектуалов», — заявил тогда Гавличек. Даже сейчас ANO довольно осторожна в своей критике словацкого правительства.
Радек Вондрачек (ANO), глава комитета по конституционному праву Палаты представителей, также в растерянности: «Никто бы не стал этого делать здесь, потому что у нас, чехов, другой подход, но словацкое общество другое, и некоторые словаки хотят вести диалог с Россией. Роберт Фицо — премьер-министр суверенной страны, и я не собираюсь читать ему нотации», — сказал Вондрачек.
Маркета Пекарова Адамова, глава TOP 09 и спикер нижней палаты парламента, бескомпромиссна. «Вы так заботитесь о "мире", что вдруг появляетесь на российском государственном телевидении и охотно декламируете официальную прокремлевскую пропаганду, которую агрессивный террористический режим будет использовать в своих интересах», — написала Пекарова в сети X.
Она добавила, что не стоит полагать, что Фицо делает это по незнанию.
Кобза: господин Фицо прав
С другой стороны, словацкий премьер получил полную поддержку от члена комитета по иностранным делам Палаты представителей Йиржи Кобзы (SPD), который заявил, что необходимо поддерживать правильные отношения с Россией и Китаем, поскольку Европа не может обойтись без их ресурсов и технологий.
«Я думаю, что для Фицо логично быть среди европейских политиков, которые ведут переговоры с Китаем или Россией, потому что необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы достичь мира», — сказал Кобза.
«Господин Фицо прав. Бороться до последнего украинца — не самая лучшая мысль», — добавил законодатель от SPD, повторив один из нарративов, распространяемых российской пропагандой.
Однако он не понимает стремления угодить Москве. «Я не считаю это разумным, потому что если Украина падет, у них на границе появится Россия, и они будут удивлены», — сказал Бенда.
В среду Фицо принял приглашение выступить на пропагандистском шоу Ольги Скабеевой, которая находится в западных санкционных списках. Затем в пятницу он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, и они повысили уровень отношений между Китаем и Словакией до стратегического партнерства.
Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек не стал слишком подробно комментировать действия словацкого премьер-министра. «Единственное, что я хочу сказать, это то, что я бы в Москву не поехал», — сказал он.
Фицо заявил по российскому телевидению, что хотел бы посетить Москву на майские праздники, а также выступил с тезисом о том, что западноевропейские державы еще больше разжигают войну с Россией, поставляя оружие защищающейся Украине.
По мнению Гавличека, такие разговоры не очень радуют. «Если я не ошибаюсь, Словакия является одним из активных экспортеров оружия в Украину, поэтому в следующий раз такие выступления должны быть скоординированы в рамках НАТО», — сказал Гавличек.
Вондрачек: Словаки хотят этого
Когда в начале этого года кабинет Петра Фиалы отменил переговоры из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики, движение ANO было одним из самых больших критиков. «Разрыв со Словакией, инициированный Петром Фиалой, является продолжением снисходительной политики местных интеллектуалов», — заявил тогда Гавличек. Даже сейчас ANO довольно осторожна в своей критике словацкого правительства.
Радек Вондрачек (ANO), глава комитета по конституционному праву Палаты представителей, также в растерянности: «Никто бы не стал этого делать здесь, потому что у нас, чехов, другой подход, но словацкое общество другое, и некоторые словаки хотят вести диалог с Россией. Роберт Фицо — премьер-министр суверенной страны, и я не собираюсь читать ему нотации», — сказал Вондрачек.
Маркета Пекарова Адамова, глава TOP 09 и спикер нижней палаты парламента, бескомпромиссна. «Вы так заботитесь о "мире", что вдруг появляетесь на российском государственном телевидении и охотно декламируете официальную прокремлевскую пропаганду, которую агрессивный террористический режим будет использовать в своих интересах», — написала Пекарова в сети X.
Она добавила, что не стоит полагать, что Фицо делает это по незнанию.
Кобза: господин Фицо прав
С другой стороны, словацкий премьер получил полную поддержку от члена комитета по иностранным делам Палаты представителей Йиржи Кобзы (SPD), который заявил, что необходимо поддерживать правильные отношения с Россией и Китаем, поскольку Европа не может обойтись без их ресурсов и технологий.
«Я думаю, что для Фицо логично быть среди европейских политиков, которые ведут переговоры с Китаем или Россией, потому что необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы достичь мира», — сказал Кобза.
«Господин Фицо прав. Бороться до последнего украинца — не самая лучшая мысль», — добавил законодатель от SPD, повторив один из нарративов, распространяемых российской пропагандой.
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