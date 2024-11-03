Чешские СМИ: Трамп назвал себя президентом и пообещал золотую эпоху для Америки

«Мы выиграли в штатах, где ведется борьба, но мы также побеждаем в Мичигане, Аризоне и Неваде», — сказал Трамп. «Мы также выиграли по сумме голосов избирателей в США», — добавил он к неполным результатам подсчета голосов.



«Американский народ предоставил нам беспрецедентный и очень сильный мандат. Мы также будем управлять Сенатом. И похоже, что мы сохраним большинство и в парламенте», — добавил Трамп. «Мы добились невероятного политического успеха. Это политическая победа», — отметил он.



«Я хочу поблагодарить вас всех. Это невероятное движение, которого никто никогда раньше не видел. Это было величайшее политическое движение всех времен. Теперь мы собираемся поднять это на более высокий уровень, потому что мы собираемся помочь нашей стране выздороветь. Мы все исправим», — заявил Трамп.



«Мы собираемся снизить налоги, мы собираемся погасить долг, мы собираемся сделать то, что никто другой не мог сделать», — добавил Трамп. «Мы хотим быть сильными и могущественными даже в военном отношении, но мы не хотим использовать армию. Никаких войн. Все говорили, что я собираюсь начать войну».



Трамп также прокомментировал покушение на убийство: «Бог сохранил мне жизнь не просто так, и эта причина заключалась в том, чтобы спасти Америку и сделать ее великой».



Он поклялся бороться за всех граждан каждый день: «Я не успокоюсь, пока Америка не станет процветающей. Это будет золотой век Америки».



Спасибо семье и Маску



Он также поблагодарил жену Мелани и детей. Трамп также похвалил Илона Маска, который его поддержал. «Вчера я разговаривал с одним из самых важных людей в стране, я сказал ему, что я был президентом и, возможно, он буду им снова. Важно, чтобы все были на борту», ​​— сказал Трамп об интервью с Маском. Он назвал его гением и похвалил управление своей кампанией.



Трамп говорил из избирательного центра в Палм-Бич, когда было почти ясно, что он выиграет большинство избирателей. Он заставил своих сторонников ждать несколько часов.



Будущий вице-президент Дж. Д. Вэнс также выступил со сцены: «Я думаю, что мы стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов. Вэнс сказал, что он и Трамп теперь возглавят «величайшее экономическое возвращение в американской истории».